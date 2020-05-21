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一、前言

提到 2016 年的魅族大家能想到什么？一年十几场的套娃发布会还是打磨联发科的经典老梗，今天我拿到的机子可能会改变大家对魅族 2016 年的印象。

二、故事的开始

第一次知道这台机子是在 Pro 7 彻底失败之后，坊间就流传着这台机子的传说，直到 2018 年 8 月，之家的文章魅族砍掉的工程机曝光：亮眼副屏，配Exynos 8890处理器才坐实了她的存在。从我知道这台机子到今天已经快三年了，三年里我算是摸清了她的来龙去脉。她的官方命名是 Pro X，她是魅族 2016 年底的倾力之作，旨在冲击高端市场对标同年发布的小米 Mix 和荣耀 Magic。

▲上图为黄章微博

可就在发布会前一天，黄章在微博上的发言暗示了这台机子的流放之路，至此 Pro X 再也没有机会登上魅族的发布会。

三、抛开故事，看配置

三星 Exyons 8890（满血）+微曲面 2K Super AMOLED+IMX 362(无 OIS）+圆形副屏的配置放在2016年确实很能打，据坊间流传物料成本已经超过了三千元。微曲面的设计在当时可以算是非常超前了，圆形副屏的加入并没有像 Pro 7那样的生硬，用过 Pro 7 的朋友应该还记得副屏的玻璃盖板与背部金属连接处带来的顿挫感，而 Pro X 上的一体玻璃的设计是彻底解决了这个问题，美观且手感优秀。整机的触感我用八个字来形容：“小巧玲珑，手感顺滑”从今天的眼光去看这台机子觉得可能有些过时了，但在 2016 年，这台机子的总体设计绝不会落后当时的任何一台主流旗舰。

▲满血三星 Exynos 8890

▲2K Super AMOLED

▲主摄 IMX 362（无 OIS）

▲背部圆形副屏

▲超越时代的微曲面

▲和同期 Pro 6 Plus 的对比

（感谢网友起名废提供的套图）

▲左置单射+双色温闪光灯

▲前后八曲面

▲丰富的副屏来电动画

▲融入背板的副屏时钟

▲多彩副屏表盘

▲拍照时充当后置取景器的圆形副屏

▲有密封圈的SIM卡槽（猜想可能支持 IP68）

Pro X 不论是设计还是配置都是大幅领先 Pro 7 的，很遗憾他没有机会正式的和各位见面。可能也是他高昂的成本让魅族放弃了他，但我从这部机子上不难看出魅族在 2016 年几乎疯狂的尝试，这部机子的一切配置都几乎摸到了2016 年的天花板。手感和颜值超过了同时期的大部分手机，就算放到今天微曲面的设计以及毫不过时。

Pro X 的总体设计是要好过 17 年发布的 Pro 7 的，从正面微曲面到背面一体玻璃的设计都优于量产的 Pro 7，也侧面印证了 Pro X 的成本高昂。从我拿到机子我就在想一个问题，如果我带着这台机子穿越回去找黄章，和他说说今天的魅族，他会不会改变当初砍掉这台机子的想法，而消费者是否又会在 16 年年末为这台机子买单呢？