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目录
一、引言
二、Flexcil 相对于其他同类型笔记 App 的优势
三、免费版和标准版的区别
四、介绍视频搬运
一、引言
今天底下这篇文章看到有人评论说
用 iPad 做笔记意味着要另一块屏幕放 PDF
TA用的还是 iPad Pro，其实只是因为没有找到好的 App，所以我就来推荐一款十分好用的 App，感觉知道的人比较少。大家都知道的比如 GoodNotes 或 Notability 就没必要推荐了不是吗。
应用名字叫Flexcil
分为免费版和标准版两个版本，标准版应用内购买，售价 60 元。
感觉这个笔记 App 是最方便的，三指上推就能唤出笔记本，笔记本可以随意调大小，其他的笔记 App 基本都要依赖分屏，大家也都知道其实分屏功能还是比较难用的，字会特别小。这个笔记还可以在 PDF 上直接截取屏幕进行摘录，我 iPad 2019 这一块屏幕也能胜任，iPad Pro 还不行吗？
二、Flexcil 相对于其他同类型笔记 App 的优势
下面我就分点来讲讲 Flexcil 相对于其他同类型应用的优势，大同小异的就没必要讲了。
（一）橡皮擦手势
通过在文本上绘制曲折线可轻松擦除手写内容或注释。最早我是在 MyScript Caculator 和 MyScript Nebo 上见到的，其他应用基本没有，现在重新见到，感觉相当舒适。
（二）括号手势
通过用括号连接文本的起点，可以一次性选择多行文本。
（三）小圆圈手势
在文字周围画一个圆圈可选择该文字。这个手势对于查字典特别有用。
（四）方框手势
在PDF文档上画一个方框可指定区域并捕获屏幕。
（五）L手势
在 PDF 文档上画一个 "L" 可指定区域并捕获屏幕。
（六）跨应用截取内容
这个功能我吹爆！我本来用的 PDF 查看软件是 PDF Expert ，但是没有在屏幕上截取部分内容的功能，所以只能靠系统截屏，十分麻烦。后来发现 WPS 有截取部分内容的功能，但是操作繁琐，不尽如人意。现在终于找到了Flexcil，大大提升了我的效率。
三、免费版和标准版的区别
（一）免费版的功能
所有手势在免费版都是可用的！十分良心！下面是手势列表
记笔记的话可以选用以下几种笔
三个常规笔，一个荧光笔，颜色可以自己进入菜单进行选择。橡皮擦功能也是可用的。
（二）标准版的功能
标准版增加的功能并不多，下面是标准版功能列表
光看文字不够明白，我来详细解释一下最重要的几个。批注相关的基本都在悬浮栏里，所以直接来看悬浮栏。
我画红线的是标准版的增加功能，从左到右分别为增加更多笔选项、绘制直线（直尺）、绘制图形（三角尺）、添加文本框、添加图片、移动手写内容。有个要特别说明一下。绘制图形不仅可以画出直线，还可以自动识别圆和椭圆，是新版本增加的功能。
注：免费版和标准版有关 PDF 的功能我要特别说明下，编辑笔记页面在免费版确实是不可用的，但这不意味着导出 PDF 也不可用，免费版可以选取任意页导出带批注的 PDF，只是会带有水印，升级到标准版可以去除水印，但免费版无法导出学习笔记。
四、介绍视频搬运
这个是我粗加工的介绍视频 Bilibili，只是把 App 内的介绍搬运过来了。