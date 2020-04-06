警告！！！

解锁手机会丢失所有用户数据。

刷机有风险，玩机需谨慎，如变砖可参考 教程链接 救砖。





一、资料下载

1. 解锁、刷入 Magisk 所需工具已打包，请先下载全套工具。地址：百度网盘（提取码：izma）

2. 请至 Magisk 的 GitHub 下载最新的Magisk Manager App，传送门：GitHub

3. 请至一加官方网站下载自身机型 ROM 包，传送门：一加官网

4. 解压所下载工具包，得以下三个文件夹。



二、准备阶段

1. 请将 platform-tools 文件夹放在自己觉得合适的位置，随后复制其路径地址。

右键点击此电脑-属性-高级系统设置，在随后弹出的菜单中选择高级-环境变量，随后点击 Path，再点击编辑，点击新建，将复制好的路径地址粘贴进去，然后点击确定并关闭多余窗口。





2. 来到手机设置-系统-开发者选项（未开启的同学先至关于手机中连续点击版本号开启开发者模式），打开 OEM 解锁，打开 USB 调试。

3. 将手机连接电脑，进入设备管理器(右键此电脑 - 设备管理器)，如有黄色问号（未知设备），右击选择更新驱动程序-浏览计算机上的驱动程序，定位到 usb_driver 文件夹后确定即可安装。



三、开始解锁

1. 确认手机打开 USB 调试，并连接电脑。在电脑端按 Win+R 键打开运行，输入 cmd 并回车，再输入下方代码后回车。

adb reboot bootloader

手机会自动重启至fastboot模式，如无反应，请检查设备管理器驱动是否正常

待手机进入fastboot模式，输入下方代码后回车。

fastboot oem unlock

手机上会弹出询问是否解锁的窗口，选择 unlock the bootloader（音量键选择，电源键确认），

选择后手机便会自动重置并重启。

2. 由于一加手机解锁后系统会缺失大量 App，所以建议解锁完成自动重置后手动更新一次全量 ROM 包，将下载好的 ROM 包复制进手机内置存储，转至设置-系统-系统更新，点击右上角的齿轮，选择本地更新，并选择复制进去的 ROM 包即可。

四、刷入 Magisk 获取 Root 权限

1. 打开你从一加官网下载好的自身机型ROM包，将其中的 payload.bin 提取出，找到之前下载的Payload_Dumber_x64 工具文件夹，将 payload.bin 文件放置在Payload_Dumber_x64\payload_input 目录下，然后运行 Payload_Dumber_x64 目录下的payload_dumper.exe 程序，该程序会自动将 ROM 包中的镜像文件提取至Payload_Dumber_x64\payload_output。

由于解锁仅需要 boot.img 文件，故当程序窗口中显示出 boot 字符时我们便可关闭该程序。

随后我们从 Payload_Dumber_x64\payload_output 目录将 boot.img 文件提取出备用。

2. 将下载好的 Magisk Manager App 及上步中提取的 boot.img 文件一起复制至手机内置存储。

3. 手机端找到 Magisk Manager App 并安装打开，在主页面 Magisk 后选择安装-安装并修补一个文件（此步若失败，大部分情况为网络原因）。

定位至复制进手机存储的 boot.img 并选择，Magisk Manager App将会自动下载并修补该 boot.img。

如图，最后一行显示 All done 即修补完成，且新的 boot.img 已经被输出至手机内置存储的 Download 目录下。

将新的 img 文件复制至电脑（位置随意，好找就行），以进行下一步。

4. 转至手机设置-系统-开发者选项，打开 USB 调试，建议同时关闭系统自动更新，随后电脑端按 Win+R 打开运行，输入 cmd 后确认，然后输入下方代码后回车。

adb reboot bootloader

5. 待手机进入 fastboot 模式，输入下方代码后回车。

fastboot flash boot 空格（你从手机复制至电脑的新 img 文件，可将该 img 文件直接拖入窗口，路径便会自动填入）

示例：

输入完成后确认，手机便会被刷入新的 boot

6. 输入下方重启代码后回车。

fastboot reboot

手机即会自动重启至系统，至此 Magisk 刷入完成。

注意：若打开 Magisk 提示运行环境缺失需要修补的提示，可在 Magisk 后选择安装-直接安装，即可修复。

