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一、说在前面

由于工作的原因，少不了跟U盘打交道，由于体积小巧，易携带，存取文件也很方便，因此深受喜爱。前不久图便宜在马云家购买了一款U盘，用软件测试还是扩容的，用了没几天就挂了，好在货款退回来了。为了不耽误工作，还是选择在强东哥家购买吧，收货快还放心。

台电是老品牌了，这次首先就想到它了，出于价格，品质和颜值，我最终选择了一款台电 中国风 福鼠生肖 U 盘，这颜值，设计简直了。至于性能如何？下面就跟我一探究竟吧。

二、细节与体验

一看这包装就非常喜庆，这要赶上春节，当做公司礼品送给客户，亲朋好友都是不错的。中国红配色的纸盒，上面使用鎏金工艺设计了花开富贵的图案，透着喜庆和吉祥。下方则是台电的品牌你 LOGO，同样是鎏金字体。

打开包装，可以看到内盒也是红色的，中间位置便是这款U盘了，躺在凹槽中，非常的牢固，保证了运输的安全。上面的中国结格外显眼，中国风简直太浓了。

这款福鼠U盘尺寸为 58*12*4.5 mm，看上去非常的苗条。插入笔记本接口后U盘还有 40 mm 左右在外。这款 U 盘的材质采用了金属材质，具有很强的防水抗摔的特性，一体成型设计，整体感非常好。上面流苏的挂绳上面，编织了中国结，有点复古，吉祥的感觉，仿佛穿越一般。

来看看上面的图案吧，首先这上面的图案是压铸上的，用手摸上去就像是浮雕一般，3D 立体感很强。上面都刻画了什么呢？上面有着福鼠的图案，除此之外还有着祥云、祥云纹等，整合了很多的中国元素图案，再加上外壳古铜色的颜色，透着雍容华贵的气息。

在 U 盘的侧面，还使用激光镭射工艺刻上了容量大小，以及台电的品牌 LOGO，反光的情况下可以看得很清晰。这款U盘的容量分为 32 GB ，和 64 GB 两个版本，可满足不同用户的需求。

传输速度方面，采用可 USB3.0 协议，接口为蓝色。如今 USB3.0 规格成为了目前的主流，主要还是读写速度快，省时间让工作效率更高。有了快速的读写速率，平时拷贝个文件，使用投影播放 PPT 文案，都不会出现卡顿，缓冲的情况。至于读写速度究竟如何，下面就来测试一下吧。

首先使用 ATTO Disk Benchmark 做了测试，读取速度约为 107 MB/s 左右，写入速度约为 32 MB/s 左右。这个速度符合 USB3.0 的规格。

其次使用 CrystalDiskMark 这款软件作了测试，经过测试结果为：读取速度为 110 MB/s ，写入速度为 39 MB/s ，这成绩还不错。

然后使用 TXBench 进行测试，这是一款来自国外的 SSD 测试软件，当然也是可以测试U盘的。实测它的成绩为：读取为 120 MB/ s ,写入为 33 MB/s ，成绩也是不错。

最后使用的是 mSMART 这款软件，它是由 MEMXPRO 推出的一款简便实用的硬盘监控软件，当然也是可以测试读写速率的。来看下读写成绩吧，顺序读取达到了 115 MB/s ，顺序写入达到了 41 MB/s 。综合几款测试软件的成绩来看，这款台电福鼠 U 盘性能好事非常稳定的。

到此，关于这款 U 盘的测试和体验就要结束了，最后简单的总结一下吧。

三、体验小结

目前，这款台电福鼠 U 盘体验有几天了，几乎每天都在跟它打交道。虽说现在 U 盘也不是什么新鲜物，但是像这样有着很强的中国风的还是不多见的。它的外壳是全铝合金的，增加了耐用度，上面的福鼠，祥云等图案寓意着吉祥如意，中国结的挂绳让其颜值倍增，将它当做礼物送给亲朋好友，公司客户员工，都是不错的选择。

当然也有些许不足，首先古铜色金属外壳固然好，但是使用久了会有很明显的痕迹，再就是流苏挂绳时间久了也容易脱落，如果能在配件中配一个古铜色的金属挂环应该会更好。大家觉得呢？感兴趣的读者，点此前往京东选购。



