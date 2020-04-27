一、前言

小米在 2020 年 4 月 27 日，正式发布了 MIUI 12 以及小米 10 青春版。其中 MIUI 12 更是推出了全新的超级壁纸、动画架构、自研算法。具体可查看之家的报道：一图看懂全新 MIUI 12：全新米柚光锥动画架构 + 自研灵弦算法加持

MIUI 12 支持近些年发布的小米、Redmi 手机，包括"钉子户"小米手机 6。在更新完米 6 后，我发现其中比较亮眼的超级壁纸功能并没有像米 10 更新后那样如期出现，然后发现官方出于功耗、性能等因素仅仅对骁龙 845 或更好的处理器，且屏幕为 OLED 的手机设备开放了该功能。IT 之家也进行了报道：性能要求高，小米 MIUI 12 超级壁纸支持机型名单公布：骁龙 845 以下没戏

也就是说我的小米 6 和 MIX 2S 都不支持超级壁纸...

但是之后仔细查看了小米 10，发现超级壁纸是一个 App，并且可以用工具提取 Apk 安装包出来。于是我就尝试性的把它传输到米 6 上进行安装，发现系统中出现了超级壁纸，并可以正常使用。

下面我提供两个方法，大家可逐一尝试，理论上不会对手机硬件和系统造成影响，但依然建议先更新 MIUI 12，另外超级壁纸对性能和 RAM 都有一定要求，可能需要重启一下进程才能正常显示，请务必注意

二、操作方法

以下是我个人和朋友帮忙验证可用的机型，欢迎家友们回复补充：



方法一已验证机型：

小米手机 6、小米手机 MIX 2、小米手机 MIX 2S

方法二已验证机型：

方法二存在息屏或锁屏不完美的问题，桌面均正常，以下机型已证实可用：小米手机 MIX（MIUI 11）、Redmi K30 4G、小米手机 8 SE、小米手机 6X、Redmi K20

在操作之前：

下载安装三个我已上传的小米手机 10 更新 MIUI 20.4.27 开发版后提取的系统壁纸应用及原版超级壁纸 Apk 。地址：点我下载（蓝奏云）（下载密码：miui）

请使用 MIUI 自带浏览器下载安装（ IT 之家客户端帖子右下角菜单 - 浏览器打开），或下载后从系统自带的文件管理打开 Apk，否则将提示"无法从非官方渠道安装系统应用"。

另外超级壁纸会增加手机的运算压力，为了流畅的体验建议至少骁龙 660 且运存 4G 及以上的设备使用。

方法一：

（目前仅在小部分机型的 MIUI 12 版本中验证可用）

按上述操作下载安装后，

1. 打开 "设置"并找到"壁纸"。

2. 如果可看到超级壁纸，点进去。

如果看不到，可尝试卸载更新降级"主题壁纸"到 1.8.0.6 版本，还不行请查看方法二

3. 选择你喜欢的壁纸，例如"红色火星"壁纸。

4. 点击应用超级壁纸，系统提示成功应用即可。

安装后第一次锁屏可能不能正确出现动画，锁屏一下之后就可以正常显示了，通过本方法设置超级壁纸后可以正常进行更新、设定壁纸地点等操作。

方法二：



因为 MIUI 属于基于 Android 深度定制的系统，而对于超级壁纸官方的解决方案是屏蔽部分不在开放机型列表中设备的设置入口。

所以我们只需要使用其他工具设置壁纸即可，这里使用来自 Google 的"壁纸"。我同样已上传网盘，链接：蓝奏云

这个方法息屏显示及锁屏的星球显示可能不完美，但桌面动画正常。且此方法不能进行设置地点，更新超级壁纸等操作。

1. 下载后安装即可然后打开这个"壁纸" App。

2. 可以先授予其储存空间权限，然后点击"动态壁纸"。

3. 正常情况下你应该可以看到两个"火星"动态壁纸，一个为火星星球，一个为火星台地。

4. 依次查看，这里我是点进台地，应用即可。

如果有异常也可以试试设置另一个，推荐反复锁屏几次

三、恢复原版壁纸方法

使用 MIUI 的"主题壁纸"，重新应用默认主题即可恢复原本状态，安装上的壁纸软件也可以卸载，不会对系统造成影响。

我会努力在帖子的网盘链接中持续更新最新的"红色火星"壁纸和"地球家园"壁纸