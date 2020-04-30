今天闲来无事，跑去了陆家嘴，即将五月的上海真的是有够热的，感觉apple store应该会很凉快，就想着进去看看（避暑）。

转着转着，我突然想起来给今年apple不光出了给iPad Pro 用的妙控键盘，iPad Air 3也有罗技的相关触摸板键盘配件，但是官网一直是4-6周等待发货。

（官网的发货时间）





抱着试试看的心态，我问了下工作人员，结果小哥一查，今天刚刚到了货，只有3个。（他自己都不知道到货了😂）

于是…

就有了下面的图：（打手）

我们可以看到盒子上写了，不只是iPad Air 3可以用，iPad Pro 第二代 10.5的也可以用，这就说明应该有4个扬声器开口。#第二代12.9哭晕在厕所#

下面是收据







给大家做个开箱小评测吧！

（全体图）





（键盘开箱图）

（smart connector连接位点细节）





键盘功能区细节（锁定键好评！）





（第一个是多任务视窗，第四个键盘按钮可以呼出或者关闭屏幕键盘）

（保护套摄像头细节）真的很厚





（最大开合角度）





（侧面可装Apple Pencil ）





（全家福 ）

连接iPad 之后会显示让下载app 连接配件





（是这个App）





打开app 之后可以控制，键盘背光的持续时间以及熄灭时间





辅助功能也出现了触摸板选项（作为一个Mac用户当然是自然滚动啦！)





键盘背光有5档

与AirPod Pro Case的厚度比较，比Case稍微薄一点，你可想而知有多厚了…（习武之人）





重量的话，有键盘还有保护套，加起来大概有两个iPad Air 3那么重吧

这是给想买的小伙伴的一个参考，希望可以帮到大家。