I. 速览

Q1：什么是"连续互通"？

A：这是苹果出品的跨设备操作的总称；

Q2："连续互通"能干什么？

A：在苹果设备间实现无缝衔接，如用电脑打电话；

Q3：为什么要写本帖？

A：最近的产品发布会以及媒体评测，总是聚焦单一设备；然而，几乎所有现代工作者都同时拥有电脑和手机，更进一步的科技爱好者则会加购平板、智能手表等产品。因此，设备与设备间的联系不应被忽视；



Q4：为什么需要"苹果全家桶"？

A：纵观知名科技公司如小米、华为、三星，虽然它们也同时销售电脑、平板、手机等产品，但这些设备的操作系统却由不同公司出品（微软 Windows + 谷歌 Android + 华为 Harmony + 三星 Tizen OS）。而苹果不同，手表的Watch OS，手机的iPhone OS（后被简称iOS），平板的iPad OS，以及电脑的Mac OS，均由苹果一手设计，这是"连续互通"得以实现的根本。

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前排提示：

本文以 LZ 长期使用体验为主，为确保内容正确性，已和苹果官网对"连续互通"的介绍对照过。如果读者对系统版本、具体设置有兴趣，可以直接访问下面网址：

使用"连续互通"连接 Mac、iPhone、iPad、iPod touch 和 Apple Watch



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II. 图赏：苹果全家桶

▼所需设备：Mac + iPad + iPhone + Apple Watch

▼"苹果全家桶"很难凑齐？最便宜的iPad（2500RMB）和最贵的iPad（13099RMB）在系统功能上没有任何差别

▼苹果设备在设计语言上高度统一

▼苹果 LOGO 在设备间"连续互通"

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功能1/12："接力"





在一台设备上开始工作，在另一台设备上继续工作

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1.我去参加会议，突然听到一段重要内容，便迅速在手机上记下来（使用软件：熊掌记）





2.同一时间，我的 iPad 和 Mac 的 Dock 栏中，弹出了该应用的图标

3.为了详细记录会议内容，我想把笔记切换到 iPad 或 Mac 上完成，于是点击弹出的图标：

▼ iPad 视角

▼ Mac 视角

4.如果你在别的设备打开该应用，iPhone的多任务界面同样会弹出应用的图标：

5.会议结束后，我边走路边回顾会议内容，于是点击iPhone上的图标回到笔记：

▼ 新增内容迅速同步到iPhone上



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功能2/12："通用剪贴板"





在一台设备上拷贝文本、图像、视频甚至文件，在另一台设备上粘贴

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1.我正在 Mac 上编辑文档，需要一段文字

2.刚好，我在 iPhone 上找到了恰当的内容，于是点击"拷贝"

3.然后在 Mac 上 点击 command & V，成功粘贴

4.我又觉得加入一张图片更有说服力，于是在iPhone上拷贝了新闻配图

5.跨设备粘贴图片需要 1～2 秒，总体很快

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功能3/12："拨打和接听电话"





即使没有 sim 卡槽，与iPhone在同一网络中的设备都可以拨打、接听电话

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1.我在书房使用 Mac 码字，iPhone 放在卧室充电。此时一个电话打来

▼ iPhone 的界面

▼ Apple Watch



▼ iPad

▼ Mac

2.我在 Mac 上接听了电话，没有任何延迟

3.和同事谈完后，我发现有些事情没讲清楚，想回一个电话，于是在 Mac 上拨号

▼ 虽然应用名称叫 "FaceTime" ，但普通电话也是能打出去的

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功能4/12："接收和发送短信"





既然电话都能打，短信肯定也能发吧

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1.承接上面的场景，我想在 Mac 上登陆IT之家，但我忘了账号密码，所以使用短信验证码

P.S. 什么时候之家客户端能在 Mac 上支持圈子AAA



2.虽然手机不在身边，但我可以直接在 Mac 上收到验证码

3.我还可以回条短信（无论是不是 iMessage 都行！）

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功能5/12："智能热点"





没有密码，苹果设备可直接连接iPhone的蜂窝数据

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1.在出差的火车上，我想起来要修改一份文件，需要联网下载，于是连接iPhone的热点

▼ 你的 iPhone 会自动在 WIFI 列表里跳出，无需事先打开热点

2.连接成功后，WIFI的图标会变成"锁链"

3.而iPhone上则出现"热点已开启"的蓝色标识

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功能6/12："自动解锁"





Apple Watch 距离 Mac 足够近时，可以作为密钥解锁各种东西

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1.我使用的是老款Mac，没有生物认证功能，但我购买了Apple Watch，无需输入密码即可解锁电脑

2.解锁过程中无需任何操作，但不能把 Apple Watch 移动到远处

▼ 解锁成功时，Apple Watch 会播放开锁的音效，并模拟锁转动的震感，有机械结构的感觉

▼ 得益于苹果的近场通信技术，Mac 可以精准识别 Apple Watch 的位置，如果你只是在电脑附近而不是手挨着电脑，则会解锁失败

3. Mac 中的敏感数据，都可以通过 Apple Watch 解锁

▼ 相当于 Win 里的管理员权限

▼ 这个过程不是全自动的，需要在手表上确认

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III. 上篇总结

本来不想分上下篇的，但考虑到之后还要讲 iPad 作为 Mac 扩展屏的"随航"功能，东西太多，全放一个帖子里大家看得累。所以先到此为止吧！