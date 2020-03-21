## 前言

本文基于本人的旧帖（iOS 原生相册 怎么用）和 IT之家家友@YKF峰 在贴中提供的《照片App白皮书》。旧贴是我第一次用IT圈排版，难看到我自己也看不下去，于是新开一帖。

本帖聚焦iOS 照片App的两大部分：



1. 浏览、管理、搜索照片；

2. 修图、剪辑视频；

信息来源：



本想完全基于自己的经验，但《照片App 白皮书》写得实在太好，让我感到自己的无知，但照搬书中内容就没有必要写本帖了，所以LZ相比白皮书有以下改进：

1. 概括内容，配上图片；

2. 补充书中缺少的细节交互；

## 一、图片保存后，照片App都干了些什么？



很长一段时间，LZ以为照片App不就是个图库🐴，和我PC的"图片文件夹"能有什么区别？然而区别过大，着实震撼：

1. A11开始，苹果会在芯片名称后加个Bionic（仿生），强调这是一块有人工智能引擎的芯片，而这神经网络的算力很大一部分用在了照片App里

▼质量分析— 为照片的20多个主观属性打分，如光线、主体锐度、颜色、曝光、对称性和取景等

▼内容识别— 照片中的场景（飞机、动物园🐒）、人物、宠物，仅需7ms即可识别完成

▼面部捕捉— 检查照片中的人脸，根据对焦、遮挡、表情给出面部评分

▼音频分类— 识别出实况照片、视频中的笑声、掌声等环境音

2. 有的用户可能会担心：这下照片App不是成为监控用户的神器了？每天底裤的颜色都能给你扒出来。然而，以上所有计算均在iPhone本地完成，你就算开了飞行模式，相册一样会自动生成。

▼不要忘记，驱动iPhone的可是A系列芯片啊！7ms可进行110亿次运算

综上，照片App会对每张照片、每段视频进行分析，建立一个庞大的索引库。而这无与伦比的计算能力正是照片App所有功能的根基。

## 二、从"年、月、日"三个尺度浏览照片

iOS13，苹果加入了全新的"照片"标签页，让用户能轻松地从凌乱的图库中轻松重温精彩照片。

▼在iOS13之前，我翻相册时不时会遇到二维码、板书之类的工作图片，影响气氛

1. "日"视图



▼相似照片，只显示评分最高的一张，省去拍照小白选不出满意图片的窘境

▼曝光失败、模糊的照片以及截屏、笔记等不佳照片都会隐去

▼场景一致的照片，只显示最佳的一张

▼iPhone如果发现你在某个场合拍了很多照片（比如漫展），iPhone就会判断这对用户而言是个重要活动，进而在当日选出更多漫展相关图片

▼iPhone会分析用户点击❤️的照片，收集用户感兴趣的要素，进而选出相关照片

▼显著性引擎，该引擎会智能裁剪照片、剪辑视频，进而在视图中只显示最精彩的部分。该引擎基于人类受试者观看图像时眼球追踪数据。



P.S. 为防止用户觉得花里胡哨，可视范围内只会有一个内容是动态的

2. "月"视图

▼建立"照片认知图表"— 目的在于识别用户生活中的兴趣习惯

* 通过场景理解用户在参加什么活动；

* 通过通讯录、短信交流频率、同框频率，得知用户社会关系；

* 通过照片GPS信息得知用户常去的地点、家、公司等；

* 通过日历、节假日信息理解对用户来说重要的日子；

强调：都是本地，都是本地，都是本地！和隐私一点关系没有。



▼"月"视图一个月最多只显示五张照片，这就考验算法功力了：

* 首先查找当月重要事件；

* 重要事件如果很多，则会选出最重要的；

* 重要事件如果很少，就会选用户感兴趣的；

3. "年"视图



▼一年只有一个框框，里面会播放当年重要事件的照片

## 三、 "为你推荐"和"相簿"里都有啥？



▼双击"照片"按钮，会自动回到最新照片！别再手动滑列表了。

估计大家日常就用用第一个按钮吧？其实照片App里藏了很多充满人文关怀的小功能。



1. "为你推荐"的设计宗旨是"展示精选照片合集"，于是就有了"回忆"、"精选照片"这几个功能

▼"回忆"不仅是个照片集，还能生成短视频

▼短视频有很多选项可以设置

▼机器难免出错，如果"回忆"让你不舒服，可以"尘封"它

2. "为你推荐"里还有个"建议效果"，就是教你如何修图，但这个功能比较鸡肋，主要是改改人像模式的光效、让你把Live Photo改成GIF之类的，这里就不展开了；



3. "为你推荐"的最后一个功能是"共享相簿动态"，之家老哥们有时会在圈子里🚗，你可以加入他们的"共享相簿"，看别人发的图片。一旦有更新就会在此处显示。

▼你自己也可以建立"共享相簿"和家友分享美图

4. "相簿"栏目，顾名思义就是把你的照片按照各种类别整齐的归纳在一起。很普通的相册功能

▼"已隐藏"文件夹是什么意思？你可以在查看照片时，点击"分享"按钮，选择"隐藏照片"

