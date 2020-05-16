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一、 首先下载 OTC 升级工具

链接  OTC升级工具  提取码：x61x

OTC 升级支持以下机型

Lumia 1520 

Lumia 930 

Lumia 640 

Lumia 640XL 

Lumia 730 

Lumia 735 

Lumia 830 

Lumia 532 

Lumia 535 

Lumia 540 

Lumia 635 1GB 

Lumia 636 1GB 

Lumia 638 1GB 

Lumia 430 

Lumia 435 

BLU Win HD w510u 

BLU Win HD LTE x150q 

MCJ Madosma Q501

不在上述机型内的可以不用看了，请前往  WP8.1福音：老机型使用离线更新包升级Win10 Mobile

二、 刷机步骤

1. 先去创建一个文件夹（任何目录，任何名称都行）。

 

2. 打开刚才下载的 OtcUpdaterZip。

3. 点击 Yes。

 

4. 点击 Browse...。

5. 选择你刚才创建的文件夹，然后点击确定。

6. 点击 OK。

 

7. 去你创建的文件夹下找 otcupdater 并打开。

8. 现在插上手机。

9. 开始自动下载固件了。

10. 下载完成后会推送固件。

 

11. 固件推送完成后等待手机更新里的进度条跑完之后进入齿轮模式。

12. 齿轮模式的进度条跑完后，即可进入 Win10 Mobile。