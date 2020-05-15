众所周知，解决微软在Windows 10 1709中所引入的浅色Cortana搜索框，但是由于配色与任务栏配色不配套问题，导致了任务栏很不美观，这让很多强迫症用户不习惯。

效果图如下：

尽管很多用户在Windows反馈中心抱怨这一问题，但微软每次回复都是一句话，总结下来就是“跟随系统的主题色设置”。也有许多用户在各大论坛、贴吧发布了一些解决方案，但都是临时性的，并且对于普通用户而言较为复杂。微软这一做法，让我这种极为注重用户体验、流畅与稳定性的Windows用户非常气氛，甚至可以说是“非常不爽”。

在微软面对这么多用户的抱怨而无动于衷时，Cortana Sysdiag Tool开发组开发一款修复工具，来一键解决这些问题，也就是接下来要给大家介绍的Cortana Sysdiag Tool。

一、Cortana Sysdiag Tool功能

（一）Cortana配色控制

基于系统层的Cortana配色控制更加稳定，让您的Cortana搜索框配色显得与任务栏配色更搭配。

（二）Cortana个性化标签

个性化您的Cortana搜索框标题，随心更换标签，装点精彩心情。让您的Cortana与众不同。

（三）Cortana联网控制

基于系统层的Cortana联网控制，一键摆脱Cortana后台联网、联网搜索、今日头条...，简单更彻底。

二、官方网站

https://www.xiaoyy.org/cort/

三、安装过程

访问上方“官方网站”，点击“立即下载”。

下载完成后，运行安装包，点击“立即安装”，等待“正在安装”过程完毕，提示“安装完成”。

请“保存”您正在进行的工作后“重新启动”这台电脑,在您重新启动之前,本次安装不会生效。

四、最终效果

效果图如下：

五、常见问题

（一）搜索框配色未设置为深色

重启后，通过任务栏快捷菜单进入“软件设置”界面：

进入之后，在软件设置界面中找到“基础设置”下方的“Cortana搜索框配色控制”：

您需要勾选“Cortana搜索框配色控制”这一项。之后您就可以实时看到您的Cortana搜索框配色发生变化了。

（二）为什么功能突然失效了？

请您在遇到该问题时，首先检查您电脑是否安装了一些不负责任的非专业安全软件（包括但不限于：360安全卫士、360杀毒、腾讯电脑管家、金山毒霸等...）。您可以在这些安全软件的恢复区中查找是否包含Cortana Sysdiag Tool的相关组件模块并恢复。建议您安装专业的安全软件来保护电脑安全，例如国产良心的“火绒安全软件”或海外的“卡巴斯基”、“小红伞”、“诺顿”、“大蜘蛛”、“比特梵德”等...，您也可以使用Windows 10内置的安全软件“Windows Defender”。

若以上操作并未解决问题且您已安装360相关安全产品，请卸载360相关安全产品后下载最新版的Cortana Sysdiag Tool并重新安装。目前已知，360相关安全产品会破坏Cortana Sysdiag Tool相关模块，导致功能失效。