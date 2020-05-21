促使我一普罗大众来思考这无解问题的缘由，是美国商务部工业和安全局（BIS）的最新禁令：

"所有使用美国技术的公司或机构（尤其是半导体行业），需向 BIS 报备并允许后，才能开展与华为公司的任何业务。"





严苛的禁令摆明了美国的态度：华为在 5G 领域的领先地位是不被容许的，中国掌握世界话语权是不被容许的。

我不是经济专家，美国禁令会对普通人的生活产生多大影响，我不知道；但中国被美国针对，我本能地感到不爽；结合疫情期间 B B China 和 Chinese Negative News 数不清的假新闻，这份不爽变成了愤怒。

但此时，我内心有三种情绪交织在一起：

1. 我支持我的国家，因此想反击美国；

2. 我讨厌华为手机，但它是中美冲突的核心；

3. 我喜欢苹果产品，但苹果是美国公司；

诚然，一个人用任何牌子的手机，都和爱国扯不上关系。苹果手机在中国组装销售，创造了大量税收和就业；华为手机会受美国禁令影响，说明产品里不可避免用了美国的技术。 **但，我心中的矛盾是真实存在的，这份矛盾在近两天的评论区里也特别明显：

▼ 支持华为，所以买华为手机









▼ 趁乱带节奏

买手机而已，为什么数码圈戾气这么重？

静下心来想，手机和纸、笔是一样的，无论智能手机功能有多强大，它终究是冷冰冰的工具。学生党应该有体会：优质的文具一般是日本产的（百乐、三菱、国誉），但谁会把文具和"汉奸"绑定到一起？几乎没有，即使是在钓鱼岛争端时期，日本文具也没被针对过。

理一理围绕华为的争吵逻辑：



• 美国政府制裁华为，中国消费者支持华为，Yes；

• 华为手机黑历史多，部分消费者讨厌华为，Yes；

• 有消费者愿意掏钱买华为产品，帮助华为挺过难关，Yes；

但是：

• 没买华为产品就是不支持华为，是"卖国贼"，No；

• 买了华为产品是中了"爱国营销"，是"智商税"，No；

想到这里，我觉的事情逐渐明朗：我内心的以及评论区的矛盾，来源于一种诡异的捆绑关系。我买了某品牌的手机，我就会被贴上特定的标签，例如：

• 小米手机用户 = 米猴 ="没钱" "屌丝"

• 华为手机用户 = 嗨军 ="人傻钱多" "老土"

• 苹果手机用户 = 果蛆 ="汉奸" "烂大街"

有趣的是，评论区的各个机型对喷时，大家关注的往往是"你说我是屌丝？那你又是什么东西？"，这等于默认了因为机型而给你贴上的标签。但问题的根源应该是："我就用 XX 手机，我为什么要迎合你的口味？"

我买手机，遵从的是我的意愿，而不是他人的看法。每个人都可以坚持自己的态度，但大家买手机而已，既没犯法也没背德，你有什么权利干涉他人的选择？



我认为，给手机品牌贴标签，进而给手机用户贴标签，这就是数码圈变得乌烟瘴气的根本原因。这里就不得不提下机圈大战的三大策源地：





▼卢伟冰，2020 代表作《"嗡嗡嗡"号航空母舰》





▼HW 前 HR，2020 代表作《光学防抖打快板》





▼万能的大熊，2020 代表作《With Easy Access to Google Apps》





一场数码圈骂战的发展历程一般是这样的：



1. XX 新机即将发布；

2. 厂商员工或旗下 KOL 开始对标友商机器；

3. 揪着友商某个缺陷穷追猛打；

4. 开始贴标签，如 "偷工减料" "卖国"；

5. 厂商用户被地图炮波及，有人还嘴；

6. 双方用户开始对喷，话题从手机本身变为纯粹的人身攻击；

7. 评论区、帖子或者弹幕变得乌烟瘴气；

我相信很多人和我有同感：数码圈的戾气之所以愈演愈烈，其源头在厂商自己。它们似乎从娱乐圈获得了灵感，通过炒作话题的方式维持新产品的热度，而数码圈成了营销的牺牲品。

只要用户愿意吃瓜，这种手段其实无可厚非；不过，随着中国科技公司走向国际，以至于要正面对抗美国巨头如苹果、微软，我认为这种扭曲的营销方式应该改一改了。

苹果是全球营销费用最高的公司，但它不参与任何社交平台的口水战，油管的官方频道甚至直接把评论区关了。那钱花在了哪里？

• 找当红艺人，摄制了一系列 "Shot on iPhone" 的 MV；

• 买下了大量广告位（包括公交车站），循环播放高成本广告；

• 在环保、隐私领域砸钱，占据了道德制高点；

• 在世界各地的风景名胜边上修建零售店；





从最终利润看，苹果的营销策略无疑是成功的，一家美国公司在中国主场，凭借 iPhone 11、iPhone SE2 这些廉价机型收割了一波又一波销量冠军。我并不想吹苹果有多强，只是，面对苹果这个真实存在的竞争对手，如果华为、小米、OPPO、VIVO 的策略还是依靠粉丝互喷来增加产品影响力，效果能有多好呢？

说实说，一旦走上炒作话题的营销路线，厂商自己也骑虎难下。先停手的一方会被当作 "默认" "心虚"，进而产生负面影响。也许改变应该从我们这些用户开始？假如我们在使用时评论区或圈子能做到：

1.遇到引战或恶意攻击的言论，冷处理 + 举报，一笑而过不还嘴；

2.发言时不给他人贴标签，尊重每个人对机型的选择；

3.就事论事，产品问题不上升到用户，个别问题不上升到全体；

数码圈的环境是不是会有所改善？大家在使用之家时是不是会心情更好？





一点微不足道的希望：如果大家都能参与维护良好的数码圈讨论环境，中国的科技企业会更上一层楼！

以上。欢迎大家批评指正 👏