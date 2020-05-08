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本人不是专门修手机的，单纯的爱捣鼓，除了手上的这台 iPhone 8，从 iPhone 5 一直到 iPhone XS 都拆过，感觉手机的主板不是完全和外壳贴合，其热量不能够充分的导出到外壳，由于 8 跟 SE （第二代）的内部结构基本一致，这里就用 iPhone 8 进行拆解改装，改装原理和电脑 CPU 散热一样。

为什么会有此改装贴？马上夏天就要到了，目前还挺多人用 8 当备用机，8 放在今天，依旧是性能小钢炮，有些人是机器用了太久，电池多少老化不耐用导致整体续航不行，还有些是由于主板发热导致 CPU 降频，用着 A11 的设备，却是 A10 甚至 A9 的体验，加上之前给 iPhone 6s、X、XR、5s 都做过改装，本次顺带做一次拆机教程+散热改装，改装期间顺便讲解下 5s & SE 更换电池的细节，方便动手能力强的家友可以自行买电池更换。

在此之前，IT 之家圈子发过 iPhone 5s、6s、X、XR 的散热改装详细教程，详情可以点下面的链接或者直接到果粉圈精华区查看。

iPhone 6s 改装石墨烯散热，榨干苹果 A9 全部性能

苹果 iPhone X 改装散热，榨干 A11 性能

苹果 iPhone XR 拆解及加散热硅脂图文和视频教程

苹果 iPhone 5s & SE 拆解及改装散热教程

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前言一：2017 年 9 月 13 日，苹果发布了 iPhone 8，2018 年 4 月 9 日，Apple 宣布推出红色特别版 iPhone 8，iPhone 8 搭载两个性能芯片，两个性能核心，四个高性能核心，采用 A11 处理器，支持无线充电。配置了新一代 A11 Bionic 处理器，运行速度比上一代 A10 处理器快 30%，还集成了神经网络引擎。支持 Touch ID，还有一个特点是其图形传感器加入了对 AR 技术的支持。

前言二：2020 年 4 月 15 日晚 23 点，苹果正式在官网发布 iPhone SE（第二代）智能手机， iPhone SE （第二代）处理器方便，搭载的是与 iPhone 11 Pro 同一款处理器 A13，A13 的性能升级相对 A11 是有目共睹的，强劲的性能无疑会给用户带来更流畅的使用体验，再搭配流畅度非常高的 iOS 系统，新 iPhone SE 使用起来非常流畅,，其他方面相比 iPhone 8 几乎无太大变化。

iFixit 的拆解结果表明，iPhone SE （第二代）和 iPhone 8 的通用元器件包括相机模组、SIM 卡托、Taptic 震动马达、距离传感器、麦克风、屏幕总成。下面是 iFixit 对 8 与 SE （第二代）的拆机内部结构图，内部结构基本一致，就拿 8 作为本期拆解的代表。

IT之家的朋友们，动手之前有几点千万要注意：

第一：拆屏幕的时候要小心，排线拉断很蛋疼。

第二：拆下来的螺丝一定要记住在哪个点上，因为螺丝长短大小不一，安装错误容易把主板打穿。

第三：撬电池BTB的时候，务必使用绝缘的翘片撬开，或者用塑料尺子也可以，千万不要使用螺丝刀等金属物直接翘，容易造成电池短路。

第四：还是那句话手残党不要搞。

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开搞之前，先用安兔兔三连跑分，跑到第三次只有 19W 分左右，查了资料，iOS 系统从 iOS 10.2.1 开始加入了温控，连续跑分会这么低，应该是触发温控，导致 CPU 降频。

改装机型：iPhone 8 红色特别版

所需材料：TC-5688 散热硅脂、棉签、电池易拉胶、新电池、螺丝刀、屏幕分离工具、翘片

全程耗时：约 40 分钟

手机系统：iOS 13.4.1

以下是拆解改装现场：

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下面由"帅到被人追"的我开始改装：

1. 手机关机并取出卡托。

2. 拧开手机底部两颗固定螺丝，用风筒对屏幕加热五分钟左右，再用屏幕分离工具把手机屏幕跟手机后壳进行分离。

3. 分离的时候千万不要大力出奇迹，看到有缝隙之后，用翘片工具延着缝隙划过。

4. 划开后，把屏幕跟后壳掰开，要按照我下面得图得方向来掰开，因为屏幕排线都集中在右侧，如果从下往上掰开，会把排线搞断，可以看到我这个机是被转转拆过的，里面布满了转转的各种撕毁无效标签。

