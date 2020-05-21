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NaturalVision Evolved（NVE）是一款正在开发中的 GTA5 画质增强模组，目前还处于早期开发阶段，目的是尝试使 GTA5 在视觉上更类似于现实中的南加州。为了通过 GTA5 有限的游戏引擎表现出最真实的视觉体验，作者 Razed 使用了数百张照片和数小时的视频片段，对洛杉矶（洛斯桑托斯）和索尔顿海（桑迪海岸）地区进行了研究，并根据研究结果对 GTA5 的环境天气、照明系统、环境颜色、色调贴图、世界纹理、建筑模型等进行了许多更改。

截图赏析：

安装须知：

1. 请确保游戏本体已升级到 1.47（名钻度假村）或更高版本。

2. 建议在安装之前卸载其他画质增强模组，以免发生未知错误。

3. 建议在安装本模组之前备份游戏本体文件。

一、准备工作

1. 请先下载 NaturalVision Evolved 安装文件：百度云链接 提取码：4fxx

2. 解压 NaturalVision Evolved.zip 压缩包，得到以下文件夹及文件。

3. 运行 ovisetup.exe 文件，并根据提示安装，安装界面为英文，安装完成后可在程序界面切换至中文。

4. 运行 OpenIV ，在弹出的窗口中点击 Grand Theft Auto 下的 Windows 按钮。

5. 点击 Browse... 选择到你的 GTA5 游戏根目录，目录正确则会如下图红框中所示显示绿色字样，点击 Continue 继续，在接下来的界面中继续点击 Continue，即可进入 OpenIV 主页面。

6. 首次运行请点击右下角 No thanks 跳过欢迎界面。

按下 F4 键呼出设置菜单，点击 Languages，再点击下方的中国国旗，即可切换程序语言为中文，切换完成后退出设置菜单。



二、开始安装

1. 点击下图所指出的按钮，在随后弹出的界面中点击安装三个插件，在安装 OpenIV.ASI 插件时会提示你创建 "mods" 目录，点击是，成功安装三个插件后退出。

2. 点击下图所指出的按钮，在随后弹出的窗口中选择位于 NaturalVision Evolved 目录下的 NaturalVision Installer安装包.oiv 文件。

选择安装，提示选择安装位置时选择安装到 "mods" 目录，在随后弹出的窗口中继续点击安装。

耐心等待片刻，出现安装成功的提示后，便可关闭 OpenIV。

3. 打开 NaturalVision Evolved 文件夹，将"主要文件（放置在游戏根目录）"文件夹下的两个文件复制到游戏根目录。

4. 打开 ENB 文件夹，本文件夹中有三档 ENB 配置文件，可根据自身配置选择，选择配置越高，画质越好，损失的 Fps 也就相应更多。选择好自己需要的配置后，将所有文件复制至游戏根目录即可。

5. 运行游戏并进入至故事模式，在游戏中同时按下 Shift + Enter 键打开 ENB 菜单，确保下图中标注处的两项处于打开状态，其他选项不做更改。

至此，NaturalVision Evolved 就安装成功啦，尽情体验吧！



NaturalVision Evolved 目录下的"可选 Mod（非必要）"文件夹附带了部分可选 Mod，有兴趣的朋友可以尝试，安装方法参考第二部分 2 小节。