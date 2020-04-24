说明：#原创投稿#标签为IT之家在IT圈所设的投稿栏目，具体投稿规则点此查看。

一、说在前面

说到希捷，对于熟悉硬件的小伙伴来说，无人不知，毕竟是硬盘界的大哥了。人生中第一台主机用的就是希捷的硬盘，记得当时商家说希捷硬盘稳定高效，故障率很低，事实也正是如此，从 12 年至今这款 500GB 的硬盘依然健康运行。

随着近几年的普通用户和玩家的需求，希捷也推出了酷鱼，酷玩，酷狼及酷鹰等系列，深受好评。其中酷玩系列便是专为游戏玩家而打造的，主打高性能，高稳定的特性。当然除了硬盘，SSD 产品线，希捷为了助力玩家体验到更好的游戏体验还推出了一款发烧级别的游戏扩展坞。考虑到希捷是存储厂商，这款扩展坞自然而然的也离不开存储拓展。

这款游戏扩展坞有多强呢？据悉通过它可以连接显示器、耳机、键盘等等一系列的外设，而且内置了希捷 4TB 3.5 英寸机械硬盘，还能自行扩展 M.2 SSD 硬盘。既满足了玩家们的转接要求，又满足了玩家们的扩展要求。前几天笔者有幸拿到了这款希捷酷玩（FireCuda）游戏扩展坞，经过几天的体验，也算是对它全面了解了，今天来跟大家分享下。

二、产品开箱

熟悉希捷硬盘系列的，相比对它的包装也不陌生，酷玩系列是以橙色为主，橙色象征活力四射，更易突出电竞的定位。

包装盒材质较硬，封面有这款希捷酷玩（FireCuda）游戏扩展坞点亮的外观图，此外还标注了产品的名称，以及它的亮点，比如:可自定义的 LED 灯效，雷电 3 接口等。

包装的背面竟然使用了多达 16 种语言，来介绍这款游戏扩展坞的核心性能，它就是一款拥有 4TB 存储容量的游戏存储中心，可以通过 Thunderbolt 3 连接自己的整个游戏扩展坞（也就是自己的游戏主机等设备）。

这款游戏扩展坞本就是一款发烧级别的产物，如果包装防护不到位的话，在运输过程中极易出现问题，尤其是内置的 4TB 硬盘，最怕的就是磕碰了。开箱的瞬间，看到了整个游戏扩展坞本体被厚厚的珍珠海绵包裹，让整个机身处于悬空状态，极大地保障了运输安全。

配件都有哪些呢？可以看到除了这款希捷酷玩（FireCuda）游戏扩展坞本体外，还配置了一个电源适配器，五条电源线。为什么要配置这么多的电源线呢？原来这款设备是面向全球用户的，这么多的电源也是为了应对不同国家和标准的，其中就包括了：国标、美标、欧标、英标等。

再来看下电源适配器的规格，输入：100-240V~50/60Hz 最大 1.5A，直流 DC 输出：20V，5.5A。由此可见这款电源头属于宽电压，在国内，国外均可使用，带着它出国也是不错的。

三、希捷酷玩（FireCuda）游戏扩展坞细节介绍

介绍完开箱，我们再来看下这款希捷酷玩（FireCuda）游戏扩展坞的设计和细节方面吧。它的外观是一个长方体，有黑色，灰色两种颜色搭配，非常的沉稳，单凭这外观，与电竞元素似乎沾不上什么边界，其实事实不是这样的，我们后面讲。

边边角角的地方并没有做任何的圆弧处理，直来直去的，给人一种硬派的感觉，看来这款游戏扩展坞并没有走华丽外表来吸引用户的路线，而是用实力路线来证明自己有多强。整个扩展坞的顶部尽在右下角有着希捷的品牌 Logo，再无其它装饰，非常低调。

黑色的部分表面有硅胶材质喷涂，因此手感是非常出色的，缺点是容易留下指纹。灰色的部分为金属材质，表面有磨砂工艺处理，手感不错，不易留指纹。两种材质相结合在一起，从视觉观感方面不易察觉。

这个灰色的防护壳，是可以取下来的，因为这里是 NVMe 硬盘位，这个灰色的防护壳采用卡扣的形式进行固定的。取下来之后，外壳的内部设计了百叶窗风格的散热孔，外部则是方形的格栅，这样的设计不会破坏它硬朗的外观风格，看上去更协调。

在这个防护罩内侧的左右两侧，可以看到两块较小的电路板，在扩展坞通电后，通过它来点亮 LED 灯，此外这两个电路板还能给扩展坞断电 。它的灯带则镶嵌在了右侧黑色外壳的横切面上面，也就是与灰色外壳契合的地方。这个灰色防护罩在扩展坞通电后，是禁止取下的。如果取下外壳的话，正在运行的硬盘会突然终止，极易造成硬件的损坏，以及数据的丢失。

