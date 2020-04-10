“平地一声惊雷响”，2007年，乔布斯穿着高领毛衣健步走上舞台，第一代iPhone横空出世。从那以后，智能手机产业如雨后春笋般蓬蓬勃勃地发展起来，到13年后的今天，智能手机已经是人手一部的移动设备。

“We call it iPhone!”多年以后，人们仍会想起穿着黑色高领毛衣的乔布斯喊出这句宣言的上午。然而，“无聊、无聊、无聊”，也许是今天熟悉智能手机产业的人们常常发出的吐槽：近几年来这个行业仿佛已疏远了颠覆式创新，而整日念叨着摄像头、快充、扬声器；也许，智能手机行业真的行将就木，将要交棒给下一种形式的终端了。

这里并不需要卖什么关子，我敢大胆断言：混合现实(MR)智能眼镜必然取代智能手机成为下一代主流移动计算设备，而且这轮朝阳已经在地平线上隐隐浮现……

一、信息流动效率提高，“方向对了！”

人和计算机之间的信息流动无非两个方向：从计算机流向人、从人流向计算机。纵观个人计算机的整个发展历史，不论是电脑还是智能手机，撇开那些博人眼球的花样，提高信息流动效率这个方向是不会变的。

在人的感官当中，明亮的眼睛最重要；在从计算机流向人的信息中，也就是视觉信息最重要。早年间“黑客帝国”式发着幽幽绿光的单色球面显示器，上了年纪的人们会记得；后来，显示器越来越清晰，颜色也越来越多，对比度和可视角度也不断进步。数码爱好者朋友们也会对iPhone是如何从3.5寸屏幕变成4寸、4.7寸、5.8寸，手机的“下巴”是如何消失，以及“视网膜”屏幕的兴起……这都是为了提高信息从计算机向人流动的效率。

MR智能眼镜的视觉信息表达则来了一次“鲤鱼跳龙门”：一方面，显示内容从二维走向三维；另一方面，显示尺寸不再受屏幕大小的物理限制，内容实际上可以环绕在人周围整个空间。这个飞跃，绝不亚于当年从闪烁光标的命令行到美丽的图形界面的飞跃，将使信息流动效率迎来指数级的提升；“方向对了”，这就是MR现实智能眼镜的爆发的最正当理由！

二、埋头苦干、兢兢业业，科技行业已经为MR努力多年

MR已经被放在许多科技公司的会议桌和办公桌上，这些最不希望看到自己“百年老店”梦泡汤的企业们已经为混合现实真正进入普罗大众的生活做了许多铺垫性的工作。

2017年，苹果开始为开发者们提供ARKit框架，帮助他们为iPhone和iPad构建AR应用，今天已成为全球最大的增强现实平台；最近推出的新款iPad Pro，还搭载了LiDAR激光扫描仪。来自Bloomberg、MacRumors等知名媒体的消息说苹果已经用多年时间开发增强现实头戴显示设备。

高通公司在去年底的技术峰会上，明确表示相信XR（扩展现实，也即混合现实之意）将会是时代潮流，并推出骁龙XR2平台和一款混合现实眼镜的参考设计。在那之前，微软Hololens 2混合现实头显已经采用高通骁龙XR1平台。

微软在2015年展示的混合现实头戴显示设备Hololens在科技行业一石激起千层浪，次年就对开发者销售；2019年初，优化了显示范围、运算能力和工业设计的Hololens 2显示出微软在此领域不曾减小力度。

华为去年展示了Cyberverse（河图）项目，这是一个基于全场景空间计算和大数据的AR地图项目。最近，河图应用已在华为应用市场上架，在有限地区已可亲身体验到这一迷人服务。

三星、小米、vivo等等在当下智能手机市场举足轻重的企业，也都在进行相关MR产品的软硬件开发，也已取得一些相关专利。

尽管从广大消费者的角度看去，混合现实智能眼镜还是个陌生事物，但在行业内却已是万箭齐发、万马奔腾的大场面，从业者们都明白那将是一个残酷的新战场，也将是一片广阔的新大洋。

三、瘦不死的骆驼：苹果在MR智能眼镜时代将再领风骚

作出这个预测，好像没那么有底气：“风水轮流转”，“三十年河东，三十年河西”，这不是我们中国人常常挂在嘴边的话吗？苹果在智能手机时代当然是领先，但到下个时代，它还能保住这个位子吗？这还真是个值得一问的问题。我想，苹果仍将发挥它无可替代的领导力，除了上文提到的苹果近几年已经在做的各种准备以外，以下这些原因同样重要——

苹果的供应链管理“武艺高强”。历史证明，苹果总能量产他人不能量产的元件；苹果供应链的产出往往是高精度、高品质的代表。MR智能眼镜作为迄今从未被大规模量产的全新品类，对供应链管理水平提出艰巨挑战，这将凸显苹果的优势。

苹果的人机交互设计水平无出其右。混合现实智能眼镜带来信息呈现维度的全新变化，呼唤全新的人机交互模式。苹果首倡的手机多点触控已经令所有人感到习以为常，iPhone X上推出的全面屏手势使手机交互再进化，AirPods耳机的配对体验在当时更令人难以置信又感动……可以相信，在混合现实智能眼镜上，苹果将“再一次，改变一切”，带来超乎想象的交互模式、用户体验。

苹果对用户隐私安全的重视令人放心。混合现实智能眼镜带有包括许多摄像头在内的多个传感器，对环境信息的收集程度将大大超过智能手机，人们也会切身感受到隐私安全受威胁。苹果在第三方App权限控制、生物特征信息加密、即时通讯信息加密等方面的工作广受好评，隐私安全保护也是苹果在每场发布会上最爱提起的话题。可以预料，苹果对用户隐私安全的出色保护，将在混合现实智能眼镜时代继续发扬光大。

四、有拦路虎，就有“打虎武松”

当然，MR智能眼镜如今也仍有许多问题。电量不足、发热严重、重量控制困难、生态建设缓慢等等棘手问题，真是MR智能眼镜普及之路上的拦路虎。但许许多多具有探索精神的企业和从业者们也勇敢担起“打虎武松”的角色，我们既想赢，也能赢。

几十年来，计算机的蓬勃发展，已经深刻地改变了人类社会的面貌，显著地提高了人类的生活质量；在未来的时光中，我们仍将踏着坚定的步伐，朝着星辰大海继续前进。以混合现实智能眼镜为代表的下一个时代的朝阳已经出现在地平线上，让我们相会在壮美的日出时刻吧！