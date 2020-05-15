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微软的终端 Windows Terminal 自发布以来不断完善，个人也特别喜欢它。因为我有使用批处理菜单的习惯，于是配置了一下，就可以在终端中直接启用。



先来看下效果吧：

那么上面的效果如何配置出来呢？

Windows Terminal 配置起来非常简单。首先你要准备好自己的批处理菜单的文件（比如：MyMenu.bat），然后按照下面的步骤操作：

1. 启动 Windows Terminal ，使用快捷键 Ctrl+, 来打开配置文件。微软终端使用了一个 settings.json 文件来对终端进行配置。这时会用默认的编辑器打开这个文件。

可以看到在 profiles 下的 list 中，已经有默认的3个终端。

{ // 一个终端 powershell "guid": "{61c54bbd-c2c6-5271-96e7-009a87ff44bf}", "name": "PowerShell", ...... },

2. 那我们来新加入一个终端配置，如下所示：

{ "guid": "{bc1785aa-afd3-4cb3-8cca-1826a03071c9}", "name": "我的菜单流", "commandline": "C:\\Users\

anji\\MyMenu.bat", }

• "guid"：只要不重复就不会影响菜单显示，这个通常可以在线生成一个（生成网站：uuidgenerator.net）。

• "name"：就是你给它起的名字，这个可以自定义。我用了"南极菜单流"。

• "commandline"：就是我们要启动批处理文件的位置，所以直接写入路径就好，这里要注意的是，要使 用两个斜杠。

3. 添加"逐行扫描复古特效"

基本的配置好了之后，就已经可以使用了，但是我主要希望使用上"逐行扫描复古特效"。现在来添加配置，以开启这个效果，加入一行如下：

"experimental.retroTerminalEffect": true,

PS：我们还可以对它配置主题，这样就可以改变背景色和文字颜色、以及背景图片和透明度。不过这不是本文重点，故不在此讲。

这样就开启了效果。不过当启动时你会发现，菜单中是没有图标的。我们还需要给它增加一个图标。

4. 给终端添加一个自定义图标

首先找到一个你喜欢的图片做为图标，PNG 格式的即可。然后将它放到一个你想放到的文件夹里，并记下这个文件的具体路径。最后再去配置文件里面添加一行配置，如下：

"icon": "C:/Users/nanji//Gplayer.png",

就这样，我们将自己的"批处理菜单"加入到了微软终端里，以后可以方便的启动它。

我之所以喜欢使用批处理，主要是因为它文件很小。我可以将它放到 OneDrive 目录里，到我的任何电脑上都可以调用，保持日常操作的一致性。

• "name"：就是你给它起的名字，这个可以自定义。我用了"南极菜单流"。



• "commandline"：就是我们要启动批处理文件的位置，所以直接写入路径就好，这里要注意的是，要使用两个斜杠（//）。

3. 添加"逐行扫描复古特效"

基本的配置好了之后，就已经可以使用了，但是我主要希望使用上"逐行扫描复古特效"。现在来添加配置，以开启这个效果，加入一行如下：

"experimental.retroTerminalEffect": true,

PS：我们还可以对它配置主题，这样就可以改变背景色和文字颜色、以及背景图片和透明度。不过这不是本文重点，故不在此讲。



这样就开启了效果。不过当启动时你会发现，菜单中是没有图标的。我们还需要给它增加一个图标。

4. 给终端添加一个自定义图标

首先找到一个你喜欢的图片做为图标，PNG 格式的即可。然后将它放到一个你想放到的文件夹里，并记下这个文件的具体路径。最后再去配置文件里面添加一行配置，如下：

"icon": "C:/Users/nanji//Gplayer.png",

就这样，我们将自己的"批处理菜单"加入到了微软终端里，以后可以方便的启动它。



我之所以喜欢使用批处理，主要是因为它文件很小。我可以将它放到 OneDrive 目录里，到我的任何电脑上都可以调用，保持日常操作的一致性。