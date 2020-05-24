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一、开箱 二、初步使用感受 三、结束（Q&A）

妻子作为周年纪念日礼物送给我的Surface Book 3 昨天傍晚到货了！







配置：15 英寸，256 GB SSD，16 GB 内存的版本。内置的GTX 1660 Ti Max-Q显卡，在 639 个显卡中，排名 62 ，个人觉得算得上是还不错的中端显卡了，排名链接。











比微软给我的预计时间 29 号提前了 7 天！估计是故意把预期降低，然后可以给用户惊喜。



本文除了开箱以外，也会简单分享个人的初步使用感受，由于手里还有MacBook Pro 15 英寸 2018 款，因此文中有些地方会对比分享。

一、开箱

产品包装盒，继承了之前的设计，白底盒子加产品图，突出了可以拆卸的特性。





打开盒子就可以看见Surface Book 3 本体了！用一层磨砂质感的塑料包裹着等待拆包。（顺便吐槽，这个塑料保护层上有一些小斑痕，不知道是摩擦导致的还是有点脏东西。。。）





拆掉塑料膜之后的样子！这个银色和Surface Pro系列的基本一致，比MacBook的浅灰色还要浅一些。

取出设备后，就是一个包含说明书的名片大小的盒子以及充电器。





充电器还是经典的设计，有一个额外的USB接口给其他设备充电。





充电功率提升到了 127 W，以解决 2 代在部分高负荷工作下耗电比充电还快的问题。（吐槽一下，2 代在发售前难道没有做过一些相对极端和高负荷的测试嘛。。。）不过吐槽归吐槽，好在 3 代应该是解决了这个尴尬的问题。





不过高功率的充电器的重量真的是超出预期的，大约 454 克（考虑到误差的话，大概 450-460 克之间）





作为对比，MacBook Pro 15英寸的充电器重量约为 354 克，比Surface Book 3 的轻 100 克（考虑到误差，大概 350-360 克）



在这里稍微吐槽一下MacBook的充电器设计，插头整个是一个大块头，用起来经常会碰到问题。



其一，很占空间，有的插座的朝向会导致插上这个充电器之后就遮住了相邻的两三个插孔；

其次，用墙上的插座，有掉落的风险。因为太沉了，插到墙上不够紧的话可能就会掉落，或者太松的话就完全没办法用，两年来给我带来太多"惊喜"。



相比起来，Surface系列的充电器设计我个人觉得还是更实用的。





更轻量级点的Surface Pro 4 的充电器重量约为 209 克（考虑到误差，约 205-215 克）





开机设置。





键盘正脸。这个正脸是我个人最喜欢的一个笔记本的键盘面设计，原因有两点。

第一，非常简洁舒服，键盘键区得益于铰链设计，所有键帽是直接高出面板的，面板没有凹陷。

第二，铰链附近的侧框的弧面。我的天！太喜欢了！没有任何一款其他笔记本的键盘面的侧边是弧面滑下去再收边的（吧？），这也是得益于铰链设计。



铰链的问题我后面会再稍微分享一下个人认为的优缺点。





对的，就是这个弧面！好喜欢！

全面的接口也真的是相当方便，USB Type A 和C以及SD卡槽，一应俱全。可惜没有雷电 3 ，不过我个人确实是对雷电 3 没什么需求， 2 年MacBook Pro也一次没用过雷电 3 。当然对于有需求的伙伴应该还是挺致命的。





这个图和上图都可以看出金属漆面的质感，比MacBook的要更磨砂（cu cao）一些，观感上和触感上我个人更喜欢MacBook的漆面。不过不很仔细看的话，尤其不迎着光看的话，区别较小。（顺便，我妻子更喜欢Surface Book 3 这种磨砂质感强一点的。）





这个是MacBook的漆面微距图。触感相对更顺滑细腻一些。很不错！





分离屏幕，然后反插，变成画板模式。这个模式下的实际观感会觉得屏幕很大，很过瘾，可能是因为视距变近了。

另外，屏幕拆下后的重量，很可能会轻于一般人的预期。



我已经看了不少Book系列的评测，基本都有说拆下来比预计轻，但是当我真正拿下来的时候，还是觉得，好轻。

当然这个轻是相对轻，不过绝对值来说的话，当个平板刷刷之家，看看视频，个人觉得还是可以的。

而且会感叹于屏幕之大，说实话这么大的平板因该是没谁了吧，体验至少是很独特的了。





屏幕的边框很可惜没有进一步收窄，我觉得一个是因为要手持当平板用（借口！），但更主要的我觉得还是成本原因，懒得在这一代开新模。

毕竟Book系列甚至说整个Surface系列都不是销量好到炸裂那种，产品总还是要赚钱的，所以还是可以理解的。

不过和Surface Pro 4 对比的话，可以看出来虽然上下边框一样宽，但是左右边框还是要窄一些的。

而且由于尺寸原因，观感上感觉还可以，不会觉得黑边很大。





四张铰链细节图。

个人认为这个铰链的设计是为了解决可拆分设计这一个特性的产物。毕竟屏幕端集成了大部分的配置，重量会比较沉，所以需要这个展开后可以延申底座长度以加强稳固性的铰链设计。