既然是一款很强悍的游戏扩展坞，那么它的接口方面应该配置的是非常全面了，事实也确实如此。在扩展坞的前后两侧，均配置了丰富的接口。我们先看一下它的后部接口的情况，从左至右依次是：电源接口，两个雷电 3 接口，（一个是用来连接显示器的，另一个则是用来连接外设的）。一个 DP 1.4 接口，三个 USB 3.1 Gen2 接口，最后的则是 RJ45 网线接口。

再来看下它的前部接口的情况吧。从左至右依次是：电源键，两个 USB 3.1 Gen2 接口（其中一个可以充电用），再就是 3.5mm 的耳机孔和麦克孔各一个。介绍完前后的接口布局，配置的真的是非常全面。它就像是一个控制台，彻底颠覆了我对扩展坞的概念，想都想不到。

再来看扩展坞的背面情况，首先在最左侧设计了一个散热出风孔，这样结合灰色外壳处的进风孔，形成了出色的散热风道，保证了内部的温度，长时间使用依旧稳定不掉速。由于内置了 4TB 容量的 HDD 硬盘，硬盘在高速旋转运行的时候，会产生很小的震动，为了进一步减小这样的震动，在底部四角位置，均配置了橡胶防滑垫，材质较厚，弹性较好，起到了不错的缓冲减震的作用，因此在使用中所产生的噪音很小。

灰色防护罩内部的 NVMe 硬盘仓，我们再来详细的看一下。它是由两颗螺丝固定，拆卸比较方便。打开之后可以看到这个 NVMe 硬盘仓的上盖内侧，贴有一整块散热硅胶垫；而在内侧，也有一整块的散热硅胶垫，这样将 NVMe 硬盘正反两面全面包裹，起到了很好的散热作用。

这款希捷酷玩（FireCuda）游戏扩展坞内置了 4TB 的 HDD 硬盘，但是对于那些追求极致读写速度的玩家来说，支持 NVMe 的 SSD 才是首选。为了测试 SSD 这方面的读写性能，笔者借了一条希捷（FireCuda） 510 SSD 来进行测试。

四、希捷FireCuda 510 SSD 测试

需要注意的是，只有通过 Thunderbolt 3 接口连接才可以访问 NVMe SSD，通过普通 USB 连接只能识别内置的 4TB 硬盘。下面我们就来看下这测试效果吧。

笔者找来一款带有 Thunderbolt 3 接口的笔记本电脑进行搭配使用，通过电源适配器为扩展坞通电，然后再用 Thunderbolt 3 专用线连接笔记本，这样整个连接工作就算是完工了。此时可以看到 LED 灯带发出橘黄色的灯效，默认为呼吸模式。其实它这个灯效是可以通过希捷 Toolkit 管理软件来进行自定义的。

除了灯效可以自定义设置外，我们通过希捷 Toolkit 还可以实现数据备份和文件夹镜像的功能，全方面保护自己的数据安全。简单说完软件的功能，接下来就实际测试下它的 SSD 和 HDD 的读写能力吧。在测试中笔者使用了 CrystalDiskinfo，ATTODisk Benchmark ，Crystaldiskmark 以及 TXBench 这几款软件，不同的软件读写成绩也会有区别，即便是同款软件，每次测得成绩也不一样，这都属于正常现象。

CrystalDiskInfo 是一款硬盘健康状况检测工具，它能够通过读取 S.M.A.R.T 了解硬盘健康状况，用户可以直观地了解本机硬盘详细信息，包括接口、转速、温度、使用时间等。而且 CrystalDiskInfo 还能够根据 S.M.A.R.T 的评分对你的电脑做出硬盘健康方面的评估，当硬盘快要损坏时会发出警报通知你。

首先我们通过 CrystalDiskinfo 来检测一下这款希捷FireCuda 510，我们可以明确的看清它的参数，它的接口为 NVME规范，传输模式为 PCIe4.0 技术。

PCIe4.0 是一项新技术，在 2019 年 5 月，群联携手 AMD 共同宣布 PCIe 4.0应用时代正式到来。当然，这也是 AMD的 7nm 锐龙 3000 处理器及 Navi 架构 RX 5700 显卡最大的技术亮点。目前 PCIe 3.0 还是主流，但是 PCIe 4.0 才是趋势。那么这里就要引出一个问题：

PCIe 4.0能有多快？

现行的 PCIe 3.0 规范，信号速率为 8GT/s，编码方式是 128b/130b 模式，即每传输 128 个 bit，需要发送130 个 bit。

PCIe 3.0 协议的每一条 Lane 支持 8*128/130=7.877Gbps=984.6MB/s 的速率，一条 PCIe 3.0 x16 的通道，x16 的可用带宽为 7.877*16=126.031Gbps=15.754GB/s，双向带宽高达31.5GB/s。

