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圈子里已经有不少开箱帖了，个人感觉 2020 款的 Pride Edition 是苹果近几年设计最成功的彩虹表带。对 LGBT 无感的用户也可放心购买，作为普通装饰物实属上乘。

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一、包装盒一览

▼正面与普通表带一致，为产品的实物图片

▼背面就有些区别了

▼用彩虹色写了一段话（只有英文，没有中文，怕是防止 Weibo 某些人高潮）

苹果 对经济支援 LGBTQ 组织 并改善 LGBTQ 人群的生活 感到自豪。

▼内部包装，有个更换彩虹表盘的小教程。提供了两种长度的表带。剩一根谁要？🌹🐔

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二、表带本体一览

为什么说 2020 款的彩虹表带设计出众呢？放大看看细节。

▼请大家注意两点：首先，六条色带并不是六条平行线，而是有形状变化的手绘图案；其次，色带延伸至卡扣，一体感很强。

▼2017 年的彩虹表带，材质为无弹性的纺织尼龙，花纹为普通的色彩渐变，卡扣为红色。红色的卡扣配白色 / 黑色机身都不协调，浓墨重彩，看久了有点累。

▼2018 年的彩虹表带，材质依然为无弹性的纺织尼龙，但花纹上下了功夫，白底 + 线条的设计秉持了苹果简洁的设计风格，卡扣为白色。单看表带，除了白布容易弄脏，没什么槽点；但白色卡扣插在黑色机身上违和感太强，深空灰用户直接跳过。

▼2019 年的彩虹表带，材质为弹力魔术扣，个人觉得比无弹力的尼龙舒服很多。色彩并非渐变，而是紧密排列的六条色带。类似 2017 年的设计，我不喜欢的浓艳风。且卡扣为红色。

▼卡扣和机身的协调性真的太重要了！纵观 17 年到 19 年的彩虹表带，卡扣不是红色就是白色，插在机身上像是淘宝 8.8 的玩具表带。。。

▼今年，苹果总算找到了色彩和简洁的平衡点，通过不规则 + 一体化的花纹设计，让彩虹表带自然了不少；卡扣与表带颜色一致，嵌入机身后不再违和。

▼提示：下面两张是动图哦！试验性在帖子中插入 GIF，看看效果如何。加载会慢一些。

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三、有关 LGBTQ 的小知识以及彩虹旗 🏳️‍🌈 的历史

L — 指女同性恋

G — 指男同性恋

B— 指双性恋（男、女皆可）

T— 指跨性别者（生理性别和自己想要的性别不同）

Q— 后来加入的类别，泛指对性别抱有疑问的群体

*某些地区还包括另外两个字母：



I— 指双性人，如同时拥有睾丸和卵巢的人（因自然的基因突变）

A— 指无性人，既不想做男人也不想做女人，或对任何人都产生不了性动力

LGBTQ 运动希望突破因为性别差异而产生的文化偏见，并希望性少数群体不要自卑。

我们之所以要用这么多字母来指代各种不同的人群，核心只有一点：

人类是多样的，性别也好，肤色也好，国籍也好，任何人都有追求幸福的权利。

对待 LGBTQ 群体，每个人都有不同的看法，我的态度是：

1. 给予尊重，绝不排挤；

2. 平等对待，不搞特殊化；

3. 与性别无关的事，要与性别脱钩（如接受教育的权利）

4. 但与性别有关的事，要正视差异（男生力气大，所以工地招男生）

现行的彩虹旗 🏳️‍🌈 并不是真正的彩虹 🌈，因为旗帜上只有六种颜色。

据说，彩虹旗的设计灵感来源于同性恋女歌手朱迪·加兰的《Over the Rainbow》。不过，彩虹并非 LGBTQ 的专利，苹果公司的早期 LOGO 也是彩虹。

▼ 所以说，"佩戴彩虹表带" = "LGBTQ 群体"是完全错误的。彩虹作为一个通用图案好看就行，我们普通消费者购买彩虹表带时无需考虑太多。



▼ 祖国的宝岛台湾省，给彩虹旗赋予了具体含义，可以参考

一点总结

最近一加 8 红外相机遭遇的一些事，田园女权这个扭曲的群体又被推上风口浪尖。我认为，网络重拳出击对任何弱势群体都没有好处。打着性少数群体的旗号，在网络上东喷西骂，就能改变社会对 LGBTQ 的刻板印象了吗？"批评好比放出去的鸽子，最终会飞回它出发的地方。" 想要为 LGBTQ 或任何少数群体正名，最朴素的方法才是最有效的方法：社区里招募志愿者？积极参与；公共机构需要义工？积极报名。多行善事，社会才知道你的善；制造冲突，社会只会记住你的恶。



