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以下是在我上手半个月华为 MatePad Pro 平板之后的一些体验和感受，和大家分享下，希望能给一些近期打算买平板的家友一点参考，超长文警告！全文约 4300 字，预计阅读时间 8 分钟。

前言



一直以来，在之家华为就是一个有争议的品牌，随着华为发展的不断强大，争议也一直不断，在我看来这种争议从一开始的 EMUI 设计风格老年化，年轻人难以接受，到后来的 P10 系列抽奖，再到一直吐槽的华为屏幕，爱国营销等等，都让普通消费者难以接受，说实话，我从一个可能你们都没听过的华为 C5730 开始用华为，后面的 P 系列和 Mate 系列大部分也都有，看到这肯定有人会说我是海军，说这说那的，而我想说的是，我对电子产品的态度是从来都没有最好的，只有最适合自己的才是最好的，喜欢苹果就努力搞一套苹果全家桶，喜欢华为就努力搞一套华为全家桶，喜欢小米就搞一套米家的产品，喜欢微软........额，算了吧😌WP 已死，讲真以前还真的没有意识到生态的重要性，觉得手机 电脑 平板 耳机这些就算不是一个品牌也没关系，后来慢慢凑齐了华为这一套全家桶才发现体验比以前好很多，尤其是华为多屏协同功能对我个人来说很方便，因为我很讨厌通过 QQ、微信、邮件等将文件弄到电脑上，觉得太麻烦，而直接在手机上编辑比电脑也差远了，有了多屏协同，我在电脑上就做电脑做的事，手机上就做手机能做的事，真正提高了效率，减轻了单一设备的压力。配合上这一套全家桶，不得不说，真香😏

感觉写着写着跑题了😂下面进入正题

HUAWEI MatePad Pro 6+128 全网通版 上手半个月体验

首先说下，我对这个平板的定位和需求就是看网课，看奈飞，PDF 阅读，网购这几个，轻办公并不在我的需求，因为我觉得电脑制作 PPT ，完成 Word 撰写和 Excel 表格会更得心应手。

一、外观



第一次开机

二、屏幕体验



平板上手后第一观感就是比我之前用的 iPad Pro 10.5 要震撼，正面 10.8 的屏幕要比 iPad 略大一点，但四周边框对比 10.5 的那个瞬间就有优势了，看视频看文档都相当爽，除了前置摄像头是挖孔的，刷新率比不上 10.5 的 120Hz 之外，在屏幕色彩方面完全不输之前的 iPad 10.5，16:10 的屏幕比例对于看视频来说，体验确实比 iPad 的 4:3 屏幕要好很多，再加上 P3 广色域和 HDR 加成，更香了！可能也是我对屏幕不是那么敏感，到手之前看过网上有些人说这个屏幕不行，但我觉得确实还可以，如果不和三星旗舰平板放一起对比，我觉得这块屏幕对大部分人来说都可以满足的。

三、音效体验



在音效上，这个采用的哈曼卡顿调音，和真香平板 M6 相比，音效可能差不多，不过我在家一般都戴耳机，所以音效真正哪里好哪里不好也没留意，还得和 iPad 对比才听得出，至少都是四扬声器，有得一拼。不过在设计上，和 iPad 一样是左右四扬声器设计，这点和 M6 的上下四扬声器相比我觉得是个退步，因为横屏看剧时的时候手有可能会挡住扬声器，体验可能不如直接放在桌子上来得好。

四、硬件配置



这块平板用的麒麟 990 处理器不用多说了，大家都很了解，和苹果高通旗舰处理器都有一定的差距，这个是 4G 版本的 990，和 5G 满血版的在主频上稍微差一点，不过体验绝对流畅，过两天会发布 5G 版本，但个人觉得没必要，手机很多人都还没用上5G，平板就更不需要了。我并没有用这个玩游戏，所以就日常使用来说完全没问题，更新了 EMUI10.1 的最新系统，流畅度很好，还增加了分布式图库，可以在平板上看到同一个账号的手机上的图库图片。本来我还担心 6G 运存不够，因为手机是 6G 运存 Mate20 Pro，挂个 QQ 和微信，再打开淘宝狗东这些的，很大程度会被杀掉后台，而平板完全没这个问题，挂两三个大型的 App，能挂着好久都不杀后台，很奇怪，之前看酷友说平板和手机管理机制不一样，不需要那么多服务运行，但我这是 LTE 版的，大号手机😂 也能保持住，这个确实难得。

