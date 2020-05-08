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说在前面：

对于 DIY 硬件玩家来说，机箱再熟悉不过了。但是机箱的内部结构千篇一律，从以前的横置机箱，发展成了立式电源上置，随后又发展成了电源下置，基本上没有什么大的改动。但是老牌鑫谷却不安份了，推出了"ATX 3.0 结构"开元系列机箱，全新的设计结构，让人眼前一亮的同时，也给硬件散热带来了很大的提升，水平风道散热外加显卡垂直安装，让鑫谷开元系列机箱一直备受玩家的喜爱。为了进一步完善系列的产品线，鑫谷又推出了全新的开元 G5 机箱。今天有幸体验到这款新品机箱，就来跟大家分享一下吧。



细节与装机：



省去开箱部分，我们直接来看这款鑫谷开元 G5 的外观吧，这款机箱首先在配色方面有黑白两色可选，笔者这款便是白色款，这款开元 G5 的三围尺寸为 400*215*420mm，重量则为：5.5 KG。在中塔机箱领域中这重量也是中规中矩的。



这款机箱跟以往的机箱结构完全不同，不仅仅是内部，外部的设计更是如此。就比如这款机箱的左右侧板吧，左侧为一整块金属侧板，而大侧透钢化玻璃侧板则位于右侧位置。钢化玻璃厚度约为 3mm，边角做了磨边的工艺处理，而且还设计了塑胶的护边，这样可以更好保护钢化玻璃侧透，尤其是在拆卸的时候，避免了直接触地。

钢化玻璃侧板的下方便是一个密封样式的电源仓，这个电源仓的最外侧仓壁顶用了一部分左侧板，因此它的钢化玻璃面板相对右侧侧板来说偏小。

机箱顶部的顶盖是可以拆卸的，卡扣+磁吸设计，拆装非常方便，为了便于散热，顶盖上面设计了许多个长条形的开孔，内侧还设计了更加细密的尼龙防尘网，可以有效的杜绝灰尘进入。



前面说到这款机箱是 ATX3.0 架构，内部的布局跟一般的机箱内部是完全不同的。

那么什么是 ATX3.0 架构呢？其实是将主板做了个 90 度旋转。这个所谓的顶部按照以往是安装水冷或者风扇的位置。而在开元 G5 的机箱上面，这个顶部则相当于普通机箱的背部，则是主板的接口和 PCI 固定槽。

机箱的 IO 控制区的位置当时没有变化，依旧是设计在了顶部前端位置。由左向右依次为：开关键、重启键、2 个 USB3.0 接口和耳机麦克风接口。接口还算够用，如果能再配两个 USB 接口就更好了。值得一提的是电源键的周边还设计了一圈发光的灯带，点亮的时候会呈现出白色的灯光，便于用户夜晚操作。

机箱的前面板是大面积的防尘网，黑色设计，与机箱的白色配色形成了鲜明的对比。前面板采用了卡扣固定，因此用力便可以将其取下来。防尘网位置，可见设计了菱形的支撑架构，这样从外侧看去，若隐若现，增加了美感。



前面板取下来之后，可以看见内部还设计了防尘网，开门样式的开合方式，磁吸固定还是很方便的，此处是可以安装3只120mm风扇或2只140mm风扇，以满足用户的不同需求。

安装水排的地方则被放在了机箱的尾部，支持 240mm 的水排，在顶部右侧还设计了穿线孔，这样相关的电源线，网线等线材就可以从这里穿过了，这里后面再详细讲解一下。底部依旧是电源的安装位置。大家这样看是不是感觉有点别扭呢？其实笔者刚刚体验装机的时候也是这样的感觉。不过这样的设计对于散热还是相当友好的。

机箱的底部没有预留任何的风扇位，因为 ATX3.0 架构本就具备了出色的散热特性。在电源的安装位置，设计了可抽拉的防尘网，这样便于用户日后的清洁。此外，机箱的四个支脚设计的比较高，这也是为了便于底部的风扇散热通风。



