我是一名之家老粉丝。今年已经31周岁。之家年轻人居多。很多是大学生或初入社会的逐梦青年。也许你正在迷茫徘徊，不知何去何从。总想以一个过来人写点什么。希望对你们有帮助。

我目前月薪2.6万左右。家在西安，去年已经结婚。宝宝也快出生。有一辆代步车。自己开了一个英语小培训班，几十个学生，全部亲自代课，月入接近18000左右。兼职在一家教育公司做英语总监，月薪8000。不过已经31岁了，标准的85后，没换行业，英语教育干了13年。

但你肯定难以想象，我其实高中没毕业，高一辍学。后来做教育销售，因为喜欢英语，我自学英语，后来在培训机构一直做英语老师。一切都平淡而又幸福着。但天有不测风云，人有旦夕祸福。后来我还上了严重的躁郁症。因此不得不停下所有事业和工作。在只有30%的几率治愈的情况下。我坚持了长达三年的治疗，期间恢复了，又复发，当时我一无所有。接近30岁，没有成家立业，让家人担忧。后来我坚持治疗。对自己的未来充满信心，配合治疗，积极调整状态后来终于不复发了。现在还在吃情绪稳定剂来巩固治疗。后来又自学考了TESOL国际英语教师资格证。报了西安外国语大学英语专业专本连读。恢复了自己的培训班事业。还做了另外一家公司的英语教学总监。

在去年认识了我现在的妻子。她是西安政法大学英语专业本科生。她不嫌弃我有这个病，也不嫌气我没有学历。更不嫌弃我没有房。他说我需要爱，她愿意用一生来陪伴我和爱我。因此我用承诺给了她归宿。我们认识三个月，我就向她求婚，我当时没钱，但我知道仪式感对女孩子来说很重要。我用信用卡透支给她卖了一颗价值8000的钻戒。我知道不算贵，但是我给他承诺和归属的见证。我拉着拉杆音响，买了一束有99朵的蓝色妖姬（因为永不凋零）。在海底捞当着所有顾客的面向她唱歌求婚，她答应我了，很快我们领证，结婚，建立家室。





我分享我的经历，只想告诉那些迷茫的兄弟们。或许你不知道未来会怎样。因我曾经也有过绝望。不管怎样，给自己一个安静时间和空间好好问自己喜欢什么？能为社会和别人带来什么价值，而不是问做什么挣钱。只要用心把自己喜欢的工作做到极致。给别人带来祝福和价值。我认为都能挣到钱。不要埋怨女孩子现实，因为当她看不到你有坚定理想和信念的时候，她只能现实。但当你真正有理想和信念的时候，女孩子又不看重你。我只想说她根本配不上你。适合你的一定是懂你并欣赏你的。最后一句，学历≠学习力，无论背景好坏，只有学无止尽，追求卓越才能走向成功。

祝之家的兄弟们早日走向人生巅峰。迎娶白富美。。