而这个设计也带来了一个问题，就是无法完全合上整个笔记本，铰链导致合盖后依然会有很明显很大的一个缝隙。然后我觉得PP和他的团队的神来之笔来了！





整理一下思路：

1. Book要做成可拆分的设计；

2. 所以一定需要铰链来满足；

3. 所以一定无法完全合盖。



然后是重点，以上都是无可回避的东西了，基于此，还有没有什么是可以配合以上几点来做的设计，做出的妥协是合盖有缝，但是还是要争取回来一些优点和优势。

那就是，最简洁的键盘面设计和最独特的侧边弧面收边。





另外进风孔也放在了键盘面这个正面，而不是像有些笔记本的那样在底面，个人觉得底面可能会吸入更多灰尘，在正面要相对更好一点。





最简洁的底面设计之一，Surface Laptop会更简单一点，因为没有接缝而是一体成型的底。但Book依旧是非常简单舒服，没有多余的接缝，甚至都没有螺丝钉。





MacBook的底面，也很简洁，但是有一些外露的螺丝钉。以往的部分型号，螺丝是隐藏在胶垫里面的，不知道为什么现在又挪出来了。





键盘，打字手感非常不错，键程感觉比Surface Pro 4 稍微多一点点，回弹力更柔软一些，总体来说很棒。





触控板，视觉效果看着感觉有点小，尤其从MacBook Pro切换过来，明显感觉小非常非常多。不过就实际使用来说，我觉得这个尺寸对我来说其实完全够了，并且再也不用担心误触了，MacBook Pro的触控板太大了，打字时不时都可能误触到，导致光标到处乱飘。









二、初步使用感受



1. 散热情况

昨晚第一次开机设置完成后有很多内置应用的更新，还有很多系统更新和固件更新，所以屏幕端的风扇有轻微转动，中间偏右的位置微微发热。

今早开始，word码字，同时下载之家，时不时浏览网页，同时开着音乐播放，日常轻度使用，风扇完全没转，屏幕端几乎完全没有热量，后续有更多使用体验，如码代码的情况等，会再分享更多这一部分的内容。



2. 睡眠和唤醒

昨晚睡前特意没关机，只是合盖，并且拔掉了电源。

早上起来，开盖，瞬间屏幕亮起，Windows Hello识别到人脸，进入系统，电量显示 100% 剩余，一气呵成，毫无延迟，体验非常出色。

希望日后使用时，睡眠和唤醒都能保持这种级别的顺畅和爽快。虽然对于Mac用户来说早就是日常了，但至少对于Surface来说，我感觉是从Surface Laptop第一代才开始有明显好转和进步的。



3. 键盘

再次感叹键盘面的设计好赞！

键程适中，回弹相对Pro 4 来说更柔软一点，打字手感非常不错！至少从Mac的蝴蝶键盘切换过来，三轮车换到小轿车的感觉，很享受打字的体验。当然Mac现在也全面回归剪刀式键盘了，可喜可贺。



4. 音质音效

比较普通正常，甚至可以说有点弱。

从MacBook切换过来，觉得Surface Book的音质确实比MacBook差了不少，并且其实屏幕端发声也不太算是借口，毕竟iPad的音质也相当不错，所以感觉音质没什么明显提升的主要原因还是成本问题。



5. 前置摄像头

效果在笔记本中，极佳，是极佳。

很多外媒评测也都有提到甚至直接对比前置摄像头画面效果，Surface系列遥遥领先，我不喜欢甩几条街这个词，但我觉得真的是接近这种程度了，好评！







三、结束



基本上就是以上这些，如果有其他方面的想要更多了解的信息也欢迎评论反馈，我会尽量去针对性使用/测试。后续也可能会更新玩游戏的情况，毕竟Epic上白漂了太多了😂。

以上体验都是自己的个人感受，不过也有尽量从客观的角度去讲述，如有不同观点和意见也欢迎讨论~





Q&A更新：

Q：这是哪个配置呀？- 3 楼，女粉丝很多的人。

A：15 英寸，256 GB SSD，16 GB内存的版本。

Q：这本子单机重量多少呀？ - 8 楼，我玩打野谢谢。

A：15 英寸整机 1905 克。比 15 英寸MacBook重 77 克（ 1828 克），比 16 英寸的轻 95 克（ 2000 克）。

Q：多少钱？ - 31 楼，美人如斯

A：我在加拿大买的，这个版本税后是，3501 加币，约合 17830 人民币，不过用了个 10% 的学生折扣，所以折后 16047 左右。