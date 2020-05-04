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小米 Max 2 止步 MIUI 11，目测已经停止支持了。自从发布起，官方明确说明待电信 VoLTE 商用后，通过软件更新支持 VoLTE，但是官方并没有发布电信 VoLTE 的配置文件。

在当时，不少民间大神 Root 手机，修改配置文件，成功开启了电信 VoLTE。但是总觉得 Root 手机不安全，于是就从线刷包入手，成功开启了电信的VoLTE，经过长期的测试，十分稳定，通话不会掉线，而且可以同时使用网络。

此方法不受 OTA 增量升级的影响，但是刷入完整包后电信 VoLTE 会失效，需要重新刷入基带镜像。

需要准备的有：

必需：

非必需：

WinSCP，方便地在 Windows 和 Linux 环境之间复制文件。

PuTTY，一款 SSH 工具，可以方便地操作没有 GUI 的 Linux 系统。

步骤：

1. 解压线刷包，找到 NON-HLOS.bin 文件，这就是基带镜像文件。

2. 把 NON-HLOS.bin 复制到 Linux 虚拟机里面。

3. 在 Linux 虚拟机内新建一个目录，这里使用 base 作为文件夹名为例。

mkdir base # 新建一个目录

4. 挂载 NON-HLOS.bin 到 base 目录。

sudo mount NON-HLOS.bin base # 挂载 NON-HLOS.bin 到 base

5. 挂载完成后，打开 base 目录，base 目录内就是基带镜像内的文件。

6. 打开 image/modem_pr/mcfg/configs/mcfg_sw/generic 目录

cd image/modem_pr/mcfg/configs/mcfg_sw/generic #打开目录



找到 mbn_ota.txt。

修改 mbn_ota.txt。

sudo vi mbn_ota.txt

7. 把 mbn_ota.txt 第三行的 mcfg_sw/generic/china/ct/commerci/openmkt/mcfg_sw.mbn 修改为 mcfg_sw/generic/china/ct/commerci/volte_op/mcfg_sw.mbn。

mcfg_sw/generic/china/ct/commerci/volte_op/mcfg_sw.mbn

修改完成后保存文件。

按 ESC，左下角就可以进行输入，之后输入 :wq 就可以保存并退出了。

8. 卸载 base 目录

sudo umount base # 卸载 base 目录



9. 把 NON-HLOS.bin 复制到Windows环境下。

使用小米解锁工具解锁手机 Bootloader。

解锁成功后，不用重启，直接用 fastboot.exe 命令行刷入基带镜像文件 NON-HLOS.bin。

# 刷入镜像文件 fastboot flash modem NON-HLOS.bin # 锁定Bootloader fastboot oem lock # 重启 fastboot reboot

重启后，打开拨号键盘输入 *#*#86583#*#*

打开"设置"->"双卡和移动网络"->"启用VoLTE高清通话"就可以成功开启电信 VoLTE。





懒人包：

链接：百度网盘

提取码：s3gk

注意事项：

解锁工具在 unlock 文件夹内。

刷机命令和镜像文件在 patch 文件夹内。

解锁后直接运行 flash_lock.bat（自动锁 Bootloader）或者 flash.bat（不自动锁 Bootloader）就可以直接刷入。

重启后，打开拨号键盘输入 *#*#86583#*#*

打开"设置"->"双卡和移动网络"->"启用 VoLTE 高清通话"就可以成功开启电信 VoLTE。