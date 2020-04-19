说明

* LZ 的键盘到货了，欢迎移步 直播开箱 来看实物体验

* 本文并非基于 LZ 的上手体验，LZ 的键盘目前连仓库都没出。因此全部参考油管上的偷跑视频（用户 @MrExitStrategy）

* 写这篇帖子考虑到两点：

1. 油管的上手视频（有4段）是英文的，相信各位没啥兴趣做英语听力，故 LZ 对信息进行了总结，方便查看；

2. iPad 妙控键盘是今年最值得入手的🍎配件，键盘背光、开合铰链之类的设计 LZ 很是好奇。算是厨子今年为 iPad Pro 挤出的一大管牙膏。

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一、外观、键盘与触控板

1.妙控键盘同时适配2020 和 2018 两款 iPad Pro。2018 款因为摄像模组小，所以会空出一块面积。

2.厚度还行，和旧款的键盘盖差不多。

▼ 新款

▼ 老款

3.键盘布局比较宽松，左下角有一颗不常见的语言切换键。

▼ 12.9 寸，新款键盘

▼ 11 寸，新款键盘。注意，触控板的长度与 12.9 寸是一样的，但宽度降低；键盘按钮的布局与 12.9 寸是一样的，但有几颗按键缩短了长度

▼ 旧款键盘

4.键盘背面有一个苹果 LOGO

5.触控板可按压，是纯机械结构，而不是用振动模拟。各处按压力度相同，不像 Win 本的触控板，上部难按，下部好按

6.铰链的金属材质直接暴露在外面，比较牢固的样子

7.键盘通过金属触点与 iPad 连接，由 iPad 供电

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二、铰链与开合角度

* 底部铰链

1.关闭状态时，键盘通过磁力牢牢吸附在 iPad 上，故很难单手开合，双手的力量才能打开

2.从关闭状态到图中角度，铰链开始受力，iPad 能够固定在该角度而不落回桌面

3.继续往后退，底部铰链到达可动极限。此时角度为70 度左右





* 上部铰链

1.与之前预想的不同，背部关节并非无阻力的转轴，而是能够受力的铰链

2.图中为该铰链的可动极限，为60 度左右；加上底部铰链的运动，可以实现最高 130 度的开合。





* 总结与对比

▼ 新款键盘

▼ 旧款键盘

▼ MacBook Pro

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三、键盘设置与背光调节

1.成功连接键盘后，iPad 的"设置" "通用"里会出现相应设置

2.键盘的设置如下：

* 键盘背光的亮度就在此处调节！

* 可以更改键盘上功能键的键位；

* 虽然提供了一颗独立的语言切换键，但你也可以设置成 Mac 同款的大小写切换中英文；

▼ 键盘的背光亮度自动调节，使用的是 iPad 的光线传感器

3.触控板的设置则与 TrackPad 相同。不习惯苹果的滚动方向，可以把"自然滚动"关掉，然后就和 Win 的滚动方向一样了。

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四、其他细节

* 1mm 键程的剪刀式键盘，手感和新款 MacBook Pro 类似，相比旧版键盘有巨大提升；

* 键盘背光很均匀，看起来比大部分笔记本电脑精致；

* 底部铰链的 C 口仅支持充电，如果插入 U 盘会提示"不兼容该配件"；

* 键盘按钮是下沉式的，因此键盘可以与 iPad 屏幕紧密贴合；

* 不支持放平绘图，也不支持键盘后折

▼ 想要写字必须拿下来

▼ 不具备 Smart Cover 的手写角度

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五、总结

铰链、背光是这块键盘最大的亮点，也是第三方配件没能做到的特性。目前为止，这块键盘能提供独一无二的用户体验，对 iPad 的保护性也很好，悬浮式设计很酷。

不过因为 LZ 没能亲手摸过，所以不做购买建议。

想要了解 iPad 有了键鼠后能干些什么，欢迎看 LZ之前的帖子：

* iPad OS 支持键鼠后有多大变化

* iPad端 iWork 匹敌 Mac版本

想要了解妙控键盘的更多细节，欢迎关注 LZ 的开箱上手贴