我是一名之家老粉丝。今年已经31周岁。之家年轻人居多。很多是大学生或初入社会的逐梦青年。也许你正在迷茫徘徊，不知何去何从。总想以一个过来人写点什么。希望对你们有帮助。
我目前月薪2.6万左右。家在西安，去年已经结婚。宝宝也快出生。有一辆代步车。自己开了一个英语小培训班，几十个学生，全部亲自代课，月入接近18000左右。兼职在一家教育公司做英语总监，月薪8000。不过已经31岁了，标准的85后，没换行业，英语教育干了13年。
但你肯定难以想象，我其实高中没毕业，高一辍学。后来做教育销售，因为喜欢英语，我自学英语，后来在培训机构一直做英语老师。一切都平淡而又幸福着。但天有不测风云，人有旦夕祸福。后来我还上了严重的躁郁症。因此不得不停下所有事业和工作。在只有30%的几率治愈的情况下。我坚持了长达三年的治疗，期间恢复了，又复发，当时我一无所有。接近30岁，没有成家立业，让家人担忧。后来我坚持治疗。对自己的未来充满信心，配合治疗，积极调整状态后来终于不复发了。现在还在吃情绪稳定剂来巩固治疗。后来又自学考了TESOL国际英语教师资格证。报了西安外国语大学英语专业专本连读。恢复了自己的培训班事业。还做了另外一家公司的英语教学总监。
在去年认识了我现在的妻子。她是西安政法大学英语专业本科生。她不嫌弃我有这个病，也不嫌气我没有学历。更不嫌弃我没有房。他说我需要爱，她愿意用一生来陪伴我和爱我。因此我用承诺给了她归宿。我们认识三个月，我就向她求婚，我当时没钱，但我知道仪式感对女孩子来说很重要。我用信用卡透支给她卖了一颗价值8000的钻戒。我知道不算贵，但是我给他承诺和归属的见证。我拉着拉杆音响，买了一束有99朵的蓝色妖姬（因为永不凋零）。在海底捞当着所有顾客的面向她唱歌求婚，她答应我了，很快我们领证，结婚，建立家室。
我分享我的经历，只想告诉那些迷茫的兄弟们。或许你不知道未来会怎样。因我曾经也有过绝望。不管怎样，给自己一个安静时间和空间好好问自己喜欢什么？能为社会和别人带来什么价值，而不是问做什么挣钱。只要用心把自己喜欢的工作做到极致。给别人带来祝福和价值。我认为都能挣到钱。不要埋怨女孩子现实，因为当她看不到你有坚定理想和信念的时候，她只能现实。但当你真正有理想和信念的时候，女孩子又不看重你。我只想说她根本配不上你。适合你的一定是懂你并欣赏你的。最后一句，学历≠学习力，无论背景好坏，只有学无止尽，追求卓越才能走向成功。
祝之家的兄弟们早日走向人生巅峰。迎娶白富美。。
感觉还是挺幸运的…
不幸运，生病期间经理太痛苦了。
是的，光这样的妻子我们就遇不到
建议加精
我不觉得是幸运，这一切都是楼主努力来的结果。任何一个时候的选择放弃都不会有现在这样，向楼主学习。马上也是要奔三的人，最后一段话很有感触
幸运是楼主自己努力创造的
回复1#丁二：老哥厉害了，同31岁，也是西安的，现在还是月薪2千
回复1#丁二：难得正能量，加油！
回复1#丁二：前排支持老哥一下，这是我逛了这么久之家，第一次看到圈子的内容被搬到了文章区。老哥的故事很励志，之家需要多一些正能量的东西，你给我们做了一个很好的表率，感谢！
回复1#丁二：我有强迫症，完美主义和洁癖倾向，挺痛苦的
火山刘明。话说楼主好帅啊，好喜欢💏
谢谢
回复1#丁二：最近感到了：学无止境
回复2#量子力学的猫：工作以后这种感觉更加明显。
回复3#丁二：老哥你好帅，祝你们幸福！商务英语本科应届狗一枚，上学时英语没学好，5年了英语一直基本上没进步，不知道怎么突破瓶颈，能给点建议吗？谢谢
回复4#高到哪里去了：当英语老师教英语就会学好
我也想说 好帅
回复3#丁二：我们无法改变大环境，终究要活在当下，给自己充电……
晚辈已仔细看了，谢谢前辈。
谢谢
前排
板凳奉上
同无锡 借楼赞一个
恭喜老哥，谢谢老哥，祝福
前排支持
楼主很帅啊
谢谢。
加油
引起舒适，收藏了
总得来点正能量。
祝福！
赞👍
不赞同你的观点。如果能取得高学历，就要尽力做到你的极限。至少尽力弄到专科学历，不要相信学历无用论。如果你不幸没有做到，再看看楼主的观点。如果还有可能尽量好好弄！
南充老乡，我仪陇县的。我并不是宣传学历无用论。教育投资永远是最有价值的投资。我是说我自己的情况。秩序学历≠学习力。意思是表达对于每个人获得的不同学历来说，学历只代表你的过去。未来要想攀登高峰，还需要靠着持续的学习力发奋图强，奋勇前进。
老哥你有好好看吗，哪里说学历无用了
你的理解能力真的厉害了……
楼主的重点是在讲学历低不重要？一看到别人说自己学历低然后现在日子不错就来批判一番，真的🐮🍺
所以没有学历就应该自暴自弃？
？？？？
看来层主确实还需要提高学历，理解能力太有限🌼🐤
你说什么东西？我怎么看不懂
你说什么东西？我怎么看不懂
你这理解力也是无敌了，人家有说学历不重要的嘛
锤子用户嘛 理解一下
服了，老哥，张嘴就来，好好看文章了吗？作者高中没毕业，但是人家有能力，自学英语并且考到了国际英语教师资格证，而且作者也深知学历和教育的重要性，后来念了西安外国语大学，作者不重视学历自己会从事教育行业？你的观点没错，但是麻烦看完文章再评论好吗
谢谢老哥，受教了
祝幸福
厉害了👍
不知道现在什么情况，总之拜个年肯定错不了。新年快乐
新年快乐
老哥，受教了
长江后浪推前浪，，🤣🤣🤣🤣
谢谢老哥的无形鼓励，祝你一切顺利
谢谢
谢谢
谢谢前辈，七夕节撒如此恩爱都狗粮!
祝福永久
ummnm…_(:з」∠)_顶一个
励志老哥
谢谢。 目前正在程序员搬砖行业
广州程序员工资咋样
回复1#Durex顶级体验专家：10k吧