iPad Pro 就从来没有这种担心，挂着后台基本上都不会杀掉，除非开太多，这点安卓确实比不上。

五、电池和续航



华为的续航不用多说，一直在第一梯队的水平，早上手机满电出门，基本不用担心下班前没电，这个平板就更不用说，7250mAh 的电池，官方宣传亮屏 10 小时绝对没问题，要是省着点用，亮屏 12 小时都可以的，真的很顶。用官方附赠的 20W 插头充电，2 小时可以基本充满，平板最大是支持 40W 的，现在手边没有 40W 的插头，一直也回不去学校，所以没法测试，看网上说 40W 插头1小时多一点充满，快了近一倍吧，但个人觉得这个不需要充那么快的，2 小时也是可以接受的，毕竟这是 7250 的大容量电池。

借别的老哥的图，看样子是打了 8 小时吃鸡，希望人没事😜

还有一个特色功能，MatePad Pro 支持 15W 无线充电和 7.5W 反向无线充电，无线充电我觉得没太大必要，毕竟有线充的还可以，无线充不知道要多久才能充满，估计得差不多 4 小时吧，毕竟这个功率再加上转化率较低，凑合玩玩吧，而反向无线充我觉得还是有点作用，虽然功率更低了，但出门在外，又没带充电宝的情况下，能给马上没电关机的手机和耳机奶一口还是不错的，在实用性上比无线充强点。

六、多屏协同/平行视界/智慧分屏



说实话，个人不太喜欢华为的产品动不动就和智慧这个词挂钩，我总感觉很别扭，不过这也只是个名字而已，人家就这么叫也没办法，主要还是看功能，这三个特色功能其实都各有特点，但总得来说，可以看出华为想用平板带给用户不一样的体验，不再是那句“买前生产力，买后爱奇艺”。

多屏协同算是革命性突破，在去年第一时间就在笔记本上破解使用了，用了半年了，确实省了不少时间，用过的老哥都懂，尤其是分享文件，打开文件这些操作，比直接在手机上要好不少，不得不说这个真是有点技术的东西，延迟也不高，大概 0.05 秒左右，已经很低了，所以体验相当好。在平板上也能用，体验也挺独特，像是在玩一个虚拟的小手机一样，一边看视频或者上网，一边和小姐姐（基佬）聊天还是挺方便的😏

平行视界也是这次华为初创的一个功能，更好的利用了平板的大屏幕，同时也不需要开发者对 App 进行单独优化，可谓一举两得，实现了我当初想利用平板购物的想法，iPad 上的 HD 应用真的越来越少了，很多 App 都是直接照搬手机的，完全不对平板做适配，这也使得从我买了 iPad 从来没有用它购物过一次，因为实在太难用了。之家也是支持平行视界的👍 应用商店里面支持平行视界的应用已经超过三千款，后续会越来越多的。



智慧分屏这个功能其实和 iPad 上的分屏是差不多的，可能就是多了个可以独立出来的小窗口，回复消息或者随便查个资料都还比较方便，或者也可以用它的传统分屏功能，一边看小姐姐直播，一边看另一个小姐姐直播😏



如果再加上多屏协同，能满足你同时看三个小姐姐直播😆😆😆



七、PDF 体验



用这个看 PDF 和 iPad 上体验差不多，不过因为这个平板我还没买笔和键盘套，而 iPad 我有 Apple Pencil，所以 iPad 体验肯定稍好点，后期有需求就再配个 M-Pencil，到时候和 Apple Pencil 对比下。

