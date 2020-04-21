在我发在IT圈之前的「关于Windows Search没有搜索网页的解决方法」的文章中，我当时操作的时候没有截图，然后把问题解决后没法还原当时的问题，因此只能文字叙述，可能让IT之家的一些网友不知道该如何操作，幸运的是我的虚拟机内的系统出现了同样的问题，我可以重复测试，我进行了几次测试，这次教程是解决完整的方案。
截止到图示日期，此方法依然可用：
一、准备工作：
1. 确保 Windows Search 服务正在运行，快捷键 Win+R > 输入：services.msc
2. 快捷键Win+R > 输入：gpedit.msc，打开“组策略”，定位到：计算机配置 > 管理模板 > Windows 组件 > 搜索，在右侧窗口中禁用下列三项：
二、以上准备工作确认无误后，接下来进入主要操作：
1. 下载重置WindowsSearchBox.ps1脚本，提取码：8drz
2. Win+S 搜索并打开Windows PowerShell（不是以管理员身份打开）
3. 把下载的 "ResetWindowsSearchBox.ps1" 文件拖入到 Windows PowerShell 窗口内，敲两次回车，会出现如下图所示“无法加载文件……”情况：
4. 在 Windows PowerShell输入命令：
Get-ExecutionPolicy
回车后会出现下图的 Restricted 的提示：
5. 然后输入：
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy Unrestricted
回车后会出现对话，选择“全是”即输入：A 回车
6. 然后再把下载的“ResetWindowsSearchBox.ps1”文件拖入到Windows PowerShell窗口内，敲两次回车，会弹出新窗口（若弹出UAC对话框选 是），等待完成直到出现如下图所示Press any key to continue…
7. 最后关闭窗口，重启电脑。
Enjoy it！