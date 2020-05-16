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一、 首先下载 OTC 升级工具



链接 OTC升级工具 提取码：x61x



OTC 升级支持以下机型



Lumia 1520

Lumia 930

Lumia 640

Lumia 640XL

Lumia 730

Lumia 735

Lumia 830

Lumia 532

Lumia 535

Lumia 540

Lumia 635 1GB

Lumia 636 1GB

Lumia 638 1GB

Lumia 430

Lumia 435

BLU Win HD w510u

BLU Win HD LTE x150q

MCJ Madosma Q501

不在上述机型内的可以不用看了，请前往 WP8.1福音：老机型使用离线更新包升级Win10 Mobile

二、 刷机步骤



1. 先去创建一个文件夹（任何目录，任何名称都行）。

2. 打开刚才下载的 OtcUpdaterZip。

3. 点击 Yes。

4. 点击 Browse...。

5. 选择你刚才创建的文件夹，然后点击确定。



6. 点击 OK。



7. 去你创建的文件夹下找 otcupdater 并打开。



8. 现在插上手机。



9. 开始自动下载固件了。



10. 下载完成后会推送固件。



11. 固件推送完成后等待手机更新里的进度条跑完之后进入齿轮模式。



12. 齿轮模式的进度条跑完后，即可进入 Win10 Mobile。

