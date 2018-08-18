可以在线申请永久关闭
申请人工客服直接跟他说就行
二楼给自己，真香警告
怎么上的首页？
回复1#斐讯路由器：钦定
回复1#斐讯路由器：py
我怎么上首页了？😂😂😂
回复3#夏娜粉：牛批🐮
我这个手机，爱奇艺是完全没有广告的，感动啊。
后来怎么样，还有广告么
刚刚申请
本来是应该的，现在还要申请，百度就是🐮🍺
已申请
同申请了，开头15s推荐广告感觉还好点，泡泡这个功能最恶心…
我也烦泡泡
对啊，15秒广告也就是动动手指头的事，那个泡泡像牛皮癣一样恶心
每次点我的都会点成泡泡
回复3#玉竹生：这就是爱奇艺产品经理牛逼的地方 目前只发现爱奇艺是最右边不是我的，产品经理真实天才
咋上首页的，py交易吧😂
习惯性的点右下角进入自己的个人页面，结果顿一下，然后进入了泡泡，这个比广告恶心多了
百度黑心钱各种赚 开了会员本应没有会员推荐广告的 现在还要去申请 凭什么
留名留名，第一次看到帖子上首页
破解版真好用
帖子竟然上首页了
爱奇艺有广告？我怎么没见过
Upm我没广告啊
钦定啦
可以用Googleplay版，是不是会员都没有广告。
我开了两年的会员，我觉得广告还算是可以接受的吧，都是一些新片推荐之类的。
什么鬼，帖子变新闻了？
厉害
我的-帮助反馈-在线客服，回复人工，说要关闭
厉害厉害
为什么我的爱奇艺没有广告，还有这里面究竟有什么交易可以上新闻
我的有广告，偶尔有。开两年京东plus送的送的两年爱奇艺会员。
已关闭
一脸懵逼的点进来，又一脸懵逼的出去。
这方法不错，已申请。
刺客大大，等着百度给你发律师函吧，还有楼主😂😂😂
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