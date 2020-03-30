本文全文使用 iPad 完成，所用设备包括 iPad Pro 10.5、Magic Trackpad 2、Designer Mouse、Logitech K380，使用内置的 Notes。

目录 一、iPadOS 13.4 的改变到底解决了什么？ 二、鼠标 or Magic Trackpad？ 三、常用手势简介 四、App 适配情况 番外、Magic Trackpad 2 开箱

全文初稿字数：约 900 字

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一、iPadOS 13.4 的改变到底解决了什么？

1.系统级适配的鼠标/触控板

如果你有关注 iOS 13 / iPadOS 13 的发布，你可能注意到，从第一个 beta 版本开始，iPadOS 13 就已经可以连接鼠标了，但是那个时候的鼠标只是作为一种触摸辅助设备。本质上是在使用鼠标模拟手指，并没有任何针对鼠标的操作优化。

鼠标/触控板的操作到底和触摸操作区别在哪呢？

光标。

触摸操作的逻辑里面是没有光标的。简单回忆一下，假设你要用手机在 IT 之家的 App 里选中一句话，你会怎么做？你会先长按这句话中的某个部分，等待系统意识到你要精确选取之后，才会出现两个棒状的选择光标，你拖动这两个光标才能选中。

可以说，从一开始，触摸就不是用来做大量的选取操作的；触摸要做的，是滑动和点按。

滑动和点按是用来服务内容消费的，要想实现内容生产，精确的光标、灵活的选中/选取功能至关重要。你总不能写一句话，中间有俩字要改的时候对着屏幕戳半天吧？

一开始的时候，或许苹果想要让 Apple Pencil 实现一部分鼠标的功能，但这并不现实。不论是文字工作还是剪辑工作，你想要用一支笔对着一块竖着的玻璃戳一个小时，感受几乎是崩溃的。

正确的方法，就是让触控板和鼠标回到它们该在的位置上，先进行系统级适配，然后让原本服务于触摸的 App 增加对于鼠标和触控板的优化。

苹果已经做到了第一步。

已经实现的功能包括：

●系统级触摸板手势（后文会提）

●光标的自适应改变（文本、图标、按钮）

2.解锁第三方App适配鼠标/触控板的技能

如上文所说，苹果已经实现了两个关键的适配，但是其中的光标自适应改变是需要 App 适配的，App 需要针对光标的场景进行专门的优化才能实现精确的选中和定位。

除此之外，App 也可以针对触控板实现 App 内手势，目测单指和双指的手势是可以实现 App 内优化的。





二、鼠标 or Magic Trackpad？

答案：Magic Trackpad

选择鼠标 = 只有光标 = 放弃手势 = 本文洋洋洒洒几百字里一大半与女无瓜





三、常用手势简介

参考官网：iPadOS

单指：点按拖动对象、左上角上滑进入通知中心、右上角上滑进入控制中心、下方下滑呼出 Dock 栏

双指：上下/左右滚动、点按进入右键/二级菜单

三指：左右轻扫切换 App、向上轻扫并停住进入 App 切换器、向上轻扫返回主屏幕

四指：同三指





Tip：建议打开设置-通用-触控板里的"轻按以点击"

四、App 适配情况

目前适配得最好的都是内置 App，苹果自己的 iWork 套件适配也不是很完美。以 Pages 为例，光标选中依然不准确。

这里有一个 Demo 视频

此外，大部分 App 对双指和单指的系统级手势支持较好，可用性很高。





更新 2020.3.31:

MarginNote 3 已率先适配鼠标/触控板。

番外、Magic Trackpad 2 开箱

▲去膜包装

▲犹抱琵琶半遮面

▲全家福

▲Magic Trackpad





可能会继续补充内容......