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前言：iPhone 7 Plus于 2016 年 9 月发布，该手机搭载了苹果 A10 Fusion 处理器，A10 Fusion 处理器是苹果首款四核处理器，拥有 33 亿个晶体管，属于 64 位芯片，性能堪称"小火箭"，比 iPhone 6s 的 A9 处理器快 40%，但实际体验真的如此吗，我们知道 A10 的四颗核心是不能同时开启的，只能两大核两小核根据任务负载需求来回切换，实际体验下来，有些场景还不如上一代的 A9，A9 处理器你可以理解成两个大核心一直运转，而 A10 在大小核之间来回切换，当切换到小核心运行软件的时候就有些力不从心了。

这几年随着 IOS 系统升级及应用程序的更新，在硬件配置保持不变的情况下，打开各种软件，会越来越吃力，网上各大论坛也有发帖直接说 A10 处理器简直就是火龙果，因此苹果当年也从系统层面加入了温控，当你的手机主板温度或者电池温度到达一定值的时候，就会促发系统的温控，导致 CPU 降频，虽然这样做是可以减少了发热，但是切间接的降低手机性能，从而影响整体的体验，家友们如果对苹果手机发热友什么见解的话，欢迎到下面的文章进行讨论。

不专业分析下iPhone的发热及降频

在此之前，IT 之家圈子发过其他机型的散热改装详细教程，详情可以点下面的链接或者直接到果粉圈精华区查看。

苹果 iPhone 5s & SE 拆解及改装散热教程

苹果 iPhone 6s 改装石墨烯散热，榨干苹果 A9 全部性能

苹果 iPhone 8 & SE （第二代）拆解及改装散热教程

苹果 iPhone X 改装散热，榨干 A11 性能

苹果 iPhone XR 拆解及加散热硅脂图文和视频教程

为什么要改装？因为微信视频聊天、拍照录制视频的时候手机发烫，玩游戏掉帧啊，延迟彪红（例如王者460），屏幕亮度强制降低，看哔哩哔哩视频手机背面都发烫，严重的时候，刷抖音都会频繁转圈。天热时经常 4G 满格信号，却没有数据连接，俗称假信号。

官方也有说明文档：

如果设备的内部温度超出正常运行温度范围，设备将尝试调节自身温度以保护内部组件。如果出现这种情况，您可能会注意到以下变化：

1、充电（包括无线充电）变慢或停止。

2、显示屏变暗或黑屏。

3、蜂窝移动无线电组件进入低功耗状态。在这段时间内，信号可能变弱。

4、摄像头闪光灯暂时无法使用。

5、使用图形密集型或增强现实 Appp 或功能时，性能变慢。

此外，如果您正在使用导航功能，设备可能会显示以下警告，然后关闭显示屏："温度：iPhone 需要冷却。"导航功能仍会通过语音提供逐步导航指示。快要转弯时，显示屏会亮起，引导您通过弯道。





在此感谢 IT 之家家友（ID：森森小半仙）提供的 iPhone 7 Plus 过来进行散热改装，希望通过该改装帖，带给家友们带来更多帮助。

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IT之家的朋友们，动手之前有几点千万要注意：

第一：拆屏幕的时候要小心，排线拉断很蛋疼。

第二：拆下来的螺丝一定要记住在哪个点上，因为螺丝长短大小不一，安装错误容易把主板打穿。

第三：撬电池 BTB 的时候，务必使用绝缘的翘片撬开，或者用塑料尺子也可以，千万不要使用螺丝刀等金属物直接翘，容易造成电池短路。

第四：还是那句话手残党不要搞。

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开搞之前，先用安兔兔三连跑分（跑分环境：室内跑分，温度 27 摄氏度，不带手机外壳裸机跑分），首次跑分还有 22W 分，第三次跑的时候只有 14W 分，已经触发 CPU 降频了，这性能基本和满频率的 6 系列一样的性能了，所以你会卡，想想看，用了好几年的 7 Plus，最终实际体验都不如 6s，严重的时候就是一台 iPhone 6。

改装机型：iPhone 7 Plus 扩容版（家友提供）

主要材料：散热石墨烯（0.012mm）、散热铜片（0.03mm）、TC-5688 散热硅脂、电池（家友提供）、电池易拉胶、防水密封胶。

全程耗时：60 分钟

改装现场：

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下面由"帅到被人追"的我开始改装：

1. 手机关机并取出卡托，拧下手机底部两颗固定螺丝。

2. 屏幕加热五分钟左右（可以用风筒代替，要注意一点，风筒要摇动，不要对着一个地方吹），用屏幕分离工具将手机屏幕跟手机后壳进行分离。

3. 分离的时候千万不要大力出奇迹，看到有缝隙之后，用翘片工具延着缝隙划过。

4. 把屏幕跟后壳掰开，按照下面得图的方向来掰开，因为屏幕排线都集中在右侧，如果从下往上掰开，会把排线扯断，可以看到这台手机是被其他商家拆机过的，电池都换了，螺丝也不见了一颗。

