前排提示：本文为闲得没事干的骚操作合集，如果你的电脑安装是正常的Windows 10，直接安装官方版本即可！

刚才看到IT之家评论区有人给了Dell Mobile Connect的安装包（官方下载地址|网盘下载 - 提取码 cmcn，感谢 IT圈圈友IT拯救者），兴冲冲的下载下来，准备骚操作，没想到安装驱动的时候……

“该系统不支持”整我呢？（PS：我在这台笔记本上装了Windows Server 2019 (LTSC)

通过经（任务）验（管理器）可以判断出，这是一个使用Windows Installer（即msi）进行安装的程序

到网上查资料，发现这很有可能是一个写在msi包里面的先决条件。

然鹅，msi包是可以直接修改的！

这里祭出微软官方神器：Orca



我们先正常启动安装程序，直到出现报错，然后我们就可以在任务管理器里面看到一个叫“Windows 安装程序”的进程，在上面列名称右击，勾选命令行，就能看到我们这个msi包的位置。

建议复制一份到桌面。总而言之，我们用Orca来打开这个msi包。

好了，这样就OK了吧！

what？程序未安装？？？

接下来我们使用命令行方式来安装（以获取详细的日志信息）：

msiexec /i msi文件路径 /lv 日志文件位置。

大概是这个叫做HidDriverInstall的东西出错了，打开Orca看看。

（注：msi提供了一种叫做CustomAction的功能，可以在安装序列中较为方便的调用一些命令

于是，在安装时执行的序列找到安装驱动的步骤……（顺手把另一个安装驱动的命令也删了）。

然后……



欧耶！

等等，好像有哪里不对（沉思）

我tm装这个玩意不就是为了驱动吗！

还好这些驱动是直接打包到msi里面的，我们可以直接提取出来（其实此时安装目录下就是那些驱动文件

至于把驱动提取出来，就需要另一款工具了：

把他们提取到桌面上的一个文件夹：

从硬盘里翻出来一个当年搞Arduino用过的dpinst（微软的一个用于自动搜寻目录下驱动并安装的程序）尝试手动安装驱动：

好像ok了，结果：

压根就找不到驱动（这个驱动的厂商叫Screenovate），如果选择从硬盘安装的话会显示：

打开驱动inf文件看看：

什么鬼东西……反手删掉后面的...1（下面的中括号里面也要删）

然后……

究其原因，其实它自己也给出来了，就是我们修改inf之后驱动的数字签名掉了。

于是按住shift点重启，选择高级启动，然后选择禁用强制驱动签名。详细步骤如下：

然后重复一次用设备管理器手动安装驱动的步骤，就会发现我们有了新的选项

运用这样的奇技淫巧，算是把一个驱动装上去了。好了，来装另一个……



压根就没出现在设备管理器里面！！我了个大槽：

然后我使用了各种奇妙的方法，试图搞懂其中缘由，包括：

直接右击inf文件，安装——没有任何效果

用IDA反编译了那个MsiCustomAction.dll模块——然鹅我看不懂汇编……

百般不解之下，我突发奇想：为什么不能用官方的安装程序来安装修改版驱动呢？

好，接下来才是真正的教程部分：

0.先把原来的dell的安装包卸载，准备一份原版的msi安装包、两个修改过的inf文件，电脑进入禁用驱动强制签名模式

1.打开Orca，只修改msi的先决条件（见上，不会弄的话直接用我上传的修改版）

2.打开msi安装包（记得先关掉Orca，否则会显示安装包损坏）

3.进行到需要UAC授权的地方（方便随时继续安装）

4.打开两个资源管理器窗口，一个是C:\Program Files\Dell\DellMobileConnectDrivers（或者你自定义的安装位置），一个是你放那两个inf的地方（不会弄的话直接用我上传的修改版）

5.准备好了吗？点击UAC提示上的“是”开始安装，等到安装目录下面出现了原版的驱动之后，直接将两个inf覆盖到目录下，手速要快）

当你能看到这个界面而不是直接闪退，你就（大概）成功了。



选择始终安装，接下来打开设备管理器，就能在蓝牙分类下面看到两个设备了。

接下来再安装Dell Mobile Connect客户端即可



有图为证：

PS：如果不需要打电话和屏幕镜像（后者完全可以通过scrcpy来实现，而scrcpy的功能可以把Dell的屏幕镜像吊着打），根本就不需要装驱动。

顺便讲一下怎样下载微软商店的软件包：

直接在微软首页点搜索，像图中那样操作，就能获取到像下面这个样子的微软商店链接：

https://www.microsoft.com/zh-cn/store/p/dell-mobile-connect/9nx51w9gbs5t

接下来，打开一个神奇的网站：https://store.rg-adguard.net/

只要你在微软商店下载的应用够多，你的依赖应该就是齐的。

如果你担心的话，也可以全部下载；

不需要的话，直接找到主程序下载。

注意：不用下载.BlockMap文件，没卵用

下载完成之后，如果它显示这样的图标，你可以直接双击安装

如果不是，那你就要通过Powershell安装这些软件包

使用Win+X快捷键，调出快捷菜单，选择Powershell(管理员)

安装软件包的指令为Add-AppxPackage，具体用法如下

单个包安装：Add-AppxPackage 你的包的路径

很多包安装：

cd 你的下载保存目录（先用cd命令将当前目录切换到下载保存目录下）

Add-AppxPackage *（安装当前目前目录下的所有包）

Add-AppxPackage *（如果上一步出现失败，可以尝试再执行一次该命令）

执行效果如下：

另外，如果你想以后可以像上面那样双击安装，请安装应用安装程序，方法同上。

用到的文件（包含懒人版与DIY所需的所有文件）：

https://pan.baidu.com/s/1fykrHlg29oVkA8hTftyjRA

提取码：1j03