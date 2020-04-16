真可谓“千呼万唤始出来”，在备受好评的 iPhone SE 发布四年过后，新款的 iPhone SE，或者叫 iPhone 9，又或者叫 iPhone 8S，再或者叫 iPhone 7SS 或 iPhone 6SSSS，终于发布了。售价依旧 3299 元，造型依旧经典，性能依旧最强，但我们似乎没有见到当年万人空巷的购机热潮。这是为什么呢？

一、 新 iPhone SE，目标客户究竟是谁？



“SE”作为一个苹果首次提出的产品名系列，在这四年间已经被国产厂商广泛运用。与“青春版”、“ Lite ”等不同版本，“ SE ”被苹果赋予的意义是“不输性能的小屏实用手机”。“实用手机”是笔者对“性价比旗舰”这一营销词汇的个人命名，指去掉了一切其他不常用的功能，只保留旗舰配置中核心组件的高性价比产品。



新 iPhone SE 确实符合“小屏实用手机”这一概念。4.7 寸 16:9 屏幕（等效 19.5:9 全面屏尺寸 5.5 寸屏幕），67mm 的机身宽度，对比现在手机尺寸，确实算得上小，但与当年的 iPhone SE 一代相比，就有点小巫见大巫了。

A13 顶级旗舰芯片、原彩显示屏幕、强悍的 X 轴线性马达、IP67 防水等日常使用的旗舰配置没有缺席（是否依然采用 NVMe 存储尚不得知），配上 3299 元的价格和苹果生态的加持，完全符合“实用手机”的定义。



但 iPhone SE 是否是小屏用户的最佳选择呢？我看并非如此，全面屏设计之所以能够区别于曲面屏大获成功，根本原因在于在不增加成本、不改变手机形态的基础上，破除了触屏手机必须有额头和下巴的固有印象，通过纵向延长屏幕，尽可能增大手机屏幕显示面积。



新 iPhone SE 的横向宽度为 67.3mm，屏幕尺寸为 16:9 的 4.7 寸；相对应地，5.8 寸的 iPhone XS （双网通京东售价 4588 元）横向宽度仅为 70.9mm，而 6.1 英寸的三星 Galaxy S10（PDD 百亿补贴售价 3699 元）通过采用全面曲面屏设计，横向宽度仅为 70.4mm。小屏爱好者们，确定你喜欢的是小屏幕而不是小尺寸吗？确定你要为了 3mm 的横向宽度，而舍弃更为现代、观感更震撼的 6 寸 OLED 全面屏吗？



通过与 iPhone XS 对比可以看出，小尺寸是新 iPhone SE 的一个“伪卖点”，因为它的尺寸在当今小尺寸手机市场完全没有独到的优势。那么 iPhone SE 的产品力，在除去“小屏”这一未必客观成立的卖点之后，就已经十分清晰：3299 元，你能买到的最便宜的新一代 iOS 系统手机，也是你能买到的 SoC 最强的手机。

对于很多不愿意高价购买 iPhone 11 系列的老 iPhone 用户（如 iPhone 6S、 iPhone 7 使用者），可以以最低的迁移成本更新到新 iPhone SE。一些想要尝试使用 iOS 生态的其他系统用户（例如我这样使用 Windows 笔记本、 iOS 平板、安卓手机的用户），同样可以以非常低的成本购买 iPhone SE 从而走向苹果生态。如果用户对苹果生态的试用过程很满意，后期完全可以以较高的折价售出手中的 iPhone SE，选择苹果的主流产品线。通过此种方式，可以吸引更多苹果的潜在客户。



二、选择新 iPhone SE，你失去了什么，得到了什么



新 iPhone SE 的目标用户相当明确。这些用户不一定是小屏爱好者，但一定是价格敏感型用户，不会选择购买更高端的 iPhone 产品。对于这些朋友们来说， iPhone SE 的主要竞争对手，是出生在2019-2020年的，同价位的安卓产品。比较有代表性的，是同价位安卓小屏旗舰中的佼佼者——三星 Galaxy S10 ；以及当今同价位的 5G 新秀—— Redmi K30 Pro 和荣耀 30。



和这些产品相比， iPhone SE 选择了完全不一样的配置道路。选择了 iPhone SE，意味着你放弃了其他同价位产品都会配置的 1080P LED 全面屏、变焦镜头组、屏下指纹识别、双卡双待、以及——能让你用一天的 4000mAh 电池，和能让你用一年的 128G 以上的存储空间。

