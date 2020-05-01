本人不是专门修手机的，单纯的爱捣鼓，除了手上的这台 iPhone X，从 iPhone 5 一直到 iPhone XS 都拆过，感觉手机的主板不是完全和外壳贴合，其热量不能够充分的导出到外壳，由于 5s 跟 SE 的内部结构基本一致，这里就用 iPhone 5s 进行拆解改装，改装原理和电脑 CPU 散热一样。

为什么会有此改装贴？马上夏天就要到了，目前还挺多人用 5s 与 SE 当备用机，SE 放在今天，依旧是性能小钢炮，有些人是机器用了太久，电池多少老化不耐用导致整体续航不行，还有些是由于主板发热导致 CPU 降频，用着 A9 的设备，却是 A7 的体验，加上之前给iPhone 6s、X、XR 都做过改装，本次顺带做一次拆机教程+散热改装，改装期间顺便讲解下 5s & SE 更换电池的细节，方便动手能力强的家友可以自行买电池更换。



在此之前，IT 之家圈子发过 iPhone 6s、X、XR 的散热改装详细教程，详情可以点下面的链接或者直接到果粉圈精华区查看。

iPhone 6s 改装石墨烯散热，榨干苹果 A9 全部性能

苹果 iPhone X 改装散热，榨干 A11 性能

苹果 iPhone XR 拆解及加散热硅脂图文和视频教程

前言一：iPhone 5s 是美国苹果公司在 2013 年 9 月推出的一款手机，iPhone 5s 相比之前的 iPhone 系列产品，最大的变化是搭载了苹果公司最新的 A7 的处理器以及 M7 运动协处理器。CPU 与 GPU 性能均比 iPhone 5 的 A6 快 2 倍，GPU 方面 A7 集成四核心PowerVR G6430，A7 也是首款集成此核心的 CPU，支持 OpenGL ES 3.0。A7 亦是首款被用于智能手机上的 ARM 架构 64 位处理器，采用 28 纳米 HKMG 工艺。CPU 与 GPU 性能均比 iPhone 5 的 A6 快 2 倍。

前言二：iPhone SE 由苹果公司于美国时间 2016 年 3 月 21 日在美国加州库比蒂诺总部举行发布会正式发布。iPhone SE 正面和背面底部有玻璃镜面。iPhone SE 外观与iPhone 5s 基本一致，。iPhone SE 配置 64 位 A9 处理器及 M9 芯片，性能与 iPhone 6s 一样，不仅在处理器性能上相比 iPhone 5s 快了两倍，而且在图像处理性能上也要比 iPhone 5s 快三倍。

通过在网上查相关资料，iPhone 5s 显示屏是可以直接安装在 iPhone SE 上使用，无论是尺寸问题还是功能问题都是十分的契合，另外 iPhone SE 的扬声器、SIM 卡槽和振动马达也可以与 iPhone 5s 互换，下面是 IFIXIT 对 5s 与 SE 的进行 X 光照射出来的内部结构图，内部结构基本一致，就拿 5s 作为本期拆解的代表。

IT之家的朋友们，动手之前有几点千万要注意：

第一：拆屏幕的时候要小心，排线拉断很蛋疼，特别是 HOME 键排线。

第二：拆下来的螺丝一定要记住在哪个点上，因为螺丝长短大小不一，安装错误容易把主板打穿。

第三：还是那句话手残党不要搞。

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开搞之前，先用安兔兔三连跑分，跑到第三次 5s 只有 5W 分左右，查了资料，iOS 系统从 iOS 10.2.1开始加入了温控，连续跑分会这么低，应该是触发温控，导致 CPU 降频。

