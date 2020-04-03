I. 前情回顾

谢谢家友们捧场🙏！

LZ 认真阅读了上一篇"连续互通"帖子的大部分跟帖，对于一些问题的回应放在了文末🤔

废话不多说，开始"连续互通"的下半部分

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II. 本帖速览

承接"连续互通"上篇，本次介绍"苹果全家桶"的另外6个功能，你会看到：

1.用电脑做课堂笔记，如何拍摄远处的板书？

2.想在幻灯片中插入手绘图案，怎么办？

3.闲置的 iPad 竟然成为扩展屏？

4.专业数位板Wocamv.s. 支持笔的 iPad；

5.让音乐在苹果设备间无缝传输。

6.。。。

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III. 图赏："苹果全家桶"

▼ 苹果严格的色彩管理，使同一张图片在不同设备上看，几乎没有区别

▼ 苹果"全面屏"设计落实到每一条产品线上

▼ 本次"苹果全家桶" HomePod 和 Airpods 也会出场

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功能7/12："连续互通相机"

在 Mac 的文稿中快速插入照片或扫描文档

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场景一：

1.我是一位自闭大学生，上课总是坐最后排。但是！我期待咸鱼翻身的一天，所以上课认真做笔记（上一帖里有好多人纠结 "Pages 用的人少"，于是这次我直接拿 Words 做展示）

2.突然，老师在前排屏幕上展示了一幅重要图片，于是后排的我用鼠标右键启动 iPhone 相机

▼ 大部分更新勤快的 Mac 应用都支持该功能

▼ 启动iPhone相机后，Mac 上的软件会有提示：

3.iPhone 变焦走起，看清板书轻而易举

4.拍摄成功后，照片立刻插入文档

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场景二：

1.我是软媒 CEO，我决定送所有家友一部 iPhone



2.我想要把我的签名附在邮件里。仍然是右键菜单，但是选择用 iPhone "扫描文稿"



3."扫描文稿"模式下的 iPhone 拥有识别纸张、自动校正、消除阴影、增强对比度等功能



4.各位不久之后就能收到新 iPhone 了



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功能8/12："连续互通速绘"

在 Mac 的文稿中快速添加手绘图案，也可以为文稿添加批注

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场景一：

1.我正在做幻灯片，想在左上角加入"IT之家"的手绘LOGO（使用软件：PowerPoint）



2.右键启动 iPad Pro

▼ 点击"添加速绘"

▼ PPT 会跳出提示，此时你是无法编辑 PPT 的

3.莫嫌我画的丑😢

4.完成绘制后，图片将直接插入 PPT（此处"IT"两字变黑是因为 iPad 上打开了深色模式，白色颜料实际上是黑色）

P.S.做幻灯片我就不得不安利下 Keynote，在 Keynote 里插入手绘可以拥有炫酷动画

▼ 此处是直接在 iPad 版 Keynote 中画的

▼ 手绘图案的"画线"动画，会重播你绘制图案的过程；这在展示逻辑脉络时很实用

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场景二：

1.我想给这个 PDF 做批注（必须使用 Mac 自带的"快速预览"打开！）



2.点击右上角的 iPad 图标

3.iPad 会自动跳出该 PDF 以及全套批注工具

4.批注完后，Mac 端可以马上看到结果

P.S.在 Mac 原生相册中修图，也可以切换到 iPad 上

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功能9/12："随航"

将 iPad 作为 Mac 的第二个显示屏，支持 Apple Pencil 输入

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1."随航"功能已经被各大自媒体测评过无数次了，本帖讲点不同的东西

▼ 在 Mac 系统设置中，找到"随航"标签

▼ 选择你想连接的 iPad，即可启动（有线、无线都行）

▼ 最终效果

P.S."随航" 在 iPad 多任务界面是一个独立窗口，神似 Win8 的设计

2.iPad 成为副屏后，Mac 怎么知道我把 iPad 放在左边还是右边？屏幕排列是能设置的

3.我想让 iPad 镜像显示 Mac 的内容，这可以在顶部菜单栏中选择

4.我加 1000RMB 买了带 Touch Bar 的 Macbook，iPad 上就不能显示吗？可以的

▼ "边栏"提供了一些功能键，"触控栏"就是 Touch Bar



▼ 这个布局真的像 TNT，看来是母公司技术下放





5.我有个窗口想快速投屏到 iPad 上给客户看，应该怎么操作？只需长按左上角的"缩放"键

▼ 此时 iPad 就算不处于"随航"状态，点击"转到 iPad" 就会快速启动"随航"

