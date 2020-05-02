在某些情况下点击 Windows10 开始菜单弹不出来？可通过桌面右键添加“重启开始菜单”用来解决大多数情况下开始菜单弹不出来的问题，减少重启电脑的麻烦。

效果图如下（shift+桌面空白处右键）：

一、打开注册表编辑器定位到：



HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell

二、右击shell-新建-项，新建项命名为：RestartStartMenu

三、在新建的“RestartStartMenu”项右侧新建三个字符串值：MUIVerb、Extended、Position

MUIVerb中填入：重启开始菜单(&M)

Position中填入：Center

四、右击RestartStartMenu-新建-项，新建项命名为：command

五、在新建的“command”项右侧（默认）中填入：

cmd.exe /c taskkill /im "StartMenuExperienceHost.exe" /f & start C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.StartMenuExperienceHost_cw5n1h2txyewy\StartMenuExperienceHost.exe

六、完成！按住shift+桌面空白处右键会出现“重启开始菜单”项。

点我下载注册表项 提取码：f96e