改装机型：iPhone 5s

所需材料：TC-5688 散热硅脂、棉签、尺子、电池易拉胶、螺丝刀、屏幕分离工具

全程耗时：约 30 分钟

手机系统：iOS 12.4.6

以下是拆解改装视频录制现场：

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下面由"帅到被人追"的我开始改装：

1. 手机关机并取出卡托。

2. 拧开手机底部两颗固定螺丝，用屏幕分离工具，把手机屏幕跟手机后壳进行分离。

3. 分离的时候千万不要大力出奇迹，屏幕 HOME 键有一条排线连接到背部的，太大力扯断了手机 HOME 键就废了，挑开 HOME 键 BTB （每一颗 HOME 按键都是对应主板芯片的，一台手机只有一个 HOME 键是跟主板对应的，网上买的无指纹手机就是线断了或者换了其他 HOME 键）。

4. 手机屏幕摊开，可以看到手机内部布局还算好看，5s 跟 SE 的内部布局几乎一样，SE 要拆解可以参考 5s 的拆解教程。

5. 取下电池金属盖板，挑开电池 BTB 给主板断电。

6. 挑开连接屏幕的三根排线 BTB，取下屏幕。

7. 原厂手机电池这里有两条易拉胶，把易拉胶拉出来即可取下电池（要更换电池的家友们，做到了第 7 步，可以直接到第 19 步，要改装散热或者拆解可以继续往下看）。

8. 拧开主板固定螺丝，如下图所示。

9. 可以观察到主板跟背壳之间有空隙，改装散热从这里下手。

10. 拧下的螺丝可以按照下面的方式放，从哪里取出的螺丝，就放到哪个位置对应起来，到后面安装的时候一一对应。

11. 挑开 WiFi 天线的 RF 接口。

12. 挑开手机扬声器旁边 RF 接口。

13. 取下主板，主板背面有金属挡板焊死，这里就不用热风枪吹开了，由于 5s 跟 SE 背面是金属的，那这里就不加石墨烯散热，之间在主板跟背壳空隙处填充硅脂即可。

14. 涂上祖传 TC-6588 导热硅脂，这种硅脂比较粘稠且不导电，用在手机里面比较安全，散热系数也属于中上水平。

15. 在安装主板到手机背壳前，先把 WiFi 天线的 RF 接口扣上。

16. 主板安装到背壳上，轻轻按压主板，让硅脂与后壳充分贴合。

17. 如果有多余的硅脂溢出，可以用棉签擦掉即可。

18. 把主板螺丝拧好，固定主板，把手机扬声器旁边的 RF 线也扣上。

19. 顺便清理一下摄像头灰尘，用棉签轻轻擦一下摄像头玻璃。

20. 给电池贴上易拉胶（我这里把易拉胶剪小了贴的，方便下次换电池，反正易拉胶的作用还是固定电池为主，能固定即可，很多维修手机的地方都不给你贴的）。

21. 把屏幕排线 BTB 按回去，把电池 BTB 按回去，然后开机测试是否正常。

22. 测试没问题后，装好电池盖板。

23. 最后把 HOME 键的 BTB 按回去。

24. 装机，拧上固定螺丝，开机。

25. 安兔兔三连跑。

本次改装散热没有任何盈利，把教程发出来供大家参考及改装及后面电池老化方便更换电池，不喜勿喷，觉得改装对你有一丝帮助，可以进行打赏支持，如果以后有改装或者换电池的的需求，可以拿本帖作为拆解参考，点下面的喜欢进行收藏，不嫌烦的话还可以去 Bilibili 三连刷。

效果一：手机冷却后，iPhone 5s 第一次开机，手机背面会有明显的暖手，说明改装散热起到作用了，热量不会堆积在主板，而是散发出去。

效果二：安兔兔连续跑分搞了，特地去应用商店下载了王者荣耀测试，一对一对打，帧率稳定在 55 帧左右，有时候跳到 50 帧，有时候达到 59 帧率，开团的时候，帧率依然稳定在 40 帧左右（由于 5s 无法开超高画质，就设置了高帧率模式+高粒子质量+中画质来测试），很难想象一台七年前的手机如今还能相对流畅的玩游戏，换个电池当备用机还是不错的。

附录，全程视频教程及讲解 B 站地址：点此查看。