对于大多数用户来说，这些都是我们非常重视的参数。1080P 全面屏能让你以更大的视野无压缩地看高清视频；变焦镜头组能让你清楚地在各种环境下记录更宽广的视野或者更具体的细节；屏下指纹识别设计直接取代了传统的 Home 键，让手机的“下巴”区域完全变成屏幕；双卡双待对于曾经的资费红利年代来说是不换号享受优惠流量资费的必须；大电池、大内存的实用性就更不必多说了。这些配置，是当今时代的主流，是手机多年来发展的必然结果，也是符合大众需求的。

选择新 iPhone SE ，你将获得强悍的 A13 芯片组、IP67 防水防尘，X 轴线性马达和 iOS 生态。这些配置同样非常关键，但现在市场上同价位安卓手机也具备了不错的替代品。骁龙 865、麒麟 990 性能同样强悍，更重要的是，它们的大屏幕让你的游戏性能有了用武之地；防水防尘、线性马达方面，安卓也正在有序跟进。如果你不是 iOS 的忠实用户，那么新 iPhone SE 的亮点，可能不足以吸引你。选择新 iPhone SE，你将收获最便宜的高性能 iOS 手机，但失去了近三年来手机技术发展带来的新体验。



三、做 iPhone SE，苹果的底气在哪里？



许多用户对小屏旗舰手机期待已久了。小屏爱好者们期待的是一款小尺寸、强性能、配置全面的旗舰手机，而不是采用复古设计的小屏幕手机。

当年踊跃购买第一代 iPhone SE 的用户正是这样的对小尺寸手机情有独钟的人群。这些用户现在正在期待的，应该是一款拥有 iPhone 5 身材的、采用 5 寸 19.5:9 以上比例全面屏设计的现代 iPhone。这样的一部 iPhone ，应当具有纤细的身材、在其身材之上采用现代技术尽可能扩展屏幕显示空间的全面屏设计、以及续航和性能的均衡。从这样的角度来说，新一代 iPhone SE 满足不了小屏爱好者的需求。正如上文所说， Galaxy S10 在和新 iPhone SE 宽度基本一致的基础上，集成了 6.1 寸的全面曲面屏。

许多用户也一直期待着“复刻设计”经典的旗舰手机。在这方面，最近复刻的最经典的产品当属摩托罗拉Razr 2019。这款产品拥有在十几年前每个人都熟悉的经典“刀锋”外形设计，但创新型地融入了折叠屏，使得这款产品利用现代技术和经典设计语言的融合，给人由内而外的极致“复刻”体验。从这个角度来说，新 iPhone SE 复刻了 2014 年推出的 iPhone 6 的设计，但这种复刻太“致敬经典”了，以至于除了后盖材质外（后盖材质也是iPhone 8 在三年前改过来的）整机由内而外的设计都和 iPhone 6 完全相同。这样的做法，与其说是致敬经典，不如说是历史的原地踏步。





苹果现在推出的新 iPhone SE，已经完全不是为了小屏手机市场的特殊设计（ iPhone 11 Pro 是当今小屏手机的领衔），而是出于市场考虑的定位精准的产品。苹果知道，在 3299 这个价位，应当给用户什么具有苹果特色的东西——顶级旗舰芯片、 IP67 防水防尘、 iOS 系统。在这个价位，这些配置完全没有竞争对手。与此同时，同价位安卓手机拥有的其他方面配置，也早已甩开新 iPhone SE 这个复古的设计至少三年。





我们可以想象到，这样的设计在安卓市场是完全卖不出去的。“复刻小米 6”是最近非常热门的一个话题，从民间呼声到官方互动，所有人都对这款产品寄予厚望。但大家希望在“复刻小米 6”上看到的，是小米 6 的“时代灵魂”——小屏、稳定、性价比。用户希望得到的是一款新手机，它拥有小米 6 般小巧温润的触感，拥有骁龙835般性能和续航的综合，拥有当年在2499元买到变焦双摄、四曲面玻璃背板、线性马达的性价比。这款手机是否拥有小米 6 的外观已经不再重要——从市场角度出发，采用一个现代的外观可能更能获得除小米 6 粉丝外的广大潜在的小屏爱好者的追捧。



新 iPhone SE 最大的“护城河”，也正是苹果做 iPhone SE 的底气，就在于从硬件到软件的全套苹果生态。想在中等位体验 iOS，想在中等价位拥有 Taptic Engine 的极致手感，想在中等价位拥有 A13 的强劲性能，那么新 iPhone SE 是你的必然选择；但如果想在中等价位体验变焦三摄、大内存大存储、高质量屏幕等，那么可供选择的安卓机就太多了。简单来说，如果你不是对苹果生态感兴趣或高度依赖的价格敏感型消费者，那么新 iPhone SE 可能不是你当今购买手机的最佳选择。