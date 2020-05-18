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前言：写完后才发现我的文笔真有营销号的味道了，还请大家多多见谅，写的入门的东西，目的是让不太懂的家友能够有一个快速入门了解，所以有很多深一点的东西也没写了。另外因为写的时候因为时间有限，所以如果有错误大家可以在评论区指正，如果有不懂的地方也可以留言。

这些年来，大家对电脑电源越来越重视，不像很久以前一样为了压缩预算而选择一个堪堪够用的电源。那么电源该如何选择呢，这次就好好说一下。



首先要排除几个误区



误区一：转换率高的电源一定比转换率低的电源好

现在市面上绝大部分的电源都有一个 80PLUS 认证标志，就是以下这个图标：

这个标志从低到高是白牌（图中未标出），铜牌，银牌，金牌，白金，钛金这五个等级，他们代表的意思是电源在不同的压力下转换率的高低，转换率见下图：

（图源自 B 站 UP ：有梦想的阿ken老师，他也有关于电脑方面的很多视频，讲的非常好）



举个例子钛金电源在百分百满载的情况下能效是百分之 90，如果此时它的输出功率为 900W，则它的输入功率为 1000W（从插座中吸取的功率）。



那么这个标志真的是越高越好吗？正常情况下是这样的，因为电源用料越好，堆料越足，那么它能效一般会更高。正因为这个观点越来越深入人心，所以厂家就为此做一些转换率足够高的但是堆料非常垃圾的电源来坑骗小白（金牌最为严重），前段时间就有用料很差的电源，但是打上了金牌的标然后卖了很多最后在论坛上被扒光了。所以80PLUS并不是一个电源用料好的指标。



误区二：全模组电源一定比直出或者半模组电源好



1. 直出电源一般是指线材直接集成在电源内部，不可以拆卸或者更改的电源，这一类电源到现在一般只出现在入门或者低端电源上了。

如下面这个安钛克 VP500

（图源自安钛克宣传文案）

这类电源的优点就是价格足够便宜。缺点就是线材无法取下，当你不需要这么多的接口的时候，多余的线材对于理线和内部空间而言就是一个负担。

2. 全模组电源一般是指电源的输出线材都是可以拆卸，能自由搭配先择的电源，现在很多的中高端电源都已开始这样设计了。

如下图这个海韵 focus GX650

（图源自海韵宣传文案）

全模组电源的优点非常明显，方便理线，可以单独定制好看的模组线，需要哪些线材就用哪些线材，不会有额外的线材导致理线困难。

3. 半模组电源一般指主板 24PIN 和 CPU 供电集成在电源内部，而 PCI 供电（一般都是给显卡供电）以及 5V 和12V 输出是采用模组线材供电的电源。

如下面这个海韵 GM650

这类电源集成了都会用到的主板和 CPU 供电，而保留了扩展能力，价格也适中。

根据上面的总结，大家也都知道了，其实这三类电源基本都不是同阶段对比的产品，一般来说，如果预算充足肯定是要选择全模组的，好看而且方便理线。另外，在全模组电源成为一个新的卖点以后，其实也出现了一些电源是以全模组为卖点但是实际却不如很多直出电源的，这里的取舍就是实用和性能之间的选择了。以前的很多旗舰电源也都是直出的电源，不过一般年代久远，也不推荐了。



误区三：原厂的电源一定比代工厂的好

这里的原厂是指比如长城有自己的电源，长城电源就是原厂，而长城给海盗船代工的电源就是代工电源。同样的还有华硕电源也是海韵换壳，但是多了阿苏斯信仰，虽然贵了两百块钱，但是卖的却不比海韵差。

