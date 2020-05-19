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传输文件是许多数字公民的刚需，但倘若选择了不合适的工具，或许这个过程会浪费你不少时间。



如果你拥有一整套苹果全家桶，那么传输文件对你来说应该是件简单的事情：利用"隔空投送"和"接力"功能，你的文件可以轻松地在所有的苹果设备间转移。但如果你正在使用 Windows 电脑或安卓手机，抑或是你想将文件发送给其他人，那么你可能得借助第三方工具。

许多中国用户会利用熟悉的微信或百度云传输文件。但正如你所知，微信会限制文件的大小，百度云则会限制非超级会员用户的下载速度。除了它们，还有没有更优雅的方式呢？答案是肯定的！

1. 奶牛快传&文叔叔

奶牛快传和文叔叔是两家国内的文件传输服务商。对于免费用户，它们均声称不会进行下载或上传的限速，但会在其他方面（比如文件的大小、可下载次数、有效期等）进行限制。在日常使用中，你甚至不需要下载它们的应用程序或注册账号，就可以满足大部分的文件传输需求。

以奶牛快传为例，通过网页上传好你的文件后，你会得到一个"取件码"和一条下载链接，这是获取文件的两把钥匙。只要有了其中的一把钥匙，你或你的朋友就可以在其他的设备上下载你上传的文件了。设想你现在要出去打印文档：你只需将你的文档上传到奶牛快传并记下六个字符的取件码，等到了打印店后，你打开奶牛快传的网页并输入取件码，便可轻松下载文档。你无需使用微信或 U 盘，进而避免了其他文件或信息泄露的风险。

但这两个平台都是在中国大陆运营的，根据其服务协议，某些类型的文件是不被允许上传的。如果你想更自由地分享文件，可能得尝试其他的方法。

2. Firefox Send

Firefox Send 是由 Mozilla 出品的开源文件共享服务。它声称使用端到端加密技术来分享文件，因此即使是 Mozilla 也无法查看你分享的文件内容或文件名。如果你特别注重你的隐私，那么 Firefox Send 可能比奶牛快传或文叔叔更适合你。更赞的是，它的网站是一个渐进式网页应用（PWA），你可以简单地将它理解为一个可以在浏览器上运行的小程序，这为用户带来了更好的使用体验。

但 Firefox Send 的传输速度较慢，而且在未登录的情况下，你上传的文件在一次下载或至多一天后就会失效。用火狐账号登录后，你可以分享最大 2.5GB 的文件，且你的文件最多可以被下载 100 次或最长保留 7 天。

3. Resilio Sync

如果你的各个设备处于同个局域网内，并且你的文件比较敏感，那么使用 Resilio Sync 来进行文件同步或许是更好的选择。这是一款由 BitTorrent 公司开发的文件同步工具，采用 P2P 传输协议，几乎支持所有平台。在局域网内利用它进行文件同步，你的文件都只会在你的设备间传输，不会被发往第三方服务器。

Resilio Sync 的使用非常简单。假设你需要将文件从电脑同步到手机：第一步，你需要在电脑端和手机端分别安装相应的软件并创建一个本地身份。接着，在电脑或手机的客户端里新建一个标准文件夹，通过链接、密钥或二维码将该文件夹与你的另一台设备共享（权限设置为"读写"）。最后，将你需要同步的文件拷贝到刚刚新建的文件夹里，不要关闭电脑的客户端，在手机客户端内点击该文件便会立即开始下载。Resilio Sync 也支持用手机流量进行同步，但速度一般不会很快。

Resilio Sync 不仅是一个同步工具，也是一个优秀的分布式网盘。你可以利用它获取你想要的资源或者发布自己的文件，具体方法可自行了解。但请记住，不要轻易分享文件夹的读写密钥——谁拥有了读写密钥，谁就拥有了对应文件夹的控制权。

如果你仍苦恼于文件传输，不妨逐一试试以上的几款工具，或许你会有意外的收获。