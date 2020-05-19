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一、外观&设计 二、屏幕、指纹、系统交互 三、拍照、充电及续航 四、 总结

全文字数：约 2600 字



阅读时间：大约 5-10 分钟内





在买三星 S20+ 之前，我统计下了我的换机周期。



除去当时手上正在用的三星 Note 9，从智能手机开始流行的那会儿，我便从索尼 LT26I、夏普的翻盖 SH7218U、诺基亚 lumia930、索尼Z5P、再到 iPhone 7，大概平均换机时间在一年零三个月到一年半不等，唯独三星 Note 9，用了一年零八个月。

不过最后还是安耐不住手痒，剁手入了三星 S20+，港版刷的国行，某宝价格 5700 多，主要原因还是手感，原先的 Note 9 非常沉，平时打电话时间长便会时不时要换手，不太方便，然后 S20 系列出来后去摸了摸，S20 太轻对我来说，S20U 虽然不算特别重，但是背后硕大的摄像头模组时常在握持时会割到手，导致握感不佳，而 S20+ 对我来说恰恰正好。

当然有人会说其他手感好的手机也有很多啊，为什么偏偏选三星呢，那下面我就跟大家聊聊，不过我既非专业人士，也不是什么数码极客，就完全是一个普通的用户，另外我也不信什么跑分之类的，因为这种数据只能当参考，真正的还得自己用的舒服才是最真实的。

一、外观&设计

我身边朋友用三星的其实很多，从 S8+ 到现在的 S20U 几乎都摸过，但要说给我印象最深的，还是 S10+ 和我先前的三星 Note 9，前者是因为它给我的感觉可以用珠圆玉润来形容，而且十分轻便，而三星 Note 9 则给我一种质感十足，用料堆满的感觉，总而言之，这两款手机都给一种值这个价，就算买了也感觉不亏的赶脚。

然而到了 S20 系列，无论大中小三个杯，相比于先前的三星产品，都给我一种满满的廉价感，趋众的麻将牌摄像头阵列，毫无波澜的背壳颜色，当中有一颗痣的居中挖孔，虽然这个对称性肯定比左面或是右面挖孔好得多，但是怎么看都感觉有些膈应。

唯一能称道的大概是金属中矿带来整体的品质提升以及两百克不到的轻便手感，但总的来说，这台手机的外观一体性还是非常强的，质感也不差，但是相比于它前几代产品，如 Note 10+ 、 S10+ 、 Note 9 这种，品质有些不升反降。

另外要插一句的是， S20+ 出厂的膜特别容易吸灰，但撕了膜裸奔也有这种情况，所以介意的小伙伴们还是最好能贴张膜。

二、屏幕、指纹、系统交互



S20+ 配上了三星 6.7 英寸的 2K 屏和 120hz 的刷新率，虽然两者不能同时开启，但是后者的感知真的非常强，以至于我用回父母和自己的 Note 9 时，来回滑动都有种卡顿的感觉，甚至用 ipad 时都觉得有些卡，当然，这其中有很多因素，安卓的动画掉帧，视觉上的感官差异等等。总体而言你如果先前一直用着 60hz，突然用了 90hz 或者 120hz 的屏幕，我相信你的眼睛肯定会被"养刁"，再用回 60hz 肯定是用不习惯的，这种爽滑不是能用语言来形容的，你得亲自用才能有深刻体会，另外三星的屏幕素质不用我多说了吧？不过没有DC调光，晚上低亮度看手机确实比较瞎眼，请诸君谨慎。

另一个比较要吐槽的是三星的超声波屏下指纹，先前我的 Note 9 用的是后置的实体指纹，虽然摆放位置有点丑，但确是非常方便实用，一碰就解锁，至于后来各个品牌的屏下指纹兴起后究竟体验肿么样，我也没有研究过，但是 S20+ 的屏下指纹，不能说难用吧，但是确实是有些膈应，按压的力度不能太大、也不能太小，需要力道适中，但是什么才是"适中"呢，你还真说不好，所以用了大半个月，我现在也不能保证每天百分百一次按压就能解锁成功，所以这个指纹识别，你还是需要时间去慢慢去习惯掌握。

系统上目前 S20+ 是 One UI 2.1 的版本，虽然说 UI 设计、操作习惯等相比于先前的三星系统有了很大的改善，但是我讲真，用了快两年的三星系统，还是不知道有些设置在哪里能找得到，这一点在我刚拿到 S20+ 时尤为明显，因为我想把在 Note 9上的设置使用习惯完全带到 S20+ 上来，结果很多设置，都找了老半天才找到，甚至还有些根本找不到——当然，也有可能我比较懒，不爱乱折腾，可能初始阶段设置下就完事了，后面几乎很少会改动。

