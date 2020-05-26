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人类的懒惰推动了人类科技的发展，而你的懒惰将使你的智能手机更加智能。iOS 上的快捷指令，就是一款为你的懒惰服务的 app。但这款由 Apple 官方开发的 App 却鲜少被国人所知，低调的宣传和较高的使用门槛，使得这一 App 的用户数量一直居低不上。

可一旦你学会并习惯了使用快捷指令，你的数字生活将变得更加轻松。

❀走捷径的一天

我的朋友吴中生是一位离不开快捷指令的 iPhone 用户。

早上 7 点，吴中生在噩梦般的默认铃声中醒来。在他迷迷糊糊地关闭闹钟后，悦耳的音乐持续地从他的手机中传来，将他的起床气留在了梦中。原来，吴中生在快捷指令 App 中创建了一条"起床播放音乐"的自动化操作指令：每天早上，当他关闭起床闹钟后，Apple Music 会自动播放特定歌单中的音乐。这样一来，他便能在美妙的音乐中起床、洗漱、吃早餐，在音乐中开启美妙的一天。

吃完早餐后，吴中生想起昨天的网课视频还没有看。他打开 Safari 浏览器，进入学校的在线教学平台，点开老师昨天发布的视频。看了一会儿，他发现老师的语速实在是太慢了。吴中生果断点击浏览器下方的分享按钮，找到"更改影片速度"的快捷指令，将视频的播放速度调整为 1.5 倍。因此，原本 90 分钟的网课，吴中生只花了 60 分钟就上完了。

上完网课后，吴中生对 Siri 说："去星巴克！"每周一中午，吴中生都会和他的老同学 William 在星巴克碰面，所以他设置了一条"去星巴克"的快捷指令。这条指令是在 Apple 提供的"早间简报"指令的基础上修改而成的，他在原本的指令后面添加了"发送信息‘我出发了’给 William "的操作，因为 William 经常会迟到。当吴中生对 Siri 说出该指令后，Siri 会提供当前的天气以及前往星巴克所需的时间，接着会询问是否发送信息给 William，最后会自动播放先前设定好的新闻博客。

晚上，吴中生在地图的导航下回到了家。聪明的你一定猜到了，吴中生设置了一条"回家"的快捷指令：无论他在何处，只要启动了该指令，地图上都会显示回家的路线。洗完澡后，吴中生慵懒地躺在床上，打开了抖音。过了一会儿，他刷到了一条特别喜欢的搞笑视频。他想把它保存下来，却发现下载按钮是灰色的。于是，他将视频链接复制到剪贴板，打开了"抖音全类型解析"快捷指令，轻松地将无水印的视频保存到了本地相册。

下载完视频后，吴中生和 Siri 道了晚安，心满意足地闭上眼睛，期待着明早的音乐。

❀ 开辟你的捷径

你当然可以像吴中生那样，用 iOS 上的快捷指令方便你的生活。其实，你要做的事情非常简单：打开快捷指令 App；通过各种方式添加你想要的快捷指令或自动化操作。那么，在哪里可以获得你想要的捷径呢？

一、App内的快捷指令中心

快捷指令中心的指令来自 Apple 官方或是你已安装的 App。它们能为你提供不少基础且实用的功能，如创建备忘录、设置计时器、播放音乐、支付宝会员签到等等。你只需要点击"添加"按钮，你想要的指令就会出现在"我的快捷指令"页面上。点击特定指令，它便会自动运行，你只需要根据提示操作即可。



但"快捷指令中心"内的捷径可能无法满足我们多样化的需求。这时，我们就需要第三方网站的帮助了。

二、第三方捷径网站

前文提到的"抖音全类型解析"指令在 App 中是找不到的，但你可以通过第三方的网站添加。国内外有许多收集 iOS 快捷指令的网站，网站上的指令大多是由网友创作并分享的，涉及的领域非常广。你想要的功能，很多都能在这些网站里找到。或许可以说，世上本没有捷径，走的人多了，也便成了捷径。

但是，在添加这些来自网络的捷径前，你需要在快捷指令 App 的设置中将"允许不受信任的快捷指令"按钮打开。为了你的信息安全，请从口碑好的网站上添加好评率高的快捷指令；如有时间，请仔细查看每一个快捷指令的具体步骤，因为指令中可能会被植入恶意脚本。

具体的网站不在本贴中推荐。你可以在搜索引擎中搜索"捷径分享""捷径库""捷径社区""shortcuts share""workflow"等关键词找到此类网站。当然也欢迎回帖分享好用的捷径网站！

三、自己创建捷径

如果网上的指令满足不了你个性化的需求，那么不妨自己动手，开辟专属于你的捷径。

在快捷指令 App 中点击"创建快捷指令"，然后点击"添加操作"，你将会看到"App""个人收藏""脚本"等八个操作分类，以及基于你的使用习惯的建议。确定好你想要实现的小目标，然后试着搜索有没有完成该目标所需的操作，最后将所有必要的步骤按顺序组合在一起，便形成了一条快捷指令。

对于新手来说，从无到有地创建一条指令可能会比较困难。如果你对自己的技术没有信心，不妨向吴中生学习——在 Apple 官方提供的指令上做简单的修改，以满足自己的特定需求。

这里我们用前文提到的"去星巴克"指令做演示：

1. 在"快捷指令中心"中的"用好 Siri"栏目中找到"早间简报"，将它添加进你的快捷指令，并做好相关的设置。

2. 回到"我的快捷指令"页面，点击"早间简报"右上角的三个小点进入编辑页面；将当前页面拉至底部，点击蓝底白色的加号按钮。

3. 点击"App"＞"信息"＞"联系人头像"即可将"发送信息给特定联系人"的命令添加到该指令中，你也可以在命令中添加预设的文本（如"我出发了"）。

4. 将当前页面拉回顶部，点击右上角的三个小点进入"详细信息"设置页面，你可以在此修改该快捷指令的名称；点击"完成"按钮保存，大功告成！

相比于创建快捷指令，创建自动化操作可能更加简单。前文提到的"关闭闹钟后播放音乐"就属于个人自动化操作，下面我们以它为例进行演示：

1. 在"自动化"页面中点击右上角的加号，接着点击"创建个人自动化"。

2. 在"日程"中选择"闹钟"，勾选"停止时"选项，并选择一个闹钟（如上午 7 点）；点击"下一步"。



3. 通过"添加操作"＞"App"＞"音乐"选择你要播放的歌曲或歌单；点击"下一步"，关闭"运行前询问"；点击"完成"，大功告成！

看到这里，相信你已经大致明白快捷指令的工作原理了。捷径，就是将一个任务所包含的多个步骤整合在一起，让你可以更快更轻松地达到目的。如果你需要重复地做某件事情，比如每天你都要依赖导航去上学，那么使用快捷指令将会大大提高你的效率。

可当我们接触一样不熟悉的事物时，我们或多或少会产生畏难的情绪；而快捷指令 app 客观上仍不够"快捷"，仍没有我们期待中的那么智能。这是快捷指令 App 至今仍无法大规模流行的一大原因。

所以，我们不得不在下面两个选项中徘徊：是冲出舒适区、"一次设置，次次受益"，还是保持原有的数字生活习惯呢？数字公民吴中生选择了前者，那你呢？