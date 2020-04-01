iWork 指苹果出品的、类似微软Office的三个办公软件：

>Pages：类似 Word，缺少宏等高级功能，但在排版方面比Word方便；

>Numbers：类似 Excel，缺少某些函数和变量，但表格的外观比Excel优质很多；

>Keynote：类似 Powerpoint，公认比PPT更加强大的展示软件，各大发布会的首选。

本次更新，以上三个软件增加了对 iPadOS 键鼠的支持，可以看作向 Mac 靠拢的一大步。之前的纯触控版本，单从功能上讲，已经和 Mac 的满血版 iWork相差无几；但长按触发二级菜单、手指拖拽文字等操作并不方便。

LZ带IT之家各位快速浏览下 iWork 新增功能。

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1.所有可编辑的文字都支持光标插入。

2.菜单栏上的按钮支持小圆点融合（但菜单内部的按钮就不支持了）。

3.可拖拽的元素，小圆点变成箭头。





4.在Number中，可以直接拖拽单元格实现"快速填充"（之前要先点击"快速填充"才能操作）。

5.鼠标右键/触控板双指点按触发二级菜单（不同元素的二级菜单不同）。

6.某些元素会对鼠标悬停做出反应：

7.遗憾：文本的二级菜单没有改变，可能苹果觉得原本的菜单功能已经足够。

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总结：

本次更新只能算中规中矩吧，个人觉得苹果没能体现出 iPad 鼠标与 Mac 鼠标的不同之处；本来小圆点和按钮融合的特性可以衍生出更多功能（比如与选中的文字融合，然后直接拖拽），但苹果仅仅加入了最简单的功能，如光标、箭头等形状变换（是个鼠标都能变好吗！？）

不过，鼠标选中文字、触发二级菜单等操作，相比触控，的确方便了很多。苹果也把之前埋在功能栏里的选项直接移到相应元素的二级菜单里（如Keynote的动画效果），让编辑文档高效许多。

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附加部分：

尽管 iWork 逢 10 的大版本没能给我们带来很多惊喜，但纵观 iPad 版 iWork 发展至今，苹果办公三件套早已不是"备忘录 Pro"，而是真正能胜任轻量文字工作的效率软件。

1.在已打开一个 Pages 文档的前提下，拖拽 Dock 栏中的 Pages 图标到其他应用上，进入"应用多开"模式（完全适配 iOS13 的应用都拥有多开功能）。





2.两个文档可以同时打开！文字对校一次搞定。





3.在同时存在 2 个及以上应用窗口的前提下，点击 Dock 栏中该应用的图标，可查看所有多开窗口。





4.点击右上角的➕键，无限多开不是梦。





5.当有多个应用窗口打开时，"双应用同屏"会让用户选择想要组合的页面。





6.同个应用可以多次被组合，非常方便。







7.此外，iPad 端 的 iWork 相比 office 有很多实用功能，简单展示几个。

▼ Pages 文档支持"首字下沉"式排版（PC 版 Word 才支持此类复杂排版）。

▼ Numbers 在同一个子表中创建多个表格（Excel 一个子表一个表格）。





▼ Keynote 提供多种苹果官方设计的演示模板，质量之高无需我多说。







当然，iWork 文档因为无法被 office 兼容的关系，很多人觉得不适合办公使用。这种说法有些一概而论了。首先，iWork 可以导出 office 文档（格式变化较少）；其次，也有很多公司提交文档用的是 PDF 而不是 Word；用 Keynote 做汇报时通常连接自己的电脑，没有兼容问题；Numbers 制作的表格在外观上甩 Excel 一大截，如果你最终是以打印的形式呈现报表，Numbers 是更方便的选择。