我们再来看下机箱内部的布局吧，打开玻璃侧板，可以看到机箱顶部从左至右主要包括了主板 IO 接口位、以及七个扩展独立挡板位。右侧则是很大的镂空开孔设计，这便是主板安装的位置了，鑫谷开元 G5 机箱支持 ATX / MATX / ITX 规格的主板，支持显卡最长为 320mm，可以说目前主流的旗舰显卡都是没有问题的。

再看下这款鑫谷开元 G5 机箱的右侧设计吧，打开侧板，可以看到跟常见的机箱区别不是很大，底部是电源仓和硬盘仓。电源最大支持 200mm 的电源，硬盘可安装 2 个 3.5 英寸的硬盘或者 2 个 2.5 英寸硬盘。在主板镂空位置的右侧，还设计了 2 个 2.5 英寸的硬盘安装位置。在左右两侧，还设计了多个走线孔，这样用户在理线的时候也方便多了。



再来看下相关的配件吧，包括了多根扎线带，相关的固定螺丝，一个合格证，一个鑫谷的 LOGO 贴纸，再就是一份说明书了。初次接触这类机箱的用户，还是建议参考下说明书的内容。



好了，说完机箱的设计和细节外，我们接下来就装机体验一下吧。



先来看看这次的所有硬件：

CPU：AMD 3700X



主板：七彩虹 CVN X570 Gaming Pro 主板

内存：十铨幻影 3600Hz 8GB X2 条

显卡：七彩虹 RTX 2060 Super Advanced OC 显卡



硬盘：希捷 酷玩 520 1TB



电源：安钛克 HCG850W 金牌全模组电源



散热：九州风神堡垒 240V2 水冷散热器



风扇：九州风神魔术师 MF120RGB 风扇



机箱：鑫谷开元 G5

硬件准备好，接下来就是装机了。我们先着重看几款硬件的细节，首先是这款七彩虹 CVN X570 GAMING PRO 的主板。

七彩虹 CVN X570 GAMING PRO 在外观方面看上去很硬派，是专门针对游戏玩家设计的，设计灵感来源于从航空母舰。一眼看去整个主板外观设计很简洁，但大面积的金属散热装甲让主板看起来硬朗十足。而战斗机、停机坪等元素的展现，则让整个主板看起来更有航空母舰的意思。

板载三条经过金属加固处理的 PCIe X16 槽，只有第一条为 X16，其他一条为 X8 一条为 X4，另外还有两个 PCIe X1 插槽，板载两个 M.2 接口，支持 SATA 模式和 PCIe 4.0 X4 模式，可以满足绝大多数用户的需求。



主板采用 10 相混合数字供电设计，由 L.R.T 八脚 MOS 管、F.C.C 铁素体电感、10K 黑金固态电容构成，还有 2 相内存 VRM 供电。供电模块处则有一个硕大的寒霜散热装甲，辅助供电模组散热，官方称其为寒霜冷凝散热设计，保持供电模组低温能让供与 CPU 的电流更加稳定。



主板背板提供了两个 USB 2.0 接口、一个 HDMI 接口、一个 DP 接口、四个 USB 3.1 GEN1 接口（三个 TYPE-A 和一个 TYPE-C）、两个 USB3.1 GEN2 TYPE-A 接口、一个千兆网络接口，1个PS/2 接口以及一组6孔八声道音频接口，接口十分齐全。而产品使用的网卡是 RTL8118AS-CG 千兆网卡。简单说完主板，我们再来看下显卡。



这款七彩虹 iGame GeForce RTX 2060 SUPER Vulcan X OC 显卡的外观设计方面沿用了 Vulcan X 显卡的风格，三风扇设计，风扇 Logo 为新版的 iGame Logo 设计，雕纹甲胄使散热器整体观感更具科技感，且雕纹部分设计成了一个"X"形，银黑配色也增添了一份霸气感。

