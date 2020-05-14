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谷歌浏览器（Google Chrome）在最新的版本 81 中加入了"标签分组"功能（Tab Groups）。微软最新的 Microsoft Edge 也是如此，下面就说下如何开启这个功能。

实现步骤：

1.在你的浏览器地址栏里输入并设定「Enabled」：

Chrome 浏览器输入：chrome://flags/#tab-groups

Edge 浏览器输入：edge://flags/#tab-groups

设定后需要重启浏览器，以生效。



2.重启浏览器之后我们就可以在标签上右键选择"添加到新组"或"添加到现有组"（也可以用鼠标拖动进去）如图所示：

3.最后我们来定义下组的"颜色"和"名字"，只要点击改组的"圆点"即可，然后如图所示：

当我们拖动一个分组后就可以拖动所有分页，是不是很方便呢？

PS：有网友提到：“这个 flag 在预览版的 Edge 中已经被砍，建议在快捷方式中加命令来启用功能的，以防 flag 被砍导致该设置失效”

那么在 微软的 Edge 的快捷方式中的目标里的尾部添加参数 --enable-features=TabGroups 即可开启

注意：在末尾引号外，而且中间要有一个空格）