众所周知，安卓的一众国产 APP 几乎都是流氓软件，而 One UI 里有一个功能，就是能够自动压制这些 APP 的自启，另外那个 APP 在后台要获取你的位置信息，它也有提醒，另外三星 Pay 、有点智障的语音助手 Bixby 、还有残缺的负一屏功能， One UI 几乎都有，至于过度动画么，只能说见仁见智吧，除了打开 APP 时，有些对顶部的横条没有适配（比如打开 APP 时挖孔屏那一横条都是黑的，进入后才适配），其他我是还比较能接受的，看视频、玩游戏、一颗痣似的挖孔屏也不会大面积遮挡。

就我个人来说，三星的系统没有 MIUI、 EMUI 那么符合国人的使用习惯，甚至全面屏手势也很难用（哪怕加上了横向返回），但是配上 Good Lock、 One Hand Operation+、 Galaxy Labs 等官方的辅助软件，其实还是可以的，甚至特别会玩的人会觉得丝滑般流畅，另外不能说它是所有安卓系统中最快的，但可以肯定的是，它绝对是用的最稳的。

至于里面其他的功能，可以留给各位去探索。

三、拍照、充电及续航

这次的三星 S20+ 配备了 6400 万长焦+双 1200 万广角和超广角以及一颗 Tof 镜头，参数上看相比于 S20U 的一亿像素，似乎有点差距，不过不管从用户群体还是看各大机构的评测， S20U 似乎都有些翻车，下面我们就看看 S20+ 表现如何（由于拍的那天正值上海是阴雨天气，所以不管在室内还是室外，光线都不是十分充足，所以后续有补拍了几张，大家看看就行）。照片拍的全程是自动模式，没有任何后期。

夜景

暗光

超广角



微距

室内亮光

宠物

30倍变焦（包括拍月亮）

从一系列的图片可以看出，三星的照片依旧非常讨人眼球，给人种艳丽的颜色，但是整体画面比较"锐"，无论是白天还是晚上，暗光环境则是有些偏红，超广角也有一定的畸变，但是微距的虚化、宠物的拍摄，还是不错的，变焦这种吧，大家见仁见智，但总的来说，相比于先前祖传的 1200 万，还是需要再深度优化的。

从Note10系列开始，三星便抛弃了祖传的 15w 充电，上了 25w ，实测电量 19% 时，1 小时 8 分钟全部充满，虽然和国内一众动不动就 65w 、 50w 这种相比还是有段差距，但比五福一安要好得多的多了。

其他方面，5G 感知究竟强不强呢，我用的是4G卡，可以用残血 5G，但是用下来感觉就两个感受，第一信号不稳定，覆盖范围还不是特别广泛，比如我在市中心就有5G信号，但是一进地铁或者在我们单位这种城乡结合部，5G 信号就完全没有，另外在我家，有 5G 信号，但是不出五分钟就会切回到 4G，我也不知道这是什么原因。

续航方面，不打游戏，开 1080P+120hz ，一天中度使用，从上午 9 点到晚上 12 点半，大概还剩下 35% 左右的电量，中规中矩。

四、 总结



先列几个优缺点和比较见仁见智的地方

优点：

1. 手感好、分量轻，手机一体感比较强

2. 屏幕素质好，120hz美如画

3. 适合我这种一开始设置完就不太再想折腾的懒人

缺点：

1. 长时间游戏、亮屏浏览，手机会发烫，平时使用多也有种温热的感觉

2. 除了 S20U ，其他配置只有 12+128 ，关键这个存储官方价还卖 7999 ，当然了，某多多有百亿补贴，现在价格大概在 6399 左右，如果觉得不够用，可以买张存储卡，当然，双卡用户可能会比较头疼

比较见仁见智的地方：系统、拍照。

系统方面，正如前文所提到的那样，可能对于会用三星系统的人来说，三星的系统可以给你带来无尽的丝滑享受，甚至会说这是世界上最好用的安卓系统，但是不会用的，却会说这是安卓阵营里最难用的系统。

拍照方面三星一向是给人一种艳丽的感觉，往往拍出来的树叶比人眼看到的更绿，天空更蓝，花卉也更美丽，但这种"艳"对于那种追求真实画面的用户来说，可能会不太讨好。

上述这些，都是基于目前个人使用感受，如果大家有问题的话，可以下面留言，我知道的肯定会回答各位。