根据目前的情况来看，绝大数部分工厂给别人代工的电源品质都比自己的好，甚至还有某些厂自己做的原厂比给别人做的代工还差反而卖的更加贵。

好了现在步入正题



该怎么选择电源？

1. 电源功率的选择



首先肯定是根据自己的配置选择的，如现在火热的 3A 套餐：3700X+5700XT 这个配置，37X 哪怕超频烤鸡也不过 100W 多一点，姑且算120W，57XT 默认下的功耗墙为 200W，解开功耗墙之后为 300W，那么这样电脑上最为吃功耗的两个硬件的功耗为 420W (这里指超频状态），加上硬盘，风扇，AIO（一体式水冷）这些大概就算 500W 好了，所以选择一个 500W 的电源是够用的，毕竟除了双烤的情况下，基本不可能存在显卡和 CPU 同时满载的情况，打游戏 CPU 的功耗只有烤鸡的三分之一到二分之一，但是我个人还是推荐选择 600 或者 650W 这样的电源 ，一个是留下冗余为以后更改或者添加硬件留下基础，二个是在电源负载小的情况下，风扇转速会比较慢，这无论是对于电源的防尘还是电脑的静音是非常有用的，总不能在家玩个 galgame 或者看个番电源呼呼呼的转个不停吧。

冷知识：5700XT 极限超频情况下的平均功耗为 300W 左右，其核心大小为 251mm²，计算其功率密度为 119.52W/cm²，这已经超过核电站的功率 100W/cm² 了。（FCP 上看到的哈哈哈）

2. 电源价格的选择



刚刚讲误区的时候也说了，电源有白牌金牌这些的区别，而且哪怕是同样的金牌 600W 也有巨大的价格差距，便宜的 300 多一点，贵的甚至能到 8-900 元，海韵的钛金甚至能达到 1500 元，那么该怎么选择适合自己的电源呢？首先我个人是推荐的话最起码 0.6-0.8 元/瓦这样子的，也就是说一个 600W 左右的电源大概要 4-500 块钱，可能这样子会让很多人预算比较拮据，但是如果一台电脑都须要用到这个功率的电源了，那么配置一般也不会低，电源不过总价的十分之一甚至更低，因为这是入门的科普，而有些东西解释起来太长篇大论，所以就不解释了，但是电脑突然关机，显卡啸叫，甚至是打游戏黑屏都有可能是电源的问题，而且正常情况下电源除了问题都会导致显卡主板出问题，省小钱花大钱，得不偿失。

3. 电源品牌的选择

这 一点倒是没什么想说的，主要是现在大部分的品牌只要价格到位品质都不错，但是买之前也需要查一下最近的新闻，比如海盗船的 SF750 一直是 SFX 电源里面的王者，但是前一段时间，应该是 1950-1952 这一批就翻车的很多，据说是那一批料有问题。



小插曲



1. 关于电源智能启停

智能启停指在电源低负载运行的时候（一般是百分之四十以下），电源的风扇是停止转动的，这项技术绝大部分高端显卡都有。它的好处一个是静音，二个是减少积灰，但是这个技术一般只有中高端电源才有，需不需要就仁者见仁智者见智了。



2. 关于电源尺寸大小

现在的电源规格大众路线的一般都是 ATX 电源，尺寸一般为 150mm×150mm×86mm，当然也有超长的 220mm 的 ATX 电源，不过那些都是 1000W 以上的了。也有 SFX 和 SFX-L 电源，这一点看机箱的支持就好了。一般绝大部分的 ATX MATX 和 E-ATX 都是支持 ATX 电源的，而 ITX 机箱多为 SFX 或者 SFX-L 电源。购买的时候需要注意一下。

3. 关于电源模组线

前文也说了，模组线的作用一是为了方便走线，减少无用线材（比如向电源到主板的距离只需要一条 30 厘米的线材，而送给你的是一条 60 厘米的这种情况），二是为了美观（现在联力甚至有 RGB 霓彩线）。