值得表扬的是这个自带的WPS还挺好的，没有乱七八糟的广告，看 PDF 支持手写笔，也有防误触，直接省去了我再找别的 PDF 阅读器。

八、电脑模式



电脑模式其实给我感觉实用性一般，电脑模式的实质只是模仿了 Windows 中：软件的“窗口化”显示+自定义桌面快捷方式+二级应用抽屉，体验也就那样吧，并没有单独对其做适配，平行视界在电脑模式下也没法使用，不能使用人脸识别，加了应用锁的应用不能在电脑模式下使用，需要回到平板模式关闭应用锁。

但是在连接键盘和鼠标后，一些切换多任务，调出通知栏等快捷键还是不错的，码字效率比平板模式提升了不少。

所以电脑模式体验一般，还有很大的进步空间，希望后续更新能让这个模式更好用。

九、吐槽缺点



偶尔有些小 bug，在横屏和竖屏切换之间出现，需要点击自动旋转来恢复。



软件层面还是有不足的地方，平行视界也有部分情况会有 bug。

边框可能有点过窄了，在个别情况可能会误触。

安卓平板的硬伤，没有 iPad 的 Goodnote, Notability 等常见好用的笔记软件，不过有个 Nebo 替代。

没有极为先进的 3.5mm 耳机孔，仅支持华为自家的 nm 存储卡，128G 要是不够用，建议买个 type-c 的优盘或者移动硬盘都比那个存储卡划算。

手写笔是有争议的，我看了有笔用户说的，总结下来就是和一代 Apple Pencil 勉强打个平手吧，有优点也有缺点，这个看自己需求了，最新的系统是修复了笔漏墨的情况，具体可以去当地华为体验店试试看。

十、总结和购买建议



在我看来，还是适合自己的才是最好的，说它是大号手机也好，说它是泡面盖也罢，对我来说，不需要用平板做笔记，只是那么几个需求，再配合华为手机，耳机，手表等就能给我很好的体验，因为 iOS 有点用不惯，又没有 iPhone，所以这款平板对我来说是最好的，个人整体比较满意。

几年前还是 iPad 独步天下的时候，我一直想着有个平板，能分担部分手机的工作，相比电脑，平板也足够轻便，所以在17年 iPad Pro 10.5发布后不久就用5K大洋让同学从澳门带回来了港币 256G WiFi 版，当时着实心疼了很久，一个是担心 64G 不够用就直接上了 256G，还有就是害怕自己没有好好利用，白花了冤枉钱，不过事实证明，虽然那个平板有些许缺点（续航升级后就有些崩了，白斑我倒没出现，不过也是普遍问题）iPad还是很好的帮助了我，为我带来了手机没有的体验，不过 64G 就够了，谁又知道后来的 iPadOS 支持外接硬盘了呢😔 而现在华为带来了安卓平板的希望，对普通消费者来说，是最好不过的了，这样也许能促进 iPad 发展，最终获利的必然是消费者。

如果你打算记笔记和绘画等主要用到手写笔的应用，或者你用的 iPhone 手机，预算足够的话，那就 iPad Pro 2020 款，预算不够那就考虑2018或者 2017 款的 iPad Pro ，毕竟人家优化在那里，软件也够专业，预算不那么充足可以考虑 iPad Air 3 不过基础款就将近 4K 的价格也是有点小贵的。

如果追求影音和日常使用，预算三千往上的话，就买这个 Matepad Pro，体验不比果子差，用麒麟 970 处理器以上的手机，那体验肯定更好，多屏协同只支持 970 以上的机子。预算不够 3K，那就只能 M6 了，作为去年的产品和 iPad mini 5一起争当真香平板，各有优势。

如果是买这款的话，个人建议 6+128 的丐版已经足够，再加 2G 运存可能对玩游戏更好一些，但你确定真要用这么大的平板玩游戏嘛，主要玩游戏个人建议还是 iPad mini 5，A12 再用几年应该不成问题，笔和键盘看个人需求吧，两个加起来有一千了，其实也不便宜，但如果有的话，体验会更好点，轻办公没问题，别人分享一个文档或表格，随时就能更改，非常方便。

最后展示下桌面和 App😉 第一次写这种体验贴，全程是用这个平板写的，还是这么长的，坚持看完您受累了！有争议的地方可以相互探讨，但反对那种一上来就喷的，还有疑问可以留言问，尽量都解答。