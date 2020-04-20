楼主在今天早晨收到了全新妙控键盘。很多IT之家网友对苹果最新推出的这款键盘持观望态度，毕竟 2699¥ 的价格没点信仰支撑，足以让人肾痛。废话不多说，先看外包装：

▼一如既往的纸盒包装

▼ 包装盒挺薄的，正面是键盘盖支棱起来的样子，背面告诉你如何调整支架角度

▼ 盒子依靠重力自然下落打开。苹果包装盒的阻尼感一如既往的棒

▼ 键盘中间夹了一块纸片，防止完全闭合。各位买非官方渠道的键盘盖，这块纸片是否按照图中摆放，可以作为鉴别一手、二手的依据

▼ 现在把键盘盖架起来看看。数字键的上方，留了一些空间供 iPad 悬浮而不遮挡手指打字

▼ 背面是毛茸茸材质，但铰链部分没有做包被，金属转轴直接在外面。有 MacBook 内味了

▼ 该键盘通过金属触点与 iPad 相连，电由 iPad 提供

▼ "一体式"键盘盖 v.s. "分体式"保护套 + 蓝牙键盘 + 妙控板，各位喜欢哪一个？

▼ iPad 与 键盘盖合体！悬浮高度尚可，打字时视线可以刚好落在屏幕上，基本不需要低头。

▼ 厚度对比。注意，因为键盘盖的键帽是下沉式的，所以键盘和屏幕可以紧密贴合。第一张图是键盘盖，第二种图是普通保护壳。感觉厚度尚在接受范围内。

▼ 键盘是即插即用的，不过你在设置中可以自定义很多东西。注意！键盘的背光也是在此处调节的。默认是根据环境光强度来自动背光，你也可以在此处手动拉高亮度。

▼ 触控板的设置与连接妙控板完全一致

▼ 键盘的C口，智能充电，插入移动硬盘无反应。

▼ 键盘结构稳定性极佳，直接在上面写字或者放在单膝上打字，都不会有明显摇晃

▼ 接下来是各位最关心的重量。LZ 用的是便携式悬挂秤，精度到 5 克，可能有误差，大家估摸着看看。妙控键盘本体 690 克。昨天的 600 克左右还是说轻了。。。

▼ 与iPad Pro 12.9 寸 组合一下，1.3 kg，比某些轻薄本重了。。。

▼ 顺便把 Matebook X 和 Macbook Air 的重量贴在下面。前者为 1.05 千克，后者为 1.29 千克。

▼ 最后，大家欣赏下美图吧。PS：第一张图片里，iPad 也可以不悬浮哦！可动角度还是挺大的。

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