P.S. 这个功能真的很实用，有时手机相册里不可见人的图片会偶然被别人翻到（拿手机给别人看照片时），提早把敏感照片从图库里隐藏起来，没人时自己到这个文件夹里看，又安全又省事🌹🐔

## 四、查看照片页面都有哪些功能？

▼总共四个按钮

修图是我等会儿重点说的部分，看后文即可。主要是"分享"里功能很多



1. 在手机高度智能的今天，一张照片带有的信息很丰富，最敏感的是"位置"信息。你分享在社交媒体的自拍等等，都有可能暴露你的家庭住址。那么如何不跟别人共享部分信息呢？

▼在"分享"里找到"选项"按钮

▼选择你想共享的照片信息

2. iOS的照片编辑器，会记录你每一次改动，这在大多数时候是相当便利的功能，这让用户可以在修改照片后恢复到原始状态。但如果你就想"保存副本"该怎么办呢？选择"复制"即可。



▼别的功能我就不说了！都是字面意思

P.S. 苹果口中的"复制"就是一模一样的生成一个副本，这和Win"复制 — 粘贴"的复制含义不同。苹果把Win的复制称为"拷贝"



3. 照片继续向下滑动，能设置一些有趣的效果，前提是Live Photo

▼循环、来回播放和GIF效果类似，但不能以GIF格式分享，这点很坑。长曝光效果极差，推荐用第三方应用代替。

## 五、用照片App修图

我把这个部分放最后，是因为自己并不擅长这个QAQ

鄙人只是个果粉，非摄影专家，在科技论坛教人修图是班门弄斧；



所以，我仅介绍功能，怎么修图大家根据喜好来；



▼照片App提供了多达17种修图工具！





修图工具运作原理：



1. 要进行编辑的图像会被分割成31*31的网格；

2. iOS将自动建立961幅小图的直方图和曲线；

3. 在改变特定参数时，每个小图都是独立变化的；

4. 最终，系统会协调小图间的曝光值，维持图像整体性；

以下为LZ个人为17种工具进行分类：



▼自动增强— 懒人首选

▼自动增强的拖动条有两个方向，如果你想让图片变暗而不是变亮，往反方向拖动即可



▼尽量别去动的参数 —曝光和黑点



曝光越高，照片越白越亮，iPhone拍不出RAW，调曝光很容易失真



黑点越高，照片的暗部就会扩张，导致你损失暗部细节



强调！以上只是个人经验

▼帮助你展示照片细节的工具 —鲜明度，阴影，对比度

鲜明度：是一种综合调节，暗部提亮，亮部变暗，太高的话图片会很假；



阴影：暗部提亮



对比度：最暗和最亮之间的差别



▼让你的照片更鲜艳：高光，饱和度，自然饱和度

高光：本意是让亮的部分变暗，但LZ发现能显著提高照片色彩



饱和度：让颜色讨好眼球



自然饱和度：在不改变肤色、饱和色的情况下，调节色彩



▼白平衡调节：色温，色调

色温：照片的冷暖度



色调：照片的红绿度

▼没啥用功能：锐度，清晰度，噪点消除，晕影

锐度：让图像变得锐利，很假



清晰度：消除图像雾蒙蒙的感觉，会变黑



噪点消除：损失细节，和油画一样



晕影：照片四周变暗，突出中心

▼滤镜，我只介绍第一个"鲜明"，其他我都驾驭不了



P.S. 如果你嫌iPhone照片"太真实"务必使用这个滤镜！



▼裁剪，这个功能实在是没啥好说，不展开了。照片不要贪拍的多，一定要有主体。

综上，照片App的修图功能是非常强大的！大家在调节的时候切记多个参数协同调节，只调一个会非常假。比如调节了饱和度，白平衡会漂，你就要结合情况把失真的颜色调回来。



视频剪辑功能同理，所有设置都是一样的，但多了一个时间轴编辑功能。建议装一个iMovie，时间轴调整用iMovie，视频的色彩调整用照片App。

注意：LZ不打算介绍肖像模式了，光效、景深的调节总共没几个，也都摆在了很显眼的位置。最主要的是，最新款iPhone对人体、头发的抠图还是差强人意，特别是在和有ToF镜头的安卓机对比时，🍎的背景虚化Bug很多。iPhone 12搭载dToF镜头后应该会有较大改善，未来的事未来再说。

## 结语

再次感谢 @YKF峰 提供的白皮书，让我了解了很多从前根本没注意过的算法细节。不得不说，苹果在相册里下了这么多功夫，却从没吹过相册功能有多强大；用户虽然不知道相册做了些什么，但却享受到了科技带来的便利。

🍎仍然是那个创新的🍎，只是在各大厂商都太懂得营销的今天，显得低调以至于被忽视了。顺带一提，本文完全使用iPad+鼠标编辑而成，包括插图的制作。如果你觉得有帮助，就回帖支持下吧QAQ码字辛苦💦。