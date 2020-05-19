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首先请下载安装 Epic Games 客户端，注册登录并完成两步验证，随后在 Epic Ganes 客户端搜索"Grand Theft Auto V"，在截止日期前均可免费领取至游戏库中。

一、下载游戏



关于下载可说的不多，大部分玩家碰到的问题基本都集中在登录和下载速度方面，在此我推介如下两种解决方法：



1. 海豚加速器目前推出了《0元领《GTA5》活动开启 用海豚免费加速支持满速下载》的活动，有需要的朋友可以了解一下。点我查看公告 点我传送至海豚加速器官网

2. 可以尝试使用备受好评的"UsbEam Hosts Editor [多平台hosts修改]"工具，官网内有详细的使用教程，本贴就不多做赘述。点我传送至UsbEam Hosts Editor [多平台hosts修改]工具官网

二、首次启动

1. 首先我们需要选择一款适合自己的加速器，一般来说备受 GTA5 玩家好评的加速器是 UU 加速器，当然这并不绝对，有的朋友因为地区和网络原因，可能使用其他加速器的效果更加理想，比如上文中提到的正在推出免费活动的海豚加速器，笔者亲测对于加速 GTA5 也非常好用。

2. 运行加速器，选择 GTA5 并加速。

在 Epic Games 游戏库中点击 GTA5 并运行，首次运行游戏，会自动安装所需组件，按照提示完成安装即可。

3. 运行组件安装完成后，会来到注册页面，点击左上角"创建一个新的账户按钮"，自行注册一个 Rockstar Games Social Club 账号（邮箱可以使用 Epic Games 注册邮箱）。

按照提示填入相关信息，注意此处填写的昵称则为你游戏中的 ID。

填写完成后下拉完成机器人验证。

该步骤可能会重复多次，需耐心完成。

如上图所示，即为完成检测，我们继续下一步完成注册，系统会要求我们验证电子邮件。

打开你注册时填写的邮箱，会收到如下邮件，点击邮件中的链接完成验证。

接下来我们点击"检查验证"，在随后的步骤中点击"绑定 Epic Games 账户"，即可完成注册阶段。

三、进入游戏



按上述所说完成首次启动后，你会收到图下提示，请先停在此步不做操作，阅读下文后再行选择。

针对新手玩家和老玩家（不愿再做序章，想直接进线上模式游玩的玩家），本贴给出两种方法以供使用。



1. 新手玩家建议直接选择"开启云存档"，选择完成后则可进入游戏游玩，且以后故事模式的游玩进度会在每次退出游戏后自动保存至云端。首次进入游戏需要完成 GTA5 序章剧情，序章可以帮助你对游戏内的各种操作做一个简单的学习，完成序章任务以后，即可进入 GTA5 线上模式游玩。

2. 老玩家若不愿再做序章剧情，想直接进入线上模式游玩，可下载我提供的 100% 进度存档，放置在 GTA5 存档目录，目录如下：

上图中最后一级目录名称每位用户均不同，但都为 8 位的字母加数字组合。若有多个 GTA5 游戏账号，则会相应多出多个目录。若分不清自己 Epic Games 领取的 GTA5 为哪个目录的话，请检查文件夹创建时间以辨认。

100% 存档下载地址：百度网盘链接 提取码: dec8

确认存档放置成功后，我们返回点击"稍后再说"即可进入游戏。

3. 选择好相应的方法并操作后，我们便会进入游戏。

此时我们先选择右下角故事模式，未使用存档的玩家会直接进入序章剧情。

四、线上模式



在完成序章任务或使用存档后，我们便可以选择进入线上模式，GTA5 进入线上模式有两种方法：



第一种是按住 Alt 键，屏幕右下角会出现一个轮盘。

在没有创建线上模式角色时，轮盘下方是空白的，我们将鼠标下移，选择到空白处并松开 Alt 键，则会直接进入线上模式公开战局。

第二种是按 Esc 键，在暂停菜单中选择在线-进入 GTA 线上模式。

此处提供多种进入方式，我简单介绍一下常用的几种战局。

进入：则直接进入 GTA 线上模式公开战局，公开战局世界各地的玩家都可以自由加入与退出。

凭邀请加入的战局：则进入一个只有在你邀请的情况下其他人才能进入的战局，即使是你的好友，没有经过邀请也无法进入。

帮会战局：则进入一个你的帮会成员可以自由加入与退出的战局。

非公开好友战局：则进入一个你的好友可以自由加入与退出的战局。

单人战局：则进入一个只有你自己的战局，其他任何人均无法进入。

1. 选择好自己想进入的战局后，便可进入 GTA 线上模式，首次进入 GTA 线上模式会直接进入捏脸场景，按回车键便可以开始创建我们的 GTA 线上模式角色啦。



如果担心自己捏得不够好看，还可以到网上搜索一下捏脸数据，选择自己中意的数据对照着捏，进入游戏后有一次免费更改外观的福利，但是性别一经选择则无法改变。随后如果再想更换角色外观的话，每次都需要支付 10W 游戏币。

2. 捏脸完成后，我们选择保存并继续。

系统会提示给你的角色取个名字，这个名字并没有什么用处，大家可以随意发挥。

接受以后，系统会询问是否跳过 GTA 在线模式教程，新手玩家建议不要跳过。完成教程或者跳过教程后，即正式加入 GTA 在线模式。

3. 游戏中按下 Home 键即可调出 Social Club，首页会显示你的所有好友，转至社交，即可在此页面搜索添加好友或者帮会。

新手玩家起步不易，建议可以搜索加入一些 GTA5 的游戏交流群，或者上 B 站搜索一些新手教程。

至此，教程结束。萌新们，欢迎来到洛圣都！[坏笑]