而 PCIe 4.0 则是将这个带宽再翻一倍。带宽越大，能够瞬间传输的数据也就越多，这意味着新的芯片 Lane４条就可以达到８条甚至 16 条的能力，所以 NVMe 协议的 SSD 才能做出容量更大，速度更快的产品。而希捷酷玩（FireCuda）510 SSD 就是这样一款产品，搭配希捷游戏扩展坞使用，可以实现 0 秒等待，游戏一触即发。

其次使用 TXBench 进行测试，这是一款来自国外的 SSD 测试软件。实测它的成绩为：读取为 3066MB/s,写入为 3156MB/s。

再用 Crystal DiskMark 进行读写测试，它可以非常直观的显示出产品原读取和写入速度，就算是软件小白也能很简单的使用。实测读写速度都达到了 3000MB/s 以上。读取 3461MB/s，写入为 3216MB/s。这是目前我见过最快的 M.2 SSD 的读写成绩了，这是要起飞的节奏吧。

最后我们用 ATTODisk Benchmark 这款软件来测试下吧，这款软件它是通过不同大小的数据包来测试硬盘的读取和写入速度，随机性更大，测试的结果也更专业。实测成绩为：读取速度为 3138MB/s，写入速度同样为 3138MB/s，读写成绩竟然相同。

通过以上几款测试软件的连续读写，可以看出这款希捷扩展坞，以及希捷酷玩 510 SSD 都达到了预期，这个时候也可以看出 NVMe 协议以及 PCIe 4.0 的优势所在了。

五、4TB HDD 硬盘的读写性能测试

接下来，再来看下希捷游戏扩展坞内置的 4TB HDD 硬盘的读写性能吧。我们先看下这 4TB 硬盘容量有多大。直接此电脑-找到该硬盘-右键属性走起，发现实际容量为 3.63TB，在正常值范围内。

相信有网友会有疑问，4TB 怎么不是 4TB 容量呢，这是因为计算存储空间的时候，为了方便计算，是按 1T=1000G，1G=1000MB，1MB=1000KB，1KB=1000B 来算的，而实际上应该是 1G=1024MB，1MB=1024KB，1KB=1024B，这样一来，所谓 4TB 的空间，实际上只有 3.63TB 左右了。下面就来实际测试下吧。

mSMART 是由 MEMXPRO 推出的一款简便实用的硬盘监控软件，图形化操作界面简单易懂，可同时检测高达 8 个各厂牌的储存装置，支持 DRAM 或 PCIe、SATA SSD 等设备，都能轻松监控并留下 log 记录或主动寄发 Email通知。先用这款软件进行了读写测试，顺序读取达到了 254MB/s，顺序写入达到了 189.4MB/s，成绩目前来看还是不错的。

前面已经使用 ATTO Disk Benchmark 对希捷酷玩 510 SSD 做过测试，这里就不详解了。直接来看成绩吧。读取速度约为 220MB/s 左右，写入速度约为 225MB/s 左右。在游戏扩展坞里面内置的这款 4TB 硬盘转速为 7200RPM，对于这个读写成绩来说几乎接近顶峰了，而且读写速度非常稳定，用来当作游戏存储完全没问题。

而在 TxBENCH 测试中，可以看到顺序读取为 216MB/s，顺序写入为 268MB/s，成绩也是相当不错。

最后笔者使用了 CrystalDiskMark 这款软件作了测试，经过测试结果为：读取速度为 237MB/s，写入速度为 233MB/s，通过以上几款软件的连续读写，这款希捷游戏扩展坞的性能已经非常出色，硬盘的读写性能也非常稳定。以游戏冠名的扩展坞果然是将性能、稳定性做到了极致，到此笔者对这款希捷（FireCuda）游戏扩展坞的评测也接近尾声。



六、写在最后

那么希捷（FireCuda）游戏扩展坞定位于哪些人群呢？首先是那些对于游戏体验有着极高要求，而又不想占用笔记本自身的存储空间的人群。除了游戏方面，再就是那些喜欢使用笔记本做一些高要求工作的人群，比如使用笔记本剪辑 4K 分辨率，高帧率，高码率的视频文件等，或者使用笔记本进行 3D 等场景的渲染，比如 C4D 等。当然还有一种人群，那就是笔记本的性能足够强了，又不想让桌面被各种线材搞得杂乱，而且还想着连接外置屏幕，且笔记本自身的接口有限，希捷（FireCuda）游戏扩展坞就成为首选了。

在我看来，它虽然是以游戏冠名的扩展坞，但是它更像是一款游戏与工作兼备的存储型扩展坞，对于多场景的支持都能用完美应对。



