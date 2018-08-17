没什么要求 平时就用用微信 看看爱奇艺视频
别沉呀
你上新闻了
是的你上新闻了，放心沉不了的
你怎么上的新闻
你跟之家啥py交易，怎么出现在了新闻首页🤣🤣
还上新闻了
🐮🍺了老铁
哇 真的 你伤心问了 赶紧凑过来露个脸 😁
插一下…………楼
你为什么在最新这个板块，家里有矿？
老铁关系硬啊
怕是刺客的儿子
怎么上新闻了？
系统出错了吗？
这是什么情况？
买魅族15.
Z5吧，性价比不错
放心吧，谁的帖子都能沉，就你的沉不了
回复12# 夏苡：你的回答让我笑出声😂😂
@刺客
z5，6x
谢谢老哥 我去看看
X6可能你老爸用不习惯
小米 6X 1299 买的爽歪歪，当然也可以加钱上高配
回复1#scofield916：老铁你上新闻了
回复4#Icepic：本来想给我爸买6x的他说内存太小不够用 电池也 太小 然后给他买了红米note5千元水桶机 他说soc对他来说不重要
华为或者荣耀，别看啥性价比坑不坑，中年人认华为
我现在就觉得要不小米要不华为 等过年了再重新买一个好一点的
回复1#scofield916：其实现在买的小米和华为 荣耀都不错吧，可以考虑一步到位，8se也可以考虑一下
恕我直言 有那个钱 买个二手的6s都比那强。
回复1#scofield916：小米6X啊
我给老爸换诺基亚7plus
回复3#張錦濤：你手机还烫吗？我现在z2都当备用机了，结果每天不用都在发烧
回复1#scofield916：红米note5
回复1#scofield916：不要给年龄大的买小米，我亲身经历，一直用一直说不好用，换个Vivo 虽然处理器比不上小米但是他们用的很舒服
诺基亚x6
wp系统的吗
回复1#scofield916：大清亡了？
回复1#scofield916：安卓系统
诺基亚X6 +1如果需要公交地铁刷卡的话，还可以考虑诺基亚7
你是在说我吗
回复1#scofield916：6s新发？
回复4#德莱尼牧师：诺基亚7可以刷卡？？
回复4#德莱尼牧师：我就是忽悠我爸加钱买这个，然后天府通打死不支持nfc
回复1#scofield916：诺基亚可以
性价比我觉得魅族pro6plus1500无敌
是还行，就是电信卡不能用
回复1# 风凌40 中老年人手机号一般都是移动吧
回复2#让你上热评：说不准
回复3# 风凌40 电信08年3g才起来的吧，之前一直是小灵通。如果父母号码十年以上的话大部分都是移动
X5 X6
max3
为什么在新闻这边刷到？
大哥你上首页了。。。
这图笑喷😄
为什么圈子能在新闻这一栏
红米note5
刚给老丈人买的，不错
回复1#immrluo：刚帮朋友丈母娘买的红米5plus
上新闻了
你的帖子怎么在文章这里？
不知道为什么出现在这，先打个卡 一 一+
买个二手的iphone6吧 好用的不得了
6S以下还是算了
你怕不是对“好”有什么误解
可以买6s
点大点屏幕，好意思给老人用？
为什额在首页？
荣耀play
续航是真好
给老人还是抛弃安卓吧，流氓软件满大街都是，很是不放心
怕不是董事长的帖子吧？
你什么后台，会出现在首页？
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 导购，优惠券|IT圈|6655网址之家|Win10之家|iPhone之家|iPad之家|安卓之家|Win8之家|Win7之家|软件之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|闪游浏览器(IE内核)|软媒时间|酷点桌面|Win7优化大师|Win8优化大师|软媒手机APP应用
别沉呀
你上新闻了
是的你上新闻了，放心沉不了的
你怎么上的新闻
你跟之家啥py交易，怎么出现在了新闻首页🤣🤣
还上新闻了
🐮🍺了老铁
哇 真的 你伤心问了 赶紧凑过来露个脸 😁
插一下…………楼
你为什么在最新这个板块，家里有矿？
老铁关系硬啊
怕是刺客的儿子
怎么上新闻了？
系统出错了吗？
这是什么情况？
买魅族15.
Z5吧，性价比不错
放心吧，谁的帖子都能沉，就你的沉不了
回复12# 夏苡：你的回答让我笑出声😂😂
@刺客
z5，6x
谢谢老哥 我去看看
X6可能你老爸用不习惯
小米 6X 1299 买的爽歪歪，当然也可以加钱上高配
回复1#scofield916：老铁你上新闻了
回复4#Icepic：本来想给我爸买6x的他说内存太小不够用 电池也 太小 然后给他买了红米note5千元水桶机 他说soc对他来说不重要
回复4#Icepic：本来想给我爸买6x的他说内存太小不够用 电池也 太小 然后给他买了红米note5千元水桶机 他说soc对他来说不重要
华为或者荣耀，别看啥性价比坑不坑，中年人认华为
我现在就觉得要不小米要不华为 等过年了再重新买一个好一点的
回复1#scofield916：其实现在买的小米和华为 荣耀都不错吧，可以考虑一步到位，8se也可以考虑一下
恕我直言 有那个钱 买个二手的6s都比那强。
回复1#scofield916：小米6X啊
我给老爸换诺基亚7plus
回复3#張錦濤：你手机还烫吗？我现在z2都当备用机了，结果每天不用都在发烧
回复1#scofield916：红米note5
回复1#scofield916：不要给年龄大的买小米，我亲身经历，一直用一直说不好用，换个Vivo 虽然处理器比不上小米但是他们用的很舒服
诺基亚x6
wp系统的吗
回复1#scofield916：大清亡了？
回复1#scofield916：安卓系统
诺基亚X6 +1如果需要公交地铁刷卡的话，还可以考虑诺基亚7
你是在说我吗
回复1#scofield916：6s新发？
回复4#德莱尼牧师：诺基亚7可以刷卡？？
回复4#德莱尼牧师：我就是忽悠我爸加钱买这个，然后天府通打死不支持nfc
回复1#scofield916：诺基亚可以
性价比我觉得魅族pro6plus1500无敌
是还行，就是电信卡不能用
回复1# 风凌40 中老年人手机号一般都是移动吧
回复2#让你上热评：说不准
回复3# 风凌40 电信08年3g才起来的吧，之前一直是小灵通。如果父母号码十年以上的话大部分都是移动
X5 X6
max3
为什么在新闻这边刷到？
大哥你上首页了。。。
你上新闻了
这图笑喷😄
为什么圈子能在新闻这一栏
为什么圈子能在新闻这一栏
红米note5
刚给老丈人买的，不错
回复1#immrluo：刚帮朋友丈母娘买的红米5plus
上新闻了
你的帖子怎么在文章这里？
不知道为什么出现在这，先打个卡 一 一+
你上新闻了
买个二手的iphone6吧 好用的不得了
6S以下还是算了
你怕不是对“好”有什么误解
可以买6s
点大点屏幕，好意思给老人用？
为什额在首页？
荣耀play
红米note5
续航是真好
给老人还是抛弃安卓吧，流氓软件满大街都是，很是不放心
怕不是董事长的帖子吧？
你什么后台，会出现在首页？