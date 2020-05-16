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前言：关于 GTA5 如何白嫖之家的这篇文章里已经做过报道白嫖 GTA5，但是楼主发现圈子里有好多白嫖下载了之后发现老是连不上服务器，所以楼主在这里教各位如何进入游戏。

前情提示：最好是用电信的网，我家里移动宽带始终上不去，手机电信卡开热点就好了，很快。

1. 首先先下载个网易 UU 加速器。

然后点击第一个 R 星一键加速。

进来了之后我是选择香港的服务器。UU 加速器有三天的免费试用，如果各位想常玩的话最好是买一下。

2.开启加速器之后打开 Epic 客户端，启动 GTA5，如果是第一次启动没下载 R 星的话这里会自动下载的，不过就是网速很慢，这个啥网都是。

3. 进来了之后就跳转到 R 星的登录界面了，最好是提前注册好账号，我用的是 QQ 邮箱。

4. 邮箱密码输完之后有个机器人验证，这一步尤为重要，而且坑也是在这里。

各位看这张图，叫我选的是 bus，明显是 345 这三张图，但当我选完的时候这三张图突然隐去变白，随之又出现了以下这张图。

对没错，345 被替换了，第五张图也是 bus，所以这时候第五张图也得选上，不要选完 345 就立马点右下角的验证，这样会弹出你没有选全的提示，你得等下一张图出来再选，直到没有了 bus 之后再点验证。

5. 验证完身份后再点击登录，这时候就进入到游戏界面了，不过目前在线模式是玩不了的，R 星服务器那边的事，玩玩剧情模式也是很不错的。

到这里就结束了，希望对各位家友有所帮助。