5. 拧开屏幕排线的固定 BTB 金属挡板七颗固定螺丝，取下金属挡板。

6. 挑开电池 BTB 及屏幕排线 BTB。

7. 接下来把屏幕四周残余的防水胶跟后壳的防水胶清理干净，这种防水胶一般都是一次性的，手机拆解过了，这个防水胶就没用了，后面装屏幕的时候会上新的防水胶。

8. 接下来把电池的三条易拉胶拉出来，才能把电池取出，接下来由我表演手撕易拉胶（要更换电池的家友们，做到了第 8 步，可以直接到第 20 步，要改装散热或者拆解可以继续往下看）。

9. 打开另外一台手机闪光灯细看，主板跟后壳的缝隙还是蛮大的。

10. 接下来把各种天线及摄像头取出，取出的时候要记住位置及顺序，方面后面安装，再把固定主板的各 BTB 挑开。

11. 接下来把主板的固定螺丝取出，上一个螺丝图，整体来说螺丝要少很多（相对之前拆解 4s 来说）。

12. 接下来就可以把主板取下。

13. 主板中间白白的那颗就是存储芯片了，一般手机扩容的话都是换这颗芯片，主板上面白白的那颗应该就是 Wi-Fi 芯片，发热也挺厉害的，特别是大文件上传下载的时候，中间黑色突出这一块就是存储了，因为已经扩容过的，所以会有微微凸起。

14. 手机背部没有石墨烯贴着，我们来裁剪石墨烯贴上去（中框的材质是铝，散热性能较好，但是导热性能还是不及石墨烯，因此这里加石墨烯把主板的热量导到各角落，间接形成一块均热板）。

15. 接下来上 TC-5688 散热硅脂，抹均匀一些，贴上主板，注意硅脂不要太多，也不能太少，存储芯片那里可以图多一些，因为那里空隙很大，热量堆积着散不出去，主板上方的基带芯片也可以涂上。

16. 把主板放到手机后壳上，让硅脂与石墨烯贴合，接下来把主板固定螺丝拧上。

17. 可以看到这个地方有一些硅脂溢出来，其实像我下面这张图这样溢出来一点点硅脂说明硅脂已经把主板跟后壳的空隙填满了才会溢出来，这边拿棉签轻轻擦掉即可。

18. 接下来把天线跟摄像头的各种固定螺丝拧好（温馨提示下，如果螺母是固定在主板上，一定不要太用力拧，不然如果主板螺母拧坏了，这主板得去手机店修了）。

19. 检查下摄像头有没有进灰，有进灰的话就清理掉。

20. 接下来准备家友邮寄过来的新的电池，放到主板上。

21. 把屏幕的排线暂时装上去，屏幕装好后，把电池的 BTB 压上，然后开机进行测试，看是否能正常开机以及开机后测试下能否正常解锁、拍照、触摸、外放等。

22. 一切正常后，手机关机，把电池 BTB 挑开，把屏幕与后壳之间连接的排线 BTB 挑开，电池贴上易拉胶，把电池安装上去。

23. 接下来裁剪铜箔，作为散热的载体，铜箔剪裁的大小跟电池大小差不多，然后把铜箔的边修成圆角好看一些，然后再用石墨烯贴到主板正上方跟铜箔上，主板正上方下面就隐藏着发热巨头 A10 处理器。

24. 把准备好的防水胶圈贴上，用风筒加热一分钟左右，再撕开上面蓝色的这一层膜。

25. 接下来把屏幕的排线 BTB 盖好，把电池 BTB 压上，把盖板装上。

26. 再把屏幕盖好，看能否正常开机，开机后测试摄像头、喇叭、听筒、触摸等功能。

27. 以上功能都没问题后，接下来上固定夹子，最好要找一些比较有力的夹子过来。

28. 夹好之后，用风筒吹 5 分钟左右，这样可以让防水胶圈充分贴合（在用风筒吹的时候，卡托、底部螺丝跟卡托先不要上，让手机里面的空气可以出来。不然你用风筒吹着的话，里面的热气闷着对手机不好，防水性也会也大打折扣），吹完后等待手机自然冷却，就可以上底部螺丝了（一般需要十几分钟就自然冷却下来了）。

29. 最后安兔兔三连跑。

教程发出来供大家参考，方便大家因为手机电池老化可以通过改教程学到如何自己更换电池，不喜勿喷，如果以后有改装或更换电池的需求，可以拿本帖作为拆解参考。

效果一：手机冷却后，第一次开机，手机背面会有明显的暖手，说明改装散热起到作用了，热量不会堆积在主板，而是散发出去。

效果二：安兔兔连续跑分，手机整体会比较烫，但是 CPU 不会降频，连续跑分都在27W分以上。





备注一：同样强度使用下，主板产生的热的总量是不变的。就是说不是手机不发热。而是热的比较均匀，更好的利用后盖以及铜箔进行散热。在低强度使用下，就不会感觉摄像头下方明显发热，而且你玩游戏的话可能觉得手机发热的更快了，这不是问题，这是热量散发出来更快了。

备注二：在手机正面用铜箔+石墨烯比直接在正面贴一整块石墨烯有什么好处？如果以后再换电池的情况下会更方便，手机屏幕分离后，直接把铜箔打开，就可以更换电池了，如果贴一整块石墨烯，以后更换电池就要把这层石墨烯撕下来了，要想完好无损的撕下来几乎是不可能，因为石墨烯实在太薄了，很脆弱。





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