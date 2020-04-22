此前IT之家曾经报道 5G 终端不允许存在 CDMA 制式，根据这则新闻，中国电信为了加速2G/3G网的退网而强制要求OEM厂商不再在2020年后 入网的5G手机中加入2G/3G的支持，同时默认打开Volte功能，不再提供开关选项。故而当小米 10 系列上架时，自然而然的不再支持电信 2G/3G 模式。





虽然遗憾，但是也能理解。然而在部分区域，电信的 4G/5G 仍然覆盖不到位，比如我家停车场，在我之前投诉N次后也勉强只覆盖了电信 3G，能打电话，现在却不行了。

但是随着荣耀 V30 及后续新机的陆续发布，奇怪的事情发生了，各个手机都支持了电信 3G，难道电信禁止 3G 入网是假消息？小米为了省成本故意阉割了电信 3G 制式？网上此类谣言不绝于耳。

其实小米本身硬件层面未阉割，只是进行了软件屏蔽，类似于当年 iPhone 5S 一开始软件屏蔽了 4G 信号一样。如何在小米 10 系列开启电信 3G/2G 模式呢？

方法如下：

1. 设置 - 我的设备 - 全部参数，连续点击进入「CIT 模式」

2. 之后点击右上角的三个点 - 进入「辅助工具」 - 选择「MODEM 测试工具」 - 选择「CDMA 能力管理」 - 开关选择「开」。

稍等几分钟，即可发现电信 3G/2G 已经打开。





验证方法：

设置-双卡与移动网络，点击电信卡页面

选择网络类型选择，这个时候就可以看到3G网络优先，选择后即可手动切换为3G模式（当然我觉得没有人会自愿切换到电信的3G网络的❀）。









