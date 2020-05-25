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一、说在前面

对于电竞玩家来说，2020年将会有一大波 3A 新游进入发售。这其中就包括了《消失的光芒2》，《光环：无限》，《看门狗：军团》《赛博朋克2077》《骑马与斩杀2：霸主》，《彩虹六号：封锁》等，这简直是井喷的节奏，要想体验到更优质的游戏体验的话，电脑的配置绝对不能 LOW 。

以前首选 Intel ，现在来看还是 AMD Yes ！除了 CPU 性能给力外，价格也亲民，以至于电商平台的销量已经到了碾压 Intel 的节奏。而且 AMD 还成功的将 PCIe 4.0 带入消费级桌面平台，对于电竞玩家来说，这如同给你的主机装上了翅膀。为了跟上 AMD PCIe 4.0 的节奏和步伐，国际一线存储大厂希捷也推出了自家的支持 PCIe 4.0 的 SSD ，其中就包括了今天要给大家介绍的这款希捷酷玩（ FireCuda ）固态520系列 SSD 。

作为一名资深的电竞游戏玩家来说，在游戏时最讨厌的就是加载过长和卡画面了。而当你有了这款希捷酷玩（FireCuda）固态520系列 SSD 时，这样的担心就可以打消了。据悉在 PCIe 4.0 的加持下，这款固态硬盘的写入速度可以轻松4400 MB/s ，而读取速度更是上探到5000 MB/s 以上，这可能是我目前接触到最强的 SSD 了，那么究竟有没有说的这么强呢？一起来看看吧。

二、开箱细节

希捷旗下的硬盘，"酷"字辈的主要分为酷鱼，酷鹰，酷狼，和酷玩，其中酷玩是里面性能最高的堪称发烧级别，毕竟是针对电竞玩家而推出的嘛。包装方面也是酷玩最为个性张扬的，彩印的包装盒上面，除了显眼的橙色之外，还印着"酷龙"的图案，这也预示着这款 SSD 的性能不俗。

在包装的背面，使用了多国语言对这款 SSD 的卖点做了相关的说明，但是唯独没有中文。除此之外，在下方位置的标签上面，则有着这款希捷酷玩（ FireCuda ）固态520型号，以及序列号等信息，便于用户查证是否三码合一。



打开包装，可以看到这款希捷酷玩（FireCuda）固态520系列镶嵌在塑料内盒上的凹槽内，非常的紧密，外有一个防静电塑料袋包裹，除了防静电，还能起到不错的防潮，防尘的作用。说到这里，关于这款希捷酷玩520的开箱就介绍完了，下面我们再看下它的外观和细节。

我们先看下希捷酷玩520的外观吧，正面的标签跟包装盒的风格相同，依旧是显眼的橙色，霸气的酷龙图案，还有着 FireCuda ，以及 PCIe Gen4 SSD 的字样。这款希捷酷玩520采用 M.2 2280 规格：长度 80mm，宽度 22mm 。

再来看下它的背面，便签上面有着相关的序列号，以及 CE， FC， IC 等各种认证信息，这也说明这款 SSD 的已经符合美国、欧盟以及加拿大的质量认证标准，品质是杠杠的。

那么这款电竞级别的 SSD 究竟它的硬件如何呢？使用的是什么颗粒？什么主控呢？为此笔者将它的标签全部撕掉，来详细看下吧。大家都知道市面上的 M.2 SSD 有单面和双面布置之分，双面 PCB 布局就是可以将容量做得更大，就像今天介绍的这款希捷酷玩520。

撕掉标签，就可以看到主控、 DRAM 缓存以及闪存颗粒了，使用的是什么主控呢？据了解，采用了群联 PS5016-E16 主控，这也是目前市场上唯一支持 PCIe 4.0 的消费级 SSD 主控。这颗主控使用 28nm 工艺，支持 PCIe 4.0 x4 传输总线，带宽可达8 GB/s ，在读写速度方面也是惊人的。在主控的右侧，则是 SK 海力士的4 Gb DDR4 缓存，正反各一颗，总共1 GB 容量。

