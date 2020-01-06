以前这个问题几乎是没有提出的价值的，毕竟iPad一直是平板的首选，19年这个问题突然就变得模糊了。写这个帖子一是自己的犹豫，二是小小回顾一下平板的发展历程，也希望有兴趣的朋友们能一起讨论讨论。





纯手打，多图警告，谢谢资瓷~





时间拉回2010年，年初苹果发布了iPad1代，9.7英寸的多点触控大屏设备着实让人眼前一亮（同期的手机普遍还在4寸左右徘徊），出厂搭载iOS3，最终更新到5.1.1截止。

发布会上现场Scott展示了如何在平板端使用Facebook，当然那是手机版的Facebook应用，实际效果如下

（初代iPad产品的性能寿命比较短，因其内置内存仅256Mb）





2011年 安卓平板元年，iPad更进一步，平板生态两开花。





2011年2月，谷歌发布了专用于平板电脑的系统安卓3.0 Honeycomb.

UI设计非常有科技感，在当年着实帅了我一脸。

安卓在当时的优势就是各种各样的小工具。到平板端了更能充分利用大屏空间，所以安卓小工具确实给安卓平板加分不少。





另外安卓3.0在当时有一个天生优势——支持Flash。





iPad不支持flash当时引发了大量争议（丝毫不亚于MacBookpro2016暴力砍杀所有接口）。

不过着眼长期看，它确实推进了发展，初代，甚至前三代ipad用户却只尝到了苦头。





CES2011上宏碁首当其冲发布了Acer Iconia Tab A500

搭载Tegra 2双核1Ghz，（A4为单核1Ghz）

内存1Gb（iPad1为256Mb）

屏幕10.1英寸1280*800

前后双摄

重量765g（iPad1 680g）

这款产品虽然年初就面世了，但上市时间却等到了四月份。





但，在四月之前，苹果坐不住了。





2011年3月，苹果发布了iPad2代产品。

引入全铝合金一体成型设计，厚度直接从一代13.4mm降低到8.6mm，机身重量从680降至601，同时搭载双核A5芯片，运存提升到512Mb，增加前后摄像头，难以想象这仅仅是一年后发布的产品（看看一个mini壳子从15年用到19年。。啧啧）

用现在的话讲就是：真香！





同时市场对平板的接受程度上升，开发者热情高涨，HD应用席卷而来，惠及大量苹果安卓平板电脑。





当时购买iPhone几乎都会装个汤姆猫，购买iPad也必须装一个水果忍者。





彼时的平板生态走到了黄金时期，那时的微博是这样的





QQ也很精致





淘宝HD





萧条。





好景不长，不知是平板电脑的生命周期太长，还是便携性决定了它只会慢慢吃灰，市场开始下滑。





虽然iPad仍然占领一哥地位，但平板正在慢慢淡出人们的视野。





直接带来的变化就是应用又回到了最开始的样子。





支付宝

淘宝





用户抱怨软件质量下降，平台抱怨做了也只是做给少数人用。如此恶性循环，平板从以前的多功能设备，慢慢淡化为了大屏播放器。





iOS阵营的结局还算不错，苹果还在频繁更新产品线，且价格也从彼时的高居不下，到现在2999就能买到旗舰芯片。

并且仍然有一群非常不错的开发商，专注iPad应用领域，带来了许多专业化应用程序。但整体而言，生态活力大不如之前。





此时的安卓平板界更是一蹶不振，大量搭载中低端芯片，低内存的平板电脑面世，它们出生就伴随着卡顿。

这也没办法，糟糕的生态，配上高端的硬件也带来不了什么实际的增长，甚至还会有亏本风险。

从前一句买前生产力，买后爱奇艺，在安卓阵营这边仿佛变成了买前爱奇艺，买后也只能爱奇艺。





但安卓阵营仍然有厂商在孤傲的奋战——三星。





三星将自家顶级的显示屏，加上同期的旗舰骁龙芯片，再辅以note系列发展数年的手写笔组合成了安卓最强平板。

但没有生态支持仿佛瘸了一条大腿，加上动辄5000+的售价（当然这价格对得起硬件） ，无意间劝退了不少人。





2019年，新的开始？





现如今平板领域无论iOS还是安卓，都有了优质的硬件平台

那么应用生态层面的问题到底怎么解决？





苹果和安卓历来都有自己的一套解决办法：

苹果——给你两个月，更新适配，做不到就下架！ （例如刘海屏的适配）

安卓——谷歌play：下架部分未更新底层的应用。其他：ballballyou更新一下呗..





但这套操作对平板显然是不太适用的，在2019年两大阵营都提出了新的解决方案





苹果——独立出iPadOS

但如果苹果以此来限制开发者呢？

iPadOS的应用如果开始出现独立，与以往"HD"app大致相同的思路，要么更新适配，要么从iPadOS的App Store消失。（花鸡

另外有些高性能应用（一些拥有PC版完整功能）当然也只会独立在iPad上支持。

iPadOS从名字上独立出来，这是开始，似乎也是想要传达这样一个信号。





安卓——硬件制造商与第三方合作





19年作出这个决定并且看似有些成功苗头的实属华为。

从搭载980的M6平板发售，能看出华为有想要制作高性能安卓平板的想法了。

还没几个月，搭载990的matepad pro发布。

命名直接挂上mate系列，用意就很明显了。

第一招——合作开发

（Nebo在国内没有运营，但是支持安卓苹果双平台的，华为是将他引入了国内，谷歌商店中Nedo售价5.99美刀。）





第二招——简化适配

在开发者的投入，和使用者的感受做平衡，大家都开心。





第三招——内部整合。

苹果能airdrop传文件，我直接把手机投到平板上你想干啥干啥。





总结：

2019年的平板市场貌似又有了一丝活力，作为用户当然是非常高兴了。安卓阵营平板发展从谷歌牵头的联盟形式，到现在的单干，多少还是有些遗憾。不过好在华为体量足够大，在国内牵头的话，与iPad形成新的竞争不是没有可能。

但最关键的，现在不仅是硬件pk了，两方生态在停滞甚至萎缩数年后又燃起了一点火花。





其实很多用户并不是想买来爱奇艺。他们有着多方的需求，但无奈于软件支持。

平板不等于大屏设备，不应只是看视频爽。

不提生产力，在六七年前，拿着平板刷微博，逛淘宝，看新闻的体验是远大于手机的。





始终相信大屏能带来更优秀的体验，因为我们曾经切切实实感受过。





希望2020年平板市场能更具活力。春节快到了，选块平板打发回家路上的时间吧！