



前言：本人不是专门修手机的，单纯的爱捣鼓，除了手上的这台iPhone X，从iPhone 5一直到 iPhone XR都拆过，感觉手机的主板不是完全和外壳贴合，其热量不能够充分的导出到外壳，本次的主题是给iPhone XR加散热硅脂，让主板的热量充分导到中框，其原理和电脑CPU一样。

在此之前，有对iPhone X、6S进行散热改装，详情可以点下面的链接或者之家到果粉圈精华区。

苹果 iPhone X 改装散热，榨干 A11 性能

iPhone 6S 改装石墨烯散热，榨干苹果A9全部性能

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由于 iPhone XR 采用的是单层主板，因此在散热方面，比 X、XS、11 等采用双层主板的机器要好很多，经过下面的拆解也发现，在主板下方 XR 是有一层比较厚的散热软胶贴着主板的，X、XS 都是一层薄薄的官方石墨烯贴着，散热效果远比不上 XR，那是不是 XR 就没有加硅脂的必要了呢？其实不然，在主板跟机身之间，还是有一点点缝隙存在，就可以在缝隙这里入手了。

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IT之家的朋友们，动手之前有几点千万要注意：

第一：拆屏幕的时候要小心，排线拉断很蛋疼。

第二：拆下来的螺丝一定要记住在哪个点上，因为螺丝长短大小不一，安装错误容易把主板打穿。

第三：还是那句话手残党不要搞。

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改装机型：iPhone XR

所需材料： TC-5688 散热硅脂、电池易拉胶、防水密封胶

全程耗时：40 分钟

拆解及改装视频录制现场：

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下面由"帅到被人追"的我开始改装：

1. 欲先拆机，必先关机，再准备好材料，屏幕分离工具、螺丝刀、散热硅脂。

2. 卸下底部两颗五角螺丝，用风筒吹屏幕 5~10 分钟，用屏幕分离工具把屏幕跟机身进行分离。

3. 分离屏幕的时候一定要小心，千万不要相信大力出奇迹，排线搞断了就 GG 了。

4. 用翘片沿着缝隙轻轻一滑就可以掀开屏幕，没有翘片可以用公交卡或积分卡等硬卡片代替。

5. 把屏幕由左往右打开，内部透漏一股浓浓的模块化设计气息，矩形电池与矩形主板十分亮眼，可以看到三条排线连接主板，分别是听筒喇叭线、触控线、屏幕显示排线。

6. iPhone XR 的螺丝种类比较多，大致分为十字螺丝、Y 形螺丝以及子母螺丝，长短各不相同，接下来拆开屏幕跟触控的排线挡板，用螺丝刀把 BTB 撬开。

7. 把电池的挡板拆开，撬开电池 BTB。

8. 上方喇叭排线挡板拆开，撬开喇叭 BTB 接口。

9. 屏幕与手机背壳分离，屏幕上贴有一层薄薄的石墨烯。

10. 继续卸下摄像头挡板，取下摄像头。

11. 可以用螺丝刀之间撬开，如下所示。

12. 考虑厚度，可以看到 SIM 卡座是没有之间焊接在主板的，接下来把 SIM 卡座拆开，拧开螺丝后，把卡座 BTB 撬开，就可以拿出来了。

13. 接下来就可以把主板上所有的 BTB 接口都撬开。

14. 所有 BTB 接口都撬开后，可以看到主板是采用了单层设计，主板正面覆盖了散热贴片，把固定主板的五颗螺丝拧下来。

15. 取出主板。

16. 给主板一个特写，可以看到主板上面有一层比较厚的散热软硅胶，主板上还有两张比较小块的石墨烯贴纸，主板热量通过石墨烯传到散热软胶上，散热软胶的热量再散到机身，起到降温的作用。

17. 把底部的天线拆卸下来。

18. 把 TAPYIC ENGINE 震动马达拆下来，这震动马达真大颗，一般的马达都是两根线，苹果 XR 的这个马达有十二根，TAPYIC ENGINE 震动马达作为苹果的标志性配件，从苹果 6S 就一直延续下去，除了占据较大的内部空间，它带来的震动手感真心不错。

19. 电池采用快拆设计，拉开电池易拉胶，可以很轻松把电池取下。

20. 电池容量为 2942mAh，供应商为新普科技，电压为 3.79 伏（记得手机锂电池不都是 3.7 伏的嘛，怎么 XR 的是 3.79 伏）。

21. 主板放回后壳上可以看到，主板跟后壳之间还是有缝隙的，散热可以从这里入手，把散热最大化。

22. 把 Face ID 拆出来，再来个特写，满满的黑科技。

23. 看看手机的天线，有螺丝把天线拧到外壳上的。

24. 闪光灯是由一个挡板盖住的，挡板有四颗卡扣，这里就不进行拆解了。

25. 给手机无线充电线圈来个特写，线圈上黑色的都是散热贴片。

26. 回归主题，直接给主板上祖传 TC-5688，涂抹均匀，家友们在选择硅脂的时候，推荐选择比较粘稠的，在机身里面不会到处流动，还要选择导热系数高且不导电的硅脂，如果选择导电的，容易把主板或者机器里面的其他模组搞坏。

27. 将主板放回后壳，拧上主板固定螺丝固定。

28. 把拆卸下来的扬声器、震动马达、天线装回去。

29. 把摄像头、Face ID 模组、SIM 卡座安装回去。

30. 最后把电池装回去，装电池前记得要放电池易拉胶，可以网上购买易拉胶，这里就不安装易拉胶了，涉及到我下个月可能要买块电池来换，到时在贴上易拉胶。

31. 最后屏幕装回去测试，测试通过后，就把防水胶贴好，防水胶也可以网上购买，把手机下方的两颗固定螺丝装上就可以了。

32. 开机。

本人改装散热没有任何盈利，把教程发出来供大家参考及改装及后面电池老化方便更换电池，不喜勿喷，觉得改装对你有一丝帮助，进行打赏也是种支持，如果以后有改装需求可以点下面的喜欢，X、XS、11 Pro 都是可以通过该方法进行改装，大同小异的。

改装效果：整体效果不大，目前 A12 还处于性能过剩，还没什么游戏能 A12 的性能完全发挥出来，改装前安兔兔连续跑分也不会降频，估计 2021 或者 2022 年的时候，就有改装散热的需求了，改装散热效果最明显的还是 iPhone X 跟 iPhone 6S。

附 iPhone XR 拆解教程及讲解 B 站地址：点击查看