5. 接下来就是把转转的各种撕毁无效标签撕掉，镊子撕不下来，直接手撕。

6. 接下来把屏幕排线的 BTB 盖板拆卸出来，这里拆卸的话，都是用十字螺丝刀即可，拆卸的螺丝跟盖板，可以像我这样按照拆卸位置摆放好，因为螺丝各长短大小不一，后面装起来的时候如果上错螺丝可能把主板搞坏。

7. 接下来挑开电池 BTB 及屏幕排线 BTB。

8. 接下来把屏幕的防水胶跟后壳的防水胶清理干净，这种防水胶一般都是一次性的，手机拆解过了，这个防水胶就没用了，后面装屏幕的时候会上新的防水胶。

9. 接下来把电池的四条易拉胶拉出来，要把易拉胶拉出来，才能把电池取出，接下来由我表演手撕易拉胶（要更换电池的家友们，做到了第 9 步，可以直接到第 18 步，要改装散热或者拆解可以继续往下看）。

10. 接下来把各种天线及摄像头取出，取出的时候要记住位置及顺序，方面后面安装，再把固定主板的各 BTB 挑开。

11. 再把主板的固定螺丝取出，接下来上一个螺丝图，整体来说螺丝要少很多（相对之前拆解 4s 来说）。

12. 接下来就可以把主板取下了，主板中间白白的那颗就是存储芯片了，一般手机扩容的话都是换这颗芯片，主板上面白白的那颗是基带芯片，一般基带发热也挺厉害的，特别是大文件上传下载的时候。

13. 接下来上祖传 TC-5688 散热硅脂，抹均匀一些，贴上主板，注意硅脂不要太多，也不能太少，存储芯片那里可以图多一些，因为那里空隙很大，热量堆积着散不出去。

14. 接下来把主板固定螺丝拧上。

15. 可以看到这个地方有一些硅脂溢出来，其实像我下面这张图这样溢出来一点点硅脂说明硅脂已经把主板跟后壳的空隙填满了才会溢出来，我们拿棉签轻轻擦掉即可。

16. 接下来把天线跟摄像头的各种固定螺丝拧好（温馨提示下，如果螺母在主板上的螺丝，一定不要太用力拧上，不然如果主板螺母拧坏了，这主板得去手机店修了）。

17. 检查下摄像头有没有进灰，有进灰的话就清理掉。

18. 接下来准备新的电池，电池贴上易拉胶，放到主板上。

19. 把屏幕的排线暂时装上去，屏幕装好后，把电池的 BTB 盖上，然后开机测试，看是否能正常开机，以及开机后，测试下能否正常解锁、拍照等。

20. 一切正常后，手机关机，把电池 BTB 挑开，把屏幕与后壳之间连接的排线 BTB 挑开，准备上防水胶圈，防水胶圈贴好之后，用风筒加热一分钟左右，再撕开上面蓝色的这一层膜。

21. 接下来把屏幕的排线 BTB 盖好，把电池 BTB 盖好，把盖板装上。

22. 再把屏幕盖好，看能否正常开机，开机后测试摄像头、喇叭、听筒、触摸等功能。

23. 以上功能都没问题后，接下来上祖传固定夹子，最好要找一些比较有力的夹子过来。

24. 夹好之后，用风筒吹 5 分钟左右，这样可以让防水胶圈充分贴合（在用风筒吹的时候，卡托、底部螺丝先不要上，让手机里面的空气可以出来。不然你用风筒吹着的话，里面的热气闷着对手机也不好），吹完后等待手机自然冷却，就可以上底部螺丝了（一般需要十几分钟就自然冷却下来了）。

25. 最后安兔兔三连跑。

本次改装散热没有任何盈利，把教程发出来供大家参考及改装及后面电池老化方便更换电池，不喜勿喷，觉得改装对你有一丝帮助，可以进行打赏支持，如果以后有改装或者换电池的的需求，可以拿本帖作为拆解参考，点下面的喜欢进行收藏。

只是单纯的加硅脂，那效果有没有呢？答案是肯定的，效果有，但是效果不像 iPhone X 改装那样来的彻底，X 的改装前后基本上是翻天覆地的变化，具体可以前往果粉圈精华区查看。

效果一：手机冷却后，iPhone 8 第一次开机，手机背面会有明显的暖手，说明改装散热起到作用了，热量不会堆积在主板，而是散发出去。

效果二：安兔兔连续跑分不会降到 19 万这么低的分了，作为我众多备用手机的一员，这样的性能足够了。