HoloLens 这款设备一直以来都是备受瞩目，它提供舒适、身临其境的混合现实体验，采用业界领先的解决方案，可在几分钟内实现价值——所有这些都因为 Microsoft 云和 AI 服务的可靠性、安全性和可扩展性而得到增强，据之前的IT之家的报道，HoloLens 2 混合现实头显迟迟不能发货，周围订购了的客户也表示拿到这个设备遥遥无期；而且微软的这款设备还被爆出彩虹纹的问题。

那么这款设备到底怎么样呢？今天非常幸运，我拿到了这台期待已久的设备。至于怎么拿到设备的就不细说了，公司的渠道还是比较广泛的。

一、开箱

好了，废话不多说，咱先来火速开箱。拍照技术不好，一开始也没准备发开箱体验，环境也不是很理想，就造就了这次火速低质量粗糙开箱。大家就将就一下看看吧，不要喷我。

HoloLens 2 包装外观▲

包装非常的微软，助理把这个拿过来的时候真的是兴奋了。另外这个包装比较紧致，我一个人居然没有把盖子拿下来，需有有人帮我按住底部。



打开包装后是一个非常结实的手提眼镜包。

HoloLens 2 手提包▲

拎着它，乍一看都不知道是啥▲

迫不及待的，拉开拉链，映入眼帘的是整台完美的 Hololens 2 还是非常的兴奋。

手提包把 HoloLens 2 包裹的"严丝合缝"▲

手提包下层是 HoloLens 2 的配件▲

拎起来看看 HoloLens 2 下面▲

HoloLens 2 前脸▲

来个前脸特写▲

HoloLens 2 底部，可以看到左右两侧的喇叭，喇叭发声效果还不错，比较清晰，戴上之后差不多位于耳朵上方▲



左侧有亮度调节物理按键，右侧与之相同是音量调节按键▲

再来一个尾部视角▲

尾部右侧是圆形电源键和 Type-C 充电口▲

尾部调节旋钮以及田牌 Logo 特写，旋钮用于调节头箍松紧▲

赶紧戴上体验▲

投屏到电视感受一下 HoloLen 2 视角看到的景象▲

二、初步感受

HoloLens 2 在可视角度、体积、重量、佩戴舒适性等各方面进行了升级改进，确实比第一代舒服。HoloLens 2 前后配重比较合适，戴着头上很稳固，没有头重脚轻的感觉，第一代的时候所有重量基本集中在鼻托上，鼻子的压力非常的大。手上还有一台 Magic Leap One，和 Magic Leap 比，也是非常舒服的，而且 HoloLens 2 戴上后给人的视觉感受是非常的通透明亮。Cortana 被应用到了 HoloLens 2 OS 里面，相比较第一代而言，在语音识别上准确度都有了很大的提高，而且手势识别让我感觉非常的完美。

三、操作交互

HoloLens 2 的开始菜单可以通过两种方式唤出，抬起左手，手心朝自己，在手腕的位置会出现一个微软的田字标，用右手手指点击手腕就会唤出开始菜单。另外一种方式就是通过单手操作，抬起右手，手心朝自己，当手腕位置出现微软的田字标，捏一下拇指和食指唤出开始菜单。

四、体验感受

微软的 HoloLens 2 这套系统，画面的呈现在离自己跟前大概 40-50 公分这样的位置，类似于我们平常坐着看笔记本电脑的屏幕，果然不愧为生产力工具，触手可及。唯一的遗憾是在虚拟键盘出来的时候，手势只能识别左右手的食指，没法像正常打字那样去输入，可能微软是为了保证输入的准确性，毕竟还有语音输入，能更快捷方便的去做这些事情。

令人惊叹的一点是微软的 HoloLens 2 6DoF 窗口真的是非常的稳定，固定在一个空间位置之后一点抖动都没有。绕着打开的视窗转一圈看，犹如一块玻璃悬浮固定在那个空间。

最大的吐槽点还是那个显示，虽然说微软的这个显示技术非常的牛逼，但是图像质量真的不咋滴，甚至我觉得都不如第一代好，Magic Leap 也比它好，而且使用过程中眼球的转到可能会看到彩虹纹哦。这个彩虹纹真的非常非常的令人讨厌。如果没有这个彩虹纹的话，我会给这台设备打 9.8 分，还有 0.2 分不能让微软太骄傲了。这台设备真的是代表了目前最高水平的 MR 设备，虽然这个显示有这个缺陷。期待微软下一代的 HoloLens 能更完美。