▼ 窗口马上就显示在 iPad 上了；有种把窗口拿出电脑的科幻感

6.iPad 进入"随航"状态后，之前和 iPad 连接的外设还能用吗？有的能，有的不能

▼ Apple Pencil 相当于鼠标拖拽，触控输入对"随航"是无用的

▼ iPad OS 13.4 加入了键鼠支持，经 LZ 实测，连接到 iPad 的键盘会借由"随航"变成 Mac 的键盘；但同样连接着的鼠标就会失灵，只能点按"边栏"或 Touch Bar

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重头戏：iPad 作为数位屏能否战胜板绘王者 Wocam ？

▼ iPad 在"随航"模式下，就没有 120Hz 的高刷了，因此笔输入并不丝般顺滑，但延迟仍然低

▼ 这是 LZ 用两个设备画的曲线，请注意线条的粗细变化（使用软件：PhotoShop）

>iPad 相当于数位屏，一边看一边画容易上手，对 Mac 应用的适配很到位；但笔触偏硬，压感级数偏少；

>使用 Wocam 需要适应手眼分离的绘画过程，且 Wocam 的驱动在多屏幕、多窗口的场景下会有映射 Bug；但很明显，Wocam 的线条要更加自然，压感非常灵敏；

>两者的延迟相差不大

▼ Wocam 应用程序还提供了可调节的笔触，更加专业

▼ Apple Pencil 在某些 iPad 应用中可以调节压感曲线

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功能10/12："隔空投送"

通过无线的方式，在苹果设备间传输各类文件

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AirDrop 多半是各位最熟悉的功能了，严格说这项功能不属于苹果全家桶，两个陌生人之间也能互相传输。本帖稍微提下。

1.隔空投送找不到对方的手机？三步解决大部分问题：

▼ 进入控制中心，找到这个方块（全面屏 iPhone 右上角，非全面屏底部上滑）

▼ 长按/重按该方块进入"二级菜单"，此时可以看到"隔空投送"

▼ 长按/重按"隔空投送"进入三级菜单，选择"所有人"

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2. 哪些东西可以被隔空投送？

▼ iOS 上凡是写着"分享"或有分享按钮的元素都能 Airdrop，比如之家的评论



▼ 选择"系统分享"



▼ 把评论"隔空投送"给 Mac 后，得到的是一张设计过的卡片（之家细节到位，好评！）

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功能11/12："音乐传输"

在不同设备间切换 Airpods、Beats 等耳机连接

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1. 首次连接 AirPods，点击"通过 iCloud 连接"，你的所有苹果设备都将识别此 AirPods

▼ Apple Watch 视角

▼ iPhone视角

▼ iPad 视角

▼ Mac 视角

2. 小小的 Apple Watch 就能管理所有播放和设备连接

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功能12/12：HomePod 相关

HomePod 不仅是一个 WI-FI 音箱，还是 Homekit 的控制中枢

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1.正在播放音乐的 iPhone，只要靠近 HomePod，音乐会马上切换到 HomePod 上播放

2.同理，拿 iPhone 触屏正在播放音乐的 HomePod，音乐会回到 iPhone

3.和米家的"智能场景"类似，你家里只要有支持 Homekit 的家电，就能用 HomePod 控制

4.有人可能会说，"苹果认证的家电都是天价，土豪才用 Homekit"，实则不然；支持米家的所有小米系家电，都可以刷入 Homekit ！智能住宅不是梦想。

具体刷 Homekit 的方法详见这篇文章

▼ 图片取自超链接的文章，最终可实现 HomePod 控制米家的效果

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IV. 总结

这帖写得有点长，能看完的家友辛苦了💦

LZ 未来还会继续分享有关🍎产品的使用体验。

希望能回个贴！ o(≧v≦)o

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> 我的帖子不是之家约稿，纯粹是兴趣使然，因此不会拿钱；

> 有几位家友给我打赏，由衷感谢你们的支持！

> LZ 写这类帖子类似百度贴吧的"申精帖"。虽然贴吧的繁荣不再，但贴吧昔日那种良性讨论、自由创作、自愿分享的氛围令 LZ 印象深刻。我相信IT之家的"圈子"可以复现自治社区的光辉。

> 只要有家友们的回帖，LZ 就有无限动力！