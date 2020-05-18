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参考家友 @帅到被人追 的几篇文章来对本机进行改装。

推荐动手能力强的家友可以尝试。

所需工具（均为某宝购买）：

常用的拆卸手机工具、散热硅脂 TC-5688、0.03 ㎜铜箔、0.012 ㎜石墨烯散热贴纸、电池胶、密封胶。

1-6 为换电池教程，6-15 为散热改装教程。

更多拆机疑问可自行上网查阅了解更多。

教程--------------------



1. 将手机关机，取出卡托。



2. 取出底部螺丝，用热吹风对手机边框进行加热，融化密封胶，以便用吸盘塑料片从底部打开屏幕。注意屏幕上方有卡扣（图二红圈），需慢慢向下拉动屏幕脱离卡扣，右方有屏幕排线（图四红圈），不可用力，向右打开屏幕。

3. 打开排线挡板，用塑料撬棒断开电池和屏幕排线。拆除的螺丝最好按造型放好，别弄混了。

4. 拿下屏幕后先清理残余的胶，整理干净。

5. 拆卸马达。先拆右边小红圈的，断开马达排线，再拆左侧马达。螺丝按图片摆放好，不可混用。

6. 拆卸电池。这步比较考验手感，电池易拉胶不能太使劲，只能和它较着劲慢慢拉，用力过猛就会断。要是断了就只能轻点翘，用镊子进去拽断的胶，或者用细铁丝左右开弓，像锯一样把电池勒下来。

7. 从左上角开始拆，先拆这个小铁片（图一红圈），再拆左上角塑料壳，注意侧边还有螺丝。

8. 继续拆左上角螺丝，螺丝都要按照位置摆好，不能混用！不然装都装不上！

9. 塑料撬棒撬开4个接口。

10. 摄像头什么都不用动，只拆标记的两个螺丝，左边的需要把上面那层掀起来一点取出，右边的直接取出。

11. 撬开一个接口和两个小接头，记住接头，后面别接错了。

12. 拆卸最后两个螺丝，主板就可以拿出来了。然后拿出硅脂，涂它。

13. 按照之前拆的顺序给装上，留下电池和屏幕，电池屏幕先接上看看是否能开机，可以开机就上电池胶。

14. 拿出石墨烯贴纸，我是贴在屏幕背面的，量好尺寸进行切割，贴的时候尽量不要有气泡。

15. 拿出铜箔，我是覆盖在电池与主板上面，用石墨烯边角料进行固定（毕竟贵啊，舍不得切大张的[捂脸笑哭]）

16. 贴防水胶。

17. 安装屏幕排线，上挡板。测试开机正常，上底部螺丝。

18. 装机后再用热吹风加热一下边框，找劲不大的夹子夹住固定十分钟增加粘性。至此，改装结束。[可爱]