灯条隐藏在翼甲下方，低调不张扬，尤其是在未点亮的状态下，几乎察觉不到它的灯条。散热器采用了升级版的施剑者（SWORIZER）散热器 2.0，集合 iGame 真空冰片科技、嗅温精灵以及 7 热管豪华组件。

供电方面，iGame GeForce RTX 2060 SUPER Vulcan X OC 采用了 8+8pin 供电，175W，推荐 550W 以上电源。接口方面，其提供了一个 HDMI 接口、3个 DP 接口，以及一个 Type-C 接口，对多可以支持，最多支持四屏显示，对于大多数用户来说，接口足够丰富了。

iGame GeForce RTX 2060 SUPER Vulcan X OC 的背板官方为其取了名称为"灵视背板"，一个硕大的三角形 RGB 灯条加上一条长条状的灯条，可以实时反馈出不同的颜色，并且支持多区独立调光。

十铨幻镜是近期才刚刚上市的一款灯效酷炫的高端内存条。内存表面采用全镜面反射的设计概念，让内存不论发光与否，都能够呈现出很高的表面质感。

内存全身拥有 15 颗灯珠，冷光 ARGB 设计，每颗灯珠都可以独立设置参数。内存正面由一条金属"腰带"分隔开。大部分灯珠都被藏在"腰带"之下，点亮后，灯光会有种从腰带中溢出的错觉。



这款十铨幻镜采用的是海力士的CJR颗粒，颗粒型号为 H5AN8G8NCJR-UHC 。18nm 工艺，CJR 虽然在超频能力上不如 b-die ，但是在锐龙平台 CJR 有着更好的稳定性。最后再来说下安钛克的这款 HCG850W 金牌全模组电源。



这款安钛克 HCG850Gold 金牌电源，尺寸为 140×150×86mm，中规中矩，对于机箱没有太大要求，兼容性不错。

电源机身采用了磨砂喷涂工艺，全体黑化。电源底部采用了一体式锻造工艺，这样整体性更好，时间久了也不会产生异响，在居中位置还有一个安钛克的金属铭牌，看上去很有质感。底部的散热孔采用了菱柱式设计，看上去非常密集，拥有不错的散热效果。



电源的接口方面分为上下两行设计。第一行是主板的 MB 供电和 CPU 的辅助供电接口，其中CPU辅助供电接口提供了2组 8pin 接口设计，后续升级也有更大空间。第二行则是 4 组 SATA/Molex 和 3 组 PCI-E 显卡供电。并且 CPU/PCIE 接口是可以自由组合使用的，可以满足不同用户的装机需求。

这款电源背面设计了大面积的散热网，保证了稳定性。除了电源开关外，它还配置了一颗 HYBRID MODE 按键，按下按键则为关闭节能模式，按键弹起则为开启节能模式。在节能模式下，电源的散热风扇可以智能调整风扇的转速，除了起到节能的作用，在噪音控制方面也有不错的效果。当然，配置 HYBRID MODE 按键，也是高端电源的标配。



介绍完这几款重量级的硬件外，接下来就是装机了，装机的过程就不详解了，简单的说几句吧。虽然这款机箱使用的是 ATX3.0 全新的架构设计，但是安装并不费劲，但是需要适应。

CPU ，内存条还有水冷头，最好能在机箱外面安装好，然后再将主板安装进机箱内部。这样安装起来比较省事。其次，就是安装电源了，由于电源仓并不是全封闭的，较长的显卡安装后会占用部分空间，电源仓这样设计也是良苦用心呢。安装好电源，将所需线材连接主板等，最后再安装显卡，这样相关的电源线不会对它有所妨碍，多余的电源线可以收集在电源仓多余的空间内。



装机完成后 ，由于使用的是定制的镀银线，机箱内部因此看上去非常的整洁。当然即便使用的是电源自带的电源线，也能保持内部整洁，因为机箱内部设计了多个走线孔，便于理线。

