5 月 13 日消息，Windows 10 RTM Build 19041 MSDN 官方原版 ISO 镜像下载已经出现，IT 圈-软粉圈为大家整理如下，其中文件名可直接点击下载，BT 链接待后续更新补充：

玩转 Windows10 系统盘镜像四板斧：

• 下载 ISO 后，可以用软媒魔方（点击访问官网）中的软媒文件大师来获取 SHA1、MD5、CRC 等校验值，确保下载的是原版镜像，不给木马病毒留机会；

• 软媒魔方中的软媒 U 盘启动，可以把 ISO 制作成启动 U 盘来进行安装，既省去了刻盘的麻烦，还可以随手分享给小伙伴；

• 软媒魔方中的软媒虚拟光驱，可以把 ISO 镜像直接虚拟成一个光驱，方便您直接运行安装。

• 软媒魔方中的软媒硬盘装机，可以轻松安装 Win7、Win8、Win8.1、Win10 等单多系统，一键完成，仅需30秒！





消费者多版本（64 位镜像，内含专业版零售版、专业工作站版、家庭版、家庭中国版、核心单语言版、零售教育版）

文件名称：cn_windows_10_consumer_editions_version_2004_x64_dvd_0c2eefdb.iso

版本语言：简体中文 / Chinese - Simplified (cn)

体系架构：x64 / 64 位版

SHA-1 值：64940d6fbc0f24971349c8e03be508285ea29722

文件大小：5.25G

发布时间：2020-05-12

下载地址：百度网盘下载（提取码：45wv）

BT 链接：待更新





消费者多版本（32 位镜像，内含专业版零售版、专业工作站版、家庭版、家庭中国版、核心单语言版、零售教育版）

文件名称：cn_windows_10_consumer_editions_version_2004_x86_dvd_f9233032.iso

版本语言：简体中文 / Chinese - Simplified (cn)

体系架构：x86 / 32 位版

SHA-1 值：e85c5bba63858b37ecbe8270a308b0369be87d0b

文件大小：3.46G

发布时间：2020-05-12

下载地址：百度网盘下载（提取码：r5r9）

BT 链接：待更新





企业版多版本（64 位镜像，内含专业批量版、企业版、教育批量版）

版本语言：简体中文 / Chinese - Simplified (cn)

文件名称：cn_windows_10_business_editions_version_2004_x64_dvd_c59a4f91.iso

体系架构：x64 / 64 位版

SHA-1 值：ed65cc6f3b4f90fdbdab949ba6286708e8dcf0f1

文件大小：5.15GB

发布时间：2020-05-12

网盘下载：百度网盘下载（提取码：y32e）

BT 链接：magnet:?xt=urn:btih:8E49569FDE852E4F3CCB3D13EFB296B6B02D82A6&dn=cn_windows_10_business_editions_version_2004_x64_dvd_16dd936b.iso&xl=5527756800





企业版多版本（32位镜像，内含专业批量版、企业版、教育批量版）

版本语言：简体中文 / Chinese - Simplified (cn)

文件名称：cn_windows_10_business_editions_version_2004_x86_dvd_16dd936b.iso

体系架构：x86 / 32 位版

SHA-1 值：5e8d355db00d647f96e57ab0fa9518752c1e32af

文件大小：3.4GB

发布时间：2020-05-12

网盘下载：百度网盘下载（提取码：t9xt）

BT 链接：magnet:?xt=urn:btih:9B284AA7447B40D17468A583C76A30A4D80D24F8&dn=cn_windows_10_business_editions_version_2004_x86_dvd_16dd936b.iso&xl=3648514048