至于各种材质的模组线，比如：

镀银线（优点是直径小，外观好看，占用空间小；缺点是线材太硬，不方便走线）价格便宜。

硅胶线（优点是柔软方便走线，颜色多种多样；缺点是线材直径过大，某些时候会不是那么好走线）价格适中。

编织线（优缺点和硅胶线一样，但是编织线比硅胶线安全性更高，因为表面更加耐摩，不会一不小心被刀割破）价格一般比较贵。

模组线一般来说价格都不会太便宜，毕竟为了安全考虑，尽量选择品质高的模组线。当然如果真的打算买模组线了，也别因为想省钱而留下隐患。

4. 关于线材供电能力

线材的供电能力一般是根据线材的直径，比如 16AWG（最大 24A 电流）18AWG（最大 18A 电流），哪怕是最小的 22AWG 线材也能承载 10A电流，但是这些东西并不是影响线材供电的主要因素，最主要的因素是端子，也就是电源接头里面那个小针一样的东西，板厂使用的端子单 PIN 大概能够承受 9A 的电流，但是热聚集照应下 3 组 12V （对应 6+2PIN 的 PCI 供电）会削弱到每组 8A 左右，所以说，每条 8PIN 的 PCI 供电线的功率最大应该是 288W 左右，而 CPU是四组 12V，所以每条 8PIN 的 CPU 供电大概能够承受 4×8×12=384W 的功率。

5. 为什么全日系电容电源比国产电容好

现在的中高端的电源一般都是全日系电容，中端为台系电容，中低端国产电容用的比较多，日系电容有：

Rubycon（红宝石），是日本最高电容质专业铝质电解电容电容器制造厂之一，拥有50年专业制造经验。但是价格也同样非常昂贵。

NCC（Nippon Chemi-Con），日本三大电解电容品牌之一。NCC 从 1931 年创立以来就开始研究铝解电容了，是目前全球市场占有率第一的品牌，如果你是经常关注电脑的家友，你肯定听说过黑金刚电容，没错，这就是 NCC 的！

Nichicon（尼吉康），俗称蓝宝石（上面就有个红宝石，哈哈哈），这个也是日本三大电解电容品牌之一，不过好像现在的电源不太用蓝宝石的电容了，倒是大家的主板挺喜欢用蓝宝石的电容的。

SANYO（三洋），三洋也是老品牌了，可惜后面被松下收购了。

PANASONIC（松下），松下的电解电容和陶瓷电容都非常强，不过松下的高端产品一般以钽电容为主，另外松下的金装电容也是 PC 界鼎鼎有名的产品了。

其实写这么多主要是想告诉大家日系的电容历史悠久实力强劲，这也是大家都说买电源就要买全日系电源的原因。

至于国产电容，比如万裕三信电容，就是非常不错的电容，很多大厂的电源都是选择他们的电容作为主电容。

但是这并不是国产电容在电源这一方面被一只黑的原因，国产电容之所以一直被黑最主要的原因还是国内的小作坊电容太多，甚至很多电容网上都查不到资料，电容并不是说电容的容量达到一定数额就足够了，还得看阻抗，纹波表现，寿命等等。这些才是影响一个电源好坏的关键因素，电容作为滤除高频和脉冲干扰的最主要的元件，他的好坏直接决定了电源的好坏！！

PS:也并不是全日系电容就一定是好电源，这个误区就和最开始的 80PLUS 电源一样的，还是得看电容的具体品牌以及等级，在 80PLUS 和全日系电容这两个概念被消费者们熟知以后，厂商们就玩起了文字游戏，全日系电容未必是红宝石的顶级电容，也可以是日本小作坊的电容！！！

总结:在现在，80PLUS 和全日系电容只能作为一个评判的地方，而不能代表着所有，毕竟厂商的文字游戏玩的非常厉害，让消费者们防不胜防。全篇文章除了举例以外就很少写到品牌的名字，主要是怕引起争议。另外写的都是一些基本的东西，也是一些比较容易理解的，日常能够用的上的东西，毕竟写纹波表现，持续时间这些可能大家也不太喜欢看。写完之后发现都快 5000 个字了（好像是符号空格占据了很大一部分），又重新看了一遍，发现有很多地方有些啰嗦，但是删了之后又不太完整，可能还是我的文字功底不行，也请大家多多海涵了。

好啦在家用一把黑轴键盘写了这么多字，手都要断啦，左手小指都酸了。欢迎各位点赞评论。下一期应该打算写写固态硬盘，主要是因为最近 QLC 想写一下关于颗粒的科普这些。另外有什么想知道的 PC 的东西也可以留言，有空就会写一下。