这款九州风神堡垒 240ARGB 的光效真的是很漂亮，我这次直接使用的是水冷附带的集线器和灯光控制器，连接完成后默认灯光颜色是彩虹色的，我们可以通过控制器来进项切换，可以是相当多的灯效模式。笔者体验了一下，可以实现多种单色，或者是双色幻彩灯效，多色渐变，呼吸，静态等多种灯光模式，灯光色彩非常的艳丽均匀。



显卡跟内存上面的灯效也是非常漂亮的，可以看到显卡背面的硕大的三角形 RGB 灯条， iGame 标志 Logo，以及正反面隐藏式设计的灯条，点亮之后都是非常酷炫的，而且可以通过灯光同步的软件进行自定义和同步。



再来看下机箱前面板的灯效效果吧，不过这需要风扇支持 RGB 灯效才可以，透过散热网，可以看到这灯效还是很漂亮的，而且亮度适中也不刺眼，也不那样的突兀。结合散热网内部的菱形格栅，颜值倍增。



由于这款风扇支持 ARGB ，可以直接跟水冷上面的灯光控制器相连接，这样在不用任何软件的情况下，也能实现光效统一。

这款鑫谷开元 G5 顶部是主板和显卡的接口的位置，相当于普通机箱的背部位置。前面说到，为了便于走线，在这里配置了专门的走线孔。笔者实际体验了一下，相比传统的机箱来说，这样设计简直是太方便了。无论是连接外设 ，U 盘还是显示器，我们都不用再挪动机箱了。



稳定性和散热性能测试：

而且这里预留的空间非常的充足，即便线材再多，盖上上盖，依旧看不出来。顿时感觉这样设计的机箱妙不可言。接下来我们再看下这款机箱的散热方面测试的情况吧。

测试散热和稳定性，当然少不了 FurMark 这款软件。FurMark 是一款 OpenGL 基准测试工具，通过皮毛渲染算法来衡量显卡的性能，同时还能借此考验显卡的稳定性。从机箱的风道设计来看，前面板的三把风扇，可以经过显卡，最后由水排上面的风扇排出，由于显卡是倒立安装的，从而增加了进风的接触面积。在实际测试中，可以看到GPU的最小温度为 49℃，最大温度仅为 64℃，平均温度为 63℃。相比普通的机箱架构来说，起码能低于 10℃ 左右的温差。

而 CPU 表面温度为 34℃，核心温度为：54℃。



其次使用了 AIDA64 做了稳定性的测试，经过半个多小时的满载运行，没有出现任何的报警，卡死，蓝屏等情况。可以看到 CPU 表面温度为 37℃ ，而核心温度则为：80℃。

最后使用的是 3DMark 这款软件做了压力测试，可以看到通过率 97.9%，即便是长时间满载，跑完 20 遍 TS 压力测试后，核心温度依然不超过 60℃ 。可见显卡的散热系统以及机箱内部的散热性能都是相当出色的。

随着测试的结束，这款鑫谷开元 G5 的评测也就到尾声了。最后我来总结下体验感受吧。



写在最后：

目前，这款鑫谷开元 G5 机箱也已经体验有几天了，采用了全新的 ATX3.0 设计架构，的确让人眼前一亮，在散热方面的表现尤为突出，相比普通的机箱来说，更加出色。将主板作了 90 度旋转，显卡倒立安装，对于体积较大的显卡来说，也不用额外安装显卡支架了，而且散热更充分。



在体验的这些天里，游戏时特效全开，显卡自身的散热风扇依旧未曾旋转。看来这款机箱的散热风道是很优秀了，这样一来风噪也大大减小。除此之外，这款机箱也保留了钢化玻璃大侧透，对于喜欢酷炫灯效的用户，也有着很好的支持。



总体来看，这款机箱目前没有发现明显的短板，喜欢体验这款全新 ATX3.0 机箱的朋友，可以考虑下。