闪存采用的是哪家颗粒呢？据悉采用的是东芝的96层 BiCS4 的 3D TLC 颗粒，型号为 "TABBG65AWV" 的芯片，单颗容量为256 GB ，总共四颗颗粒，正反面各两颗，正好组成了1 TB 容量。

说到这里，大家对它的芯片参数也了解的差不多了，接下来就上机测试下它的读写性能吧。

三、测试跑分

既然这款希捷酷玩520定位于游戏电竞，那么在读写速度方面，和耐用方面相比普通的 SSD 来说是有所飞跃的，通过官方给出的数据来看，也的确如此。官方表示128 KB 顺序读取速度为5000 MB/s ，写入速度为4400 MB/s 。

在耐用方面，官方表示希捷酷玩520 1 TB 版总写入字节数可达1800 TBW ，而平均故障间隔时间高达180万小时。这些数据足以说明这款酷玩520的强悍，究竟是不是这样呢？为此笔者使用 CrystalDiskinfo ， Crystaldiskmark ， ATTODisk Benchmark ， mSMART 以及 TXBench 这几款软件，不同的软件读写成绩也会有区别，即便是同款软件，每次测的成绩也不一样，这都属于正常现象。

CrystalDiskInfo 是一款硬盘健康状况检测工具，它能够通过读取 S.M.A.R.T 了解硬盘健康状况，用户可以直观地了解本机硬盘详细信息，包括接口、转速、温度、使用时间等。软件还会根据 S.M.A.R.T 的评分做出评估，当硬盘快要损坏时还会发出警报。

通过这款软件，我们可以看到这款希捷酷玩520支持 NMVe 1.3 协议，传输模式为 PCIe 4.0*4通道，而实时温度为36 ℃ 。对于目前室内温度30 ℃ 的情况下，这样的温度还是不错的。

随后又使用 CrystalDiskMark 这款软件作了测试，经过测试结果为：读取速度为5013 MB/s，写入速度为4294 MB/s ，成绩还是不错的。读取符合官方所给出的数据，写入速度与官方宣称的4400 MB/s 相差甚微，完全可以忽略了。

其次使用 TXBench 进行测试，这是一款来自国外的 SSD 测试软件。实测它的成绩为：读取为4994 MB/s ,写入为4226 MB/s ，成绩也是不错的。

接下来使用 ATTO Disk Benchmark 做了测试，读取速度约为5.12 GB/s 左右，写入速度约为3.97 GB/s 左右。读取速度已超过官方数据，写入速度也只差一些。



最后使用的是 mSMART 这款软件，它是由 MEMXPRO 推出的一款简便实用的硬盘监控软件，图形化操作界面简单易懂，可同时检测高达8个各厂牌的储存装置，支持 DRAM 或 PCIe 、 SATA SSD 等设备，都能轻松监控并留下 log 记录或主动寄发Email通知。

来看下读写成绩吧，顺序读取达到了4992 MB/s，顺序写入达到了4299 MB/s。综合几款测试软件的成绩来看，这款希捷酷玩520的读写表现是非常出色的，这也是目前我所接触过的最强的 M.2 NMVe SSD 了。对于那些电竞游戏高端玩家来说，这绝对是首选。

体验分享到这，也就接近尾声了，最后，再来总结一下吧。

四、体验小结

希捷酷玩系列本身就定位于电竞游戏玩家和高端用户，在读写方面有如此高的成绩也是必然的。这款希捷酷玩520 就很好地集成了这一系列的强悍基因，在测试中看到这样的成绩之后，除了惊喜之外，更多的是众望所归。希捷作为存储界的翘楚，能做到这点自然不在话下。

希捷酷玩520 天生具有的高速读写的特性，让其在游戏中也能够发挥到极致，大大增加了游戏的流畅体验，这对于速度即真理的游戏用户来讲是至关重要的。如果你跟我一样是一位发烧级别的游戏玩家，或者在工作中有着极高读写要求的话，这款希捷酷玩520 绝对是个不错的选择。