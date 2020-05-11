本文内容基于最新 Flyme 8

一、魅族 OLED 手机 DC 调光打开教程

PS：仅限 16s 之后的 OLED 手机

DC 调光通过调节光源电流大小实现亮度的高低变化，用在手机上的体验就是将手机屏幕亮度调试到适合的色度，避免让眼睛长时间面对屏闪屏幕，但是 DC 调光最大的问题偏色，所以目前大部分大部分的 A 屏所采用的 DC 调光可以称之为类 DC 调光。

魅族手机的 DC 调光隐藏的比较深，很多新手魅族用户常常找不到开关，这里就来教大家打开魅族手机的 DC 调光（仅限 16s 之后的OLED手机）

桌面找到设置——设置底部关于手机——连续快速点击系统版本直至出现提示——回到设置主页——点击辅助功能点击开发者选项——底部选择 DC 调光即可

二、Flyme 夜间模式微信公众号不适配解决方案

微信更新版本更新后遇到这个问题的概率比较小 如遇到可以按照如下方法即可解决

请在微信任意聊天中发送并打开 debugmm.qq.com/?forcex5=true 即可完美解决

三、魅族广告关闭教程

1. 日历

右上角第二个收藏图标，选择订阅模块，关闭所有广告订阅

右上角三个点，进入通知和提醒，关闭精选内容推送

2. 图库

右上角三个点，点击设置，关闭精选内容推送

3. 手机管家

点击右上角设置，进入智能卡片关闭应用推荐下载

4. 天气

点击右上角设置，关闭本地资讯和精选内容推送

5. 视频

点击底部我的，选择设置，关闭精选内容推送，允许开屏广告和本地播放器推荐在线内容

6. Meizu Pay

右上角设置，关闭精选内容推送

7. 主题美化

点击右上角头像处，点击设置，关闭内容推送

8. Aicy 语音

右上角设置，关闭精选内容推送

9. Apk 安装

右上角设置，关闭广告开关

10. 钱包

点击我的，点击设置，关闭内容推荐

未提及的一些应用均为不常用或可卸载应用，未来将持续更新

四、匿名设备标识

风险提示： 主要功能就是保护个人数据和隐私 如打开后部分应用出现问题 关闭即可

桌面找到手机管家——点击权限管理——快速点击小盾牌